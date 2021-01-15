Bebeklerde Ve Çocuklarda Kabızlığa Ne İyidir, Nasıl Geçer? Kabız Bebeklere Ne Verilir?

Kabızlık genellikle lif bakımından çok düşük bir diyetten kaynaklanır. Bu nedenle dışkı artık bağırsakta ilerlemiyor. Kabızlığı olan bir çocuğa sahip olmak stresli olabilir ve genellikle ne yapılacağını bilmek zordur.

Bebeklerde ve Çocuklarda Kabızlığa Ne İyidir?

Lif tüketimi gibi kurutulmuş meyve (kuru erik, kayısı), baklagiller (fasulye veya kırmızı, nohut, mercimek), sebze ve meyveler gibi, (pırasa, ıspanak, marul, kabak, çilek, kivi, ahududu) ya da tahıllar bu nedenle çok önemlidir. Su emme gücü sayesinde dışkı kıvamının artmasını sağlayacak ve bağırsak kasılmalarını uyaracaktır. Lifler, geçişin düzgün çalışması için gerekliyken, görünürde hiçbir besin değeri yoktur. Gaza, şişkinliğe neden olabileceği ve bazı vitamin ve minerallerin emilimini önleyebileceği için tam tahılları ölçülü olarak düşünün.

Yüksek lifli diyet; lif yemek, düzenli bağırsak hareketini destekler. Lif bakımından zengin besinler, tam tahıllı tahıl ürünleri, sebzeler, meyveler, baklagiller, fındık ve tohumlar.

5 yaşın altındaki çocukların günde en az 20 gr life ihtiyacı vardır. İşte bu miktara ulaşmak için neler yiyebileceğine dair bir örnek: 2 dilim tam tahıllı ekmek (5 gr), 125 ml (1/2 fincan) baklagiller (6 gr), bir armut (7 gr) ve 125 ml (1/2 bardak) brokoli (2 g).

Lifin etkili olması için suya ihtiyacı vardır. Bir çocuk günde 7 ila 10 küçük bardak sıvı (900 ml [3 ½ fincan] ila 1200 ml [5 fincan]), tercihen su ve süt içmelidir.

2-5 yaş arası bir çocuğun günde en az 3 saat fiziksel aktivite yapması gerektiğini unutmayın.

Bebeklerde ve Çocuklarda Kabızlık Nasıl Geçer?

Kabızlık çocuğunuzun karın ağrısı, şişkinlik, gaz, iştahsızlık ve sinirlilik yaşamasına neden olabilir. Kabızlığın süresine bağlı olarak onu rahatlatmanın farklı yolları vardır. Kabızlık, çocuğunuzdaki düzensiz bağırsak hareketlerinin sıklığıdır. Ayrıca dışkılar genellikle kuru, sert, geçmesi zor ve bazen ağrılıdır. Bir çocuğun bağırsak hareketi değişebilir. Dışkı yumuşak ve kolay geçebilir olmalıdır.

Bir çocuk kabız olduğunda, ilk adım diyetlerine lif ve su eklemektir. Kuru erik, armut ve elma gibi meyveler (kabuğu ile birlikte), lif ve sorbitol (müshil özelliği olan bir şeker) içerdiklerinden özellikle bağırsak hareketlerinin sıklığını artırmaya yardımcı olabilir.

Kabızlık devam ederse, bir doktora görünmek önemlidir. Diyet değişiklikleri ile birlikte bir müshil önerebilir.

Bir rutin oluşturmak için çocuğunuzun her gün aynı saatte tuvalete oturmasını önerin. Çocuğunuzun ne sıklıkla bağırsak hareketleri olduğuna dair bir günlük tutmanızı öneririz. Sabah uyandığınızda iyi bir bardak temiz su, sindirim sistemi içeriğini harekete geçirmenin etkili bir yoludur.

Kronik kabızlık tıbbi tedavi gerektirir. Diyetin değiştirilmesi sorunu çözmek için yeterli değildir. Bazı durumlarda, doktorunuz gerekirse bir uzmana görünmenizi önerebilir.

Kabız Bebeklere Ne Verilir?

Bebeğinizin kabızlık riskini sınırlamak için ona sudan zengin bir diyet önerin. Bebek günde yaklaşık 1 litre veya 6 kg'dan fazla ise daha fazla sıvı içmelidir. Bu nedenle bebeğe olabildiğince düzenli içecek vermeyi unutmayın. Çocuğunuza, ortadan kaldırmasına yardımcı olması için magnezyum dolu bir su da verebilirsiniz.

Masaj, kabızlık çeken bebeklerin rahatlamasında genellikle etkilidir. Huzurlu bir ortamda bebeğe iki parmağınızı karnına hafifçe yerleştirdiğiniz iki parmağınızı saat yönünde dolaştırarak masaj yapın. Sonra sırtını hafifçe ovmak için çevirin.

Çocuk ve Bebeklerde Kabızlık Nedenleri Nelerdir?

Bir çocukta birçok farklı kabızlık nedeni vardır. Aşağıdakileri içerebilirler:

Yetersiz lif veya sıvı alımı,

Yetersiz fiziksel aktivite,

Alışkanlıklardaki değişiklikler (örneğin tatilde),

İhtiyaç duyduğunuzda bağırsak hareketi yapmayın,

Tuvalete gitmek için yeterli zaman yok,

Bunun neden olabileceği ağrı nedeniyle bağırsak hareketi yapmayın,

Laksatiflerin yanlış kullanımı,

Bazı ilaçları veya takviyeleri almak,

Daha yüksek stres seviyesi.

Çocuklarda kabızlığın en yaygın nedeni, neden olabileceği ağrı nedeniyle bağırsak hareketinin olmamasıdır.