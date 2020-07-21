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21.07.2020 - 02:14 |

Begonya Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?

Begonya çiçeğinin ana vatanı Hindistan'ın Assam Bölgesi şeklindedir. Güney Amerika ile Asya kıtalarında yaklaşık olarak 900 çeşidi vardır. Begonya çiçeği, ticaret için de yetiştirilmekte olup 200 çeşidi bulunmaktadır. Peki, begonya çiçeğinin anlamı, özellikleri, faydaları nelerdir? Bakımı nasıl yapılır? İşte, merak edilenleri sizler için derledik.

Begonya Çiçeği: Anlamı, Özellikleri Ve Faydaları Nelerdir? Bakımı Nasıl Yapılır?
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Begonya çiçeğinin yaz mevsimlerinde açtığını belirtmek doğru olacaktır. Begonya çiçeklerinin renkleri; sarı, turuncu, kırmızı, pembe ve beyaz olarak sıralanabilir. Bunun dışında begonya çiçeklerinin yaprakları yuvarlaktır. Çiçeğin çok dalı yoktur. Sapları etli ve yumuşak bir yapıya sahiptir. Bunlar içerisinde yer alan bazı türler yalnızca yapraklardan oluşmaktadır. Değişik renkler ve modellerde bulunan yapraklı begonya türü, görsel bakımdan evlerde çok kullanılır.

Begonya Çiçeğinin Anlamı

Begonya çiçeğinin anlamı hayalperestlik olarak tanımlanmaktadır.

Özellikleri ve Faydaları Nelerdir?

Her koşula uygun olan ve yetişen bu çiçek türü, nazik değildir. Fakat bütün bunlara karşın özelliklerinin iyi bilinmesi ve ona göre bakımı yapılması, çiçeğin canlı olmasına olanak tanıyacaktır. Begonya çiçeği sabah güneşini seven bir çiçektir. Bu yüzden sabahları, direkt güneş alan bir yere koymak, çiçeğin gelişimi adına çok önemlidir. Begonya özellikleri arasında;

- Begonya çiçeği suyu seven bir türdür. Ancak bu devamlı olarak sulanması gerektiği şeklinde algılanmamalıdır.
- Begonya çiçeği, az nemli toprakları sever. Bu yüzden begonyanın konulacağı saksının delikli olması çok önemlidir.
- Çiçeğin sabah güneşi alması yeterli olacaktır. Daha çok güneş almaması çiçeğin sağlığı açısından önemlidir. Güneşi çok sevmeyen bir yapısı bulunur. Bu yüzden de sabah güneşinden sonra gölge olan yerlerde tutulması önemlidir.
- Begonya çiçeği rüzgarı sevmez. Havanın bulunmadığı yerde konumlandırmak, çiçek için faydalı olacaktır.
- Begonya çiçeği, kış soğuklarına pek dayanıklı değildir. Bu yüzden 18 derecenin altındaki yerlere koymamak önemlidir.

Bakımı Nasıl Yapılır?

Begonya çiçeklerinin bakımının yapılması, çiçeğin gelişimi için çok önemlidir.

- Begonya çiçekleri, ufak köklü bir çiçektir. Bu yüzden de ufak saksıların içerisinde yetiştirmek gerekir. Kökler gelişince, saksı değiştirilmelidir.
- Begonya çiçeği suyu sever. Sulaması yapılırken, nem oranının normal seviyede tutulması için yapraklara fısfıs işlemi yapılması önemlidir.
- Begonya çiçeği suyu sevse de sulamasının çok olmaması gerekir. Belli ve düzenli aralıklarla sulamak çiçeğin sağlığı için gereklidir. Bununla beraber sulama için kullanılacak su, musluk suyu ise suyu dinlendirmek gerekir. Saksıda deliklerin bulunması, çiçeğin köklerinin zarar görmemesi için elzemdir.
- Begonya çiçeği, gölgeli ya da yarı gölgeli yerlerde yetişmektedir. Güneş gereksinimi sadece sabah karşılanmalıdır. Direkt ışıktan hoşlanmaz. Ancak çiçeklenme dönemlerinde tam aksi olarak direkt ışıktan hoşlanır. Begonya çiçeğinin bu özelliğine dikkat etmek, bakımı için oldukça önemli bir noktadır.
- Begonya çiçeğinin saksı değişimi 2 veya 3 senede bir defa yapılmalıdır. Çiçeğin konulduğu saksının bir büyüğü tercih edilebilir.
- Çiçeğin solmuş yapraklarını ve çiçeklerini budamak önemlidir. Fakat budanan yerler, rüzgardan korunmalıdır.
- Begonya çiçekleri ilkbahar aylarından sonbahar aylarına kadar geçen süre içinde ayda iki kez olmak üzere düzenli bir şekilde gübre verilmelidir.
- Begonya çiçeklerinin bakımının bu şekilde yapılması, çiçeğin çok uzun zamanlı ve sağlıklı bir şekilde yetişmesine olanak sağlayacaktır. Bu şekilde begonya çiçeği bakımı yapılabilir.

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