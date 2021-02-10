Bebeklerde Ve Çocuklarda Yüksek Ateşi Düşürme Yöntemleri Nelerdir?

Bebek ve çocuklarda görülen yüksek ateş durumlarında belirli yöntemler uygulanarak ateş düşünülebilmektedir.



Bebek ve Çocuklarda Yüksek Ateş



Bebeklik dönemlerinde yüksek ateşin oluşması kalıcı hastalıklara yol açabilmektedir. Bunun yanı sıra bronşit, zatürre gibi hastalıklarında oluşumları ve ciddi bir hal alması görülebilir. Bu gibi durumlarda hızlı bir şekilde ateşin düşürülmesi ve profesyonel destek alınması gerekmektedir.



İnsan vücudu ortalama olmak üzere 37 derece olarak ölçülmektedir. Ancak yüksek ateş durumlarında vücudun sıcaklığı 37 ile 40 derece arasında oluşmaktadır. Özellikle yüksek ateşin 38 ve üzeri olması ciddi olarak algılanmalıdır. Bu aralıkta olan yüksek ateş durumlarında vücut ısısını düşürecek olan yöntemler uygulanmaktadır.



Yüksek ateş durumlarında soğuk press yapmak önemli bir yöntemdir. Yüksek ateşi olan hasta kendini üşüyor olarak anlatabilmektedir. Ancak bu durumlarda üstünün açılması ve vücudun daha serin tutulması gerekmektedir. Aynı zamanda vücudu soğutmak için soğuk su ile yıkama da yapılabilir.



Vücudun yüksek ateş durumlarında ihtiyacı olan şey, terleme yoluyla ve çevresel ısı dengesiyle fazla ısıdan arınmak ve vücudu dengeye alınması gerekmektedir. Bunun yapılmasında öncelikli olarak soğuk su ve sirke karışımı ile vücuda soğuk kompres yapılması olacaktır. Ardından ateşin düşmemesi ya da durumun daha ciddi olması durumlarında soğuk duş alınması gerekmektedir.

Soğuk su ile alın ve enseye kompres yapmak.

Soğuk su ve sirke karışımı ile vücuda kompres yapmak.

38 ve üstü ölçülerde soğuk duş alınması.

Vücudun serin tutulması ve üşüme durumlarında da devam edilmesi.

Bebekler Ve Çocuklar İçin Yüksek Ateş Nasıl Düşürülebilir?



Erken yaş dönemleri içinde yüksek ateş olaylarının gözlemlenmesi ciddi problemlere yol açabilmektedir. Yüksek ateşlerin düşmemesi ve daha fazla yükselmesi durumlarında kalıcı etkilerde gözlemlenebilmektedir. Bu nedenle yüksek ateş ölçümlerinde ilk öncelik hastaneye başvurmaktadır. Ancak öncesinde yapılacak yöntemler, ateşin düşmesinde görev alabilir.



Yüksek ateş durumlarında özellikle çocuklarda ateş düşürme için erken hareket etmek önemlidir. Bu erken tedavi içinde vücudu serin tutmak ilk şartlar arasındadır. Bu sayede ani ya da kalıcı yüksek ateş problemlerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Bebek ve çocuklarda oluşan yüksek ateş durumlarında erken tedavi önemli bir noktadır.

Erken yaş dönemleri içinde yüksek ateşlerin düşürülememesi ciddi sorunlar teşkil etmektedir.

İlk olarak yüksek ateşi olan hastanın serin tutulması ve soğuk havlu ile pres yapılması gerekmektedir.

Soğuk kompres yapılmasında sık olarak yenilenmelidir. Soğuk su içinde sirke de kullanılabilmektedir. Vücudu soğutma çabalarının erken yapılması daha az etkilerinin olmamasını sağlamaktadır. Bu sayede hastanın durumu daha iyiye gidecektir.