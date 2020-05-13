Covid-19 salgını sürecinde diş hekimleri çalışmalarını nasıl sürdürüyor?

Hepimiz biliyoruz ki yaşadığımız süreç her konuda daha fazla özen ve dikkat gerektiriyor. Konu sağlık olduğunda da işin şakası olmuyor. Bende siz sevgili okurlarım için diş hekimi arkadaşım Dr. Aydan Gürcan ile konuştum. Diş hekimleri salgın sürecinde çalışmalarını ne şekilde devam ettiriyorlar, nasıl önlemler alıyorlar teker teker dinledim.

"Diş hekimliği işlemleri sırasında ortaya çıkan aerosol, damlacık ile bulaşan bu virüsün yayılımını kolaylaştırmaktadır. Bu sebeple, ülkemizde ilk vaka göründüğü günden itibaren ilgili otoritelerin uyarısı ile ağız ve diş sağlığı kliniği ve muayenehanelerinin bir çoğu çalışmalarını kısıtladı. Geçici süre ile sadece acil tedaviler için hizmet vermekteyiz. Yavaş yavaş normale dönüşün başladığı bu dönemde, muhtemelen en geç rutinine geçecek meslek gruplarından birisi olacağız. Bu süreci toplum sağlığını riske etmeyecek şekilde artırılmış önlemler alarak atlatmaya çalışmaktayız."

NE TİP ÖNLEMLER ALINMAKTA?

-Hastalarateş ölçümü, el yıkama, elantiseptiği kullanımı ve virüsün etkinliğini azalttığı belirtilen ağız gargarasıkullanımı sonrasında kliniğe alınmaktadır.

-Hastalardan Covid19 belirtilerine yönelik ayrıntılı anamnez almaktayız.

-Hastalarımız maskeli olarak bekleme salonuna alınmaktadır.

-Bekleme salonunda yığılmayı önlemek amacı ile randevular aralıklı verilmektedir.

-Bu süreçte hastalarımızdan refakatçisiz gelmelerini rica etmekteyiz.

-Her hasta sonrası gerekli temizlik yapılıp, yüzey ve ortam dezenfeksiyonu sonrası ilgili klinik 60 dk süre ile kapatılıp, havalandırılmaktadır.

-Klinikler gün sonunda dezenfekte edilmektedir.

-Hasta tedavileri sırasında koruyuculuk oranı yüksek, tek kullanımlık ekipmanlar kullanılmaktadır. (N95 maske, cerrahi maske, koruyucu gözlük, yüz siperi, çift kat bone, cerrahi önlük ve çift kat eldiven)

"Bu dönemde hastalarımızın da başvurdukları kliniklerde bu önlemlerin alındığından emin olmalarını öneririz."