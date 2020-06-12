Beden kitle indeksi nedir? Beden kitle indeksi nasıl hesaplanır? - Beden kitle endeksi tablosu

"Beden kitle indeksi nedir?" diye soranlar için önce ne anlama geldiğini açıklayacak olursak kişinin vücut ağırlığının boyuna göre normal olup olmadığının anlaşılması için kullanılan bir tür parametredir.

Vücut kitle indeksi, kilogram cinsinden vücut kitlesinin metre cinsinden vücut uzunluğunun karesine bölünmesiyle hesaplanabilir.

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Beden kitle indeksi ne işe yarar?

İnsanların bulundukları kilonun boy ve cinsiyetlerine göre hangi aşamada olduğunu bildirmek için hesaplanan beden kitle indeksi kilonuzun zayıf, ideal, aşırı kilolu ve obez botlarında olup olmadığını ortaya çıkarıyor.

Kısaca en ideal kiloyu en çabuk bulma yoludur. Burada çıkan sonuca göre önlem almanız gerekebilir.

Vücut kitle indeksi nasıl hesaplanır?

En merak edilen sorulardan biri de "Vücut kitle indeksi nasıl hesaplanır?" Aslında bunun kolay bir yöntemi var: Vücut ağırlığınızı, boyunuzun karesine bölün. Elde ettiğiniz sonuç sizin vücut kitle indeksinizdir.

Çocuklarda ve gençlerde vücut kitle indeksi nasıl hesaplanır?

2 ila 18 yaşındaki genç ve çocuk boy kilo endeksi hesaplama yöntemi aynı şekilde yapılsa da sonuçları farklı şekilde değerlendirilir. İki çocuğun birebir aynı değere sahip olması durumunda bile birinin obez, diğerinin ideal kiloda olduğu görülebilir. Yani bu yaş grubunda boy kilo endeksi yaşa ve cinsiyete göre farklılık gösterir ve bu nedenle ölçüm uzman diyetisyen ya da çocuk hekimi tarafından yapılmalıdır.

Vücut kitle indeksi sonucu ne anlama gelir, nasıl yorumlanır?

0 ile 18.4 ZAYIF

Boyunuza oranla ağırlığınız zayıf kategorisine giriyor. Bu da ideal kilonuza ulaşmak için kilo almanız gerektiği anlamındadır.



18.5-24.9: NORMAL

En ideal kilonuzdasınız. Yeterli ve dengeli beslenmeye özen gösterirken sporu da ihmal etmeyin.



25.0-29.9: FAZLA KİLOLU

Kilonuz boyunuza oranla fazla. Fazla kilolarınızın tehlike arz etmesini istemiyorsanız acilen önlem almalısınız.





30.0-34.9: ŞİŞMAN (1. Obez)

Vücudunuz boy oranınıza göre artık biraz daha tehlikeli bir durumda. Diğer bir deyimle şişman kategorisindesiniz. İdeal kiloya ulaşmak için bir diyetisyene başvurun.



35.0-44.9: ŞİŞMAN (2. Obez)

İçinde bulunduğunuz kilo boyunuza oranla çok fazla ve şişmanlığın ikinci aşamasındasınız. Bu durum kalp ve damar rahatsızlıklarına yol açabilir.



45.0 ve üstü: AŞIRI ŞİŞMAN (3. Obez)

Gözle de çok rahat görülebilecek bir şişmanlık, yine gözle görülen hastalıklara neden olacaktır. Bu nedenle bir an önce kilo vermelisiniz.

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