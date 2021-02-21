Bel Düzleşmesi Nedir, Neden Olur? Bel Düzleşmesinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Omurgaya yandan bakıldığı zaman dört bölgede eğrilik görülür. Boyun ve bel bölgesinde bulunan eğrilikler içe doğru bakarken kuyruk sokumu ve sırt bölgesinde oluşan eğrilikler ise dışa dönük olur. Omurgamızdaki bu eğrilikler sayesinde vücudumuz desteklenirken hareket etme ve yük taşıma işlevleri de gerçekleşir.

Bel Düzleşmesi Neden Olur?

Bel düzleşmesi, bel bölgesindeki kasların uzun süre aynı pozisyonda kalması ve kas gerginliğine neden olacak bir çeşit kas spazmı gerçekleşmesine neden olur. Bunun sonucunda da omurga bölgesinde bulunan eğrilikler giderek azalmaya başlar. Zaman içinde kaslarda meydana gelen spazmın yansıması, omurgalar içindeki diske doğru ilerler. Tüm bunların birbirini etkilemesi ile birlikte bel düzleşmesi meydana geliyor. Uzun dönemde omurganın düzleşmesi, o bölge içindeki disklerin yapısında bozulmalara neden olur. Bu bozulmalar ise, ilerde bel fıtığına neden olur. Bel düzleşmesine neden olan başlıca etkenler;

Uzun süre aynı pozisyonda kalmayı gerektiren hareketsiz yaşam tarzı

Fazla kilolu olmak

Uzun bir süre yanlış pozisyonda oturmak

Skolyoz gibi doğuştan gelen bazı omurga hastalıkları

Kemik zayıflığı ve kemik erimesi

Uzun boylu ve zayıf olan kişilerde meydana gelebilir.

Bel Düzleşmesinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bel düzleşmesi, tedavi edilebilir. Bel düzleşmesinin tedavisinde genellikle fizik tedavi ve rehabilitasyon tercih edilir. Öncelikle çeşitli egzersizlerle bel bölgesindeki sertleşmiş kaslar rahatlatılmalıdır. Bunun için de germe, güçlendirme ve esneme egzersizleri yapılabilir. Kaslarda oluşan ağrıları hafifletmek için kas gevşetici ilaçlar kullanmalıdır. Doğru zamanda yapılan fizik tedavi ve rehabilitasyonlar ile olumlu sonuçlar alınıyor.

Bel Düzleşmesinin Belirtileri Nelerdir?

Bel bölgesinde omurga yapısının bozulması sonucunda tendon, kas ve bağlar eski gücünü kaybeder. Kas ve tendonlarda zaman zaman meydana gelen gerilmeler ile bel düzleşmesine ayak uydurmaya çalışılır. Bel düzleşmesinin başlıca belirtileri;

Vücudun dik durmasına katkıda bulunur.

Öne doğru eğilme ihtiyacı duymak bel düzleşmesinin en belirgin özellikleri arasında yer alır.

Bel düzleşmesinin en belirgin özelliği, bölgesel ağrılardır. Oturup kalkarken ve yapılan tüm hareketlerde hissedilen ağrı, sürekli olabilir.

Öne doğru eğilme ve eğik durma ihtiyacı artabilir.

Kas ağrıları, yanmasına ve yorgunluğa neden olabilir.

Zamanla bacaklara vuran ağrılar hissedilebilir.