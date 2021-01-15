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15.01.2021 - 17:18 |

Bebeklerde Ve Çocuklarda Kusmaya Ne İyi Gelir? Kusma Ve Mide Bulantısı Nasıl Geçer?

Bebeklerde ve çocuklarda kimi zaman kusma meydana gelebilmektedir. Kusma bebeklerde çoğu zaman normal olarak kabul edilse de bazen ise bir hastalığın habercisi olabilmektedir. Bebeklerde ve çocuklarda kusma bazı önemli hastalıkların da işaretçisi olabilmektedir. Bebeklerde ve çocuklarda yaşanan kusma şikayetleri çocuklarda kusmaya ne iyi gelir şeklinde araştırmaları doğurmaktadır. Peki bebeklerde ve çocuklarda kusmaya ne iyi gelir? Kusma ve mide bulantısı nasıl geçer? İşte mide bulantısı ve kusma ile ilgili tüm bilgiler.

Bebeklerde Ve Çocuklarda Kusmaya Ne İyi Gelir? Kusma Ve Mide Bulantısı Nasıl Geçer?
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 Bebeklerde ve çocuklarda kusmaya iyi gelen bitkisel yöntemler vardır. Bu bitkisel yöntemleri kullanarak bebeklerde ve çocuklarda kusma önlenebilir.

 Bebeklerde ve Çocuklarda Kusmaya Ne İyi Gelir?

 Nane Limon: Nane limon her derde deva olarak bilinen tam anlamıyla şifa deposu olarak adlandırılan mucizevi bir bitkisel içecektir. Nane limon kusmaya neden olan tüm faktörleri ortadan kaldırdığı gibi bebeklerde ve çocuklarda kusmayı önler ve daha rahat hissetmesini sağlar. Özellikle çocuklarda kusma problemi varsa günde 2 defa olmak üzere nane limon tüketimi uygundur. Nane limon tüketimi ile birlikte çocuklarda bulunan kusma şikayeti ortadan kalkar.

 Tuzlu Ayran: Bu yöntem sadece çocuklara uygulanabilecek bir yöntemdir. Çocuğunuzda sürekli olarak mide bulantısı şikayeti varsa, midenin yatışması açısından bir bardak tuzlu ayran verebilirsiniz. Tuzlu ayran verdiğiniz takdirde mide önemli ölçüde yatışır ve herhangi bir şekilde mide bulantısı şikayeti kalmaz. Bu şekilde mide bulantısını önleyebilirsiniz. Tuzlu ayran ayrıca kusmayı da engeller ve daha iyi hissetmenizi sağlar.

 Beyaz Leblebi: Beyaz leblebi de mide bulantısı ve kusma şikayetlerini ortadan kaldıran önemli bir etmendir. Beyaz leblebi mideyi yatıştırır. Mide asitlerini de dengeleyerek kusma ve bulantı şikayetlerini ortadan kaldırır. Beyaz leblebiyi çocuklarınıza vererek bu tarz şikayetlerinden kurtulmasını sağlayabilirsiniz. Dilerseniz beyaz leblebiyi toz halinde de çocuğunuza verebilirsiniz.

 Tuzlu Çubuk: Tuzlu çubuk krakerler kolayca ulaşabileceğiniz bakkallarda ve marketlerde yer alan bir tuzlu gıdadır. Bu tuzlu çubuk krakeri çocuğunuza vererek mide bulantısını yaşamasını önleyebilirsiniz. Tuzlu çubuk kraker mide bulantısı ve kusma açısından son derecede faydalıdır. Bundan dolayı tuzlu çubuk krakeri çocuklarınıza vermeyi ihmal etmeyin.

 Kusma ve Mide Bulantısı Nasıl Geçer?

 Zencefil: Zencefil mide bulantısı gibi şikayetleri yaşamamanızı sağlar. Dolayısıyla zencefili düzenli olarak tüketmeniz önerilir. Zencefil az miktarda tüketerek kusma ve mide bulantısı gibi şikayetlerin önüne geçebilirsiniz. Hemen hemen herkesin yaşamış olduğu ve gündelik hayat kalitesini önemli ölçüde düşüren bu tarz şikayetlerinizden zencefil ile birlikte kurtulmanız mümkündür.

 Ballı Süt: Ballı süt içerek midenizi rahatlatabilirsiniz. Ballı süt tam anlamıyla bir mide dostudur. Kusmaya neden olan tüm faktörleri ballı süt tüketerek kurtulabilirsiniz. Ballı süt düzenli tüketildiği durumlarda oldukça faydası olan ve kişiyi oldukça fazla rahatlatan bir karışımdır. Dolayısıyla kusma şikayetlerinizden kurtulmak için belirli aralıklarla hatta günde 1 kere olmak üzere ballı süt tüketebilirsiniz.

 İstirahat: İstirahat ile birlikte kusma ve mide bulantısı şikayetlerinizi dindirebilirsiniz. Belirli aralıklarda gün içerisinde istirahat etmeyi ihmal etmeyin. Bu şekilde hem vücudunuz dinlenecek hem de mideniz yatışacaktır. İstirahat ile birlikte mide bulantısı ve kusma şikayetleriniz önemli ölçüde ortadan kalkmaktadır. Bu şekilde doğal yollardan mide bulantısı ve kusma problemlerini yaşamazsınız.

 Patates Haşlaması: Mide bulantısına özellikle iyi gelen bir yemek olan patates haşlamasını öğünlerinizde tüketmeyi ihmal etmeyin. Patates haşlaması hem kolay sindirilen hem de mideyi yatıştıran bir yemektir. Belirli bir süre patates haşlaması tüketerek bu tarz şikayetlerinizden tamamen kurtulmak mümkündür. Patates haşlaması ayrıca kusma faktörlerini de ortadan kaldırır. Yoğun miktarda lif içeren patates kızartması mide için de son derecede sağlıklıdır.

 Kusma ve Mide Bulantısı Sebepleri Nelerdir?

 Kusma ve mide bulantısı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ortaya çıkan rahatsızlıktır. İşte kusma ve mide bulantısı şikayetleri nedenleri;

 - Kafeinli içecekler tüketmek

 - Stresli bir hayat

 - Soğuk algınlığı

 - Araba yolculuğu

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