Bel Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir? Bel Ağrısına Hangi Doktordan Randevu Alınmalıdır?

Bel ağrısı birçok kişide görülebilen bir rahatsızlıktır. Bel ağrısının neden olduğu etkenlerin sayısı da bir hayli fazladır. Bel ağrısına neden olan etkenlerin başında bel kısmında bulunan sinirlerin sıkışması durumunda ortaya çıkan fıtık durumudur. Bel fıtığı, ağır bir nesnenin kaldırılması sonucunda ortaya çıktığı gibi ani hareketlerde de meydana gelen bir rahatsızlıktır.

Bel Ağrısı İçin Hangi Bölüme Gidilir?

Bel ağrısı nedeninin teşhis edilmesi için öncelikli olarak ortopedi bölümüne görünmek gerekiyor. Ortopedi bölümü bel ağrısı şikayeti ile gelen hastalar için bel fıtığı şüphesi ile gerekli tahlil ve tetkikler yaparak ağrıya neden olan etkenin fıtık olup olmadığını tespit ediyor. Bel fıtığı teşhisi için ortopedi uzmanları hastaların MR çekimlerini yaparak MR sonuçlarına göre bel fıtığı durumunun olup olmadığı tespit ediliyor. Sonuçlar neticesinde bel fıtığı teşhisi konmuş ise bu rahatsızlığa uygun tedavi yöntemleri uygulanıyor.

MR sonuçlarında bel ağrısına neden olan etkenin fıtıktan kaynaklanmadığı tespit edilmiş ise ortopedi hastayı başka bir bölüm olan dahiliye bölümüne sevk ediyor. Çünkü bazı ağrılar nedeni başka bir etken olsa da ağrı olarak farklı bir bölgede kendisini gösterebiliyor. Tüm branşlar mevcut ağrı şikayetinin kendi branşlarında olup olmadığını tespit ederek hastalığın tedavisinde etkin bir rol oynuyor.

Bel Ağrısına Neden Olan Etkenler

Bel ağrısına fıtık neden olduğu gibi fıtık olmadan da bel ağrısı şikayetleri görülebiliyor. Uzun süre aynı pozisyonda oturmak ya da durmak vücudun denge noktası olan bel bölgesinde ağrılara neden olabiliyor. Aşırı kilo almak da vücudun hacminin taşıma kapasitesini zorlamasına bağlı olarak bel ağrısı şikayetlerine neden olabiliyor. Hamile kadınlar gebelik durumundan dolayı bel ağrısı şikayetleri ile karşı karşıya kalabiliyorlar.

Bel ağrısına neden olan bir başka etkende böbreklerde mevcut bulunan şikayetlerdir. Boşaltım sisteminin en önemli organı olan böbreklerde meydana gelen enfeksiyon, taş ve kum gibi durumlar hastalarda bel ağrısı belirtileri ile kendisini gösterebiliyor. Bel ağrısı böbrek rahatsızlıklarından dolayı meydana geliyorsa hastaların üroloji uzmanlarına muayene olması gerekiyor. Bel ağrısı genel bir ağrı şikayeti olmasından dolayı neden kaynaklandığı konusunda detaylı bir araştırma yapılması gerekiyor. Rahatsızlığın tam olarak teşhis edilmesi neticesinde uygulanacak tedavi yöntemleri ile bel ağrısı şikayetlerinden kurtulmak mümkün oluyor.