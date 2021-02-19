Bel Fıtığı Nedir, Nedenleri Nelerdir? Bel Fıtığı Neden Olur, Nasıl Geçer?

Bel fıtığı, oluş mekanizmasına göre farklı belirtiler ortaya çıkabilir. Beli zorlayıcı bir hareket sonucunda kıkırdak yapısının önünde ve omurganın arkasında bulunan bağ dokusunun yırtılması sonucunda bel fıtığı meydana gelir.

Bel Fıtığı Nedenleri Nelerdir?

Bel fıtığı, bir zaman sonra yırtılan bağ dokusunun olduğu yerden kıkırdak dokunun sinirlerin olduğu kanala taşması ve bunun sonucunda sinir sıkıştırması oluşması ile ağrı bacaklara doğru yayılır. Genellikle pek çok hasta bel fıtığının neden ağrı yapmadığını merak eder. Bunun nedeni, sıkışan sinir uçlarının gittiği yerde ağrı hissettirmesinden kaynaklanır. Aynı zamanda hastalarda genellikle bacakta uyuşma ve yanma hissi de ortaya çıkar.

İlerleyen zamanlarda ise, bacaklarda güçsüzlük meydana gelir. Hastada ilerleyen zamanlarda idrar ve dışkı tutamama ve cinsel fonksiyonların yitirilmesi gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Tüm bu belirtiler, sıra sıra yaşanabileceği gibi hepsi hastalığın son aşamasında da gerçekleşebilir.

Bel Fıtığı Neden Olur?

Bel fıtığına yakalanmamak için fazla kilo almamak çok önemlidir. Aşırı kilo, omurlardaki basıncı arttırarak bel fıtığı riskini önemli ölçüde arttırır. Bel fıtığına neden olan bir diğer sebep ise, hareketsiz yaşamdır.

Düzenli egzersiz yapan kişilerde diğer insanlara göre daha az bel fıtığı sorunu ile karşılaşıldığı görülüyor. Çünkü tüm vücudumuzu sadece omurlarımız taşımaz. Aynı zamanda karın kasları ile tüm sırt ve bel bölgesi boyunca uzanan kasların fonksiyonu büyük önem taşır. Düzenli egzersiz yapılmaması sonucunda kaslar, yeterince güçlenmediği için kasların taşıması gereken vücut ağırlığı, omurga üzerine ve dolayısı ile de disklerin üzerine binerek bel fıtığı oluşumuna neden olur.

Bel Fıtığı Nasıl Geçer?

Bel fıtığı, idrar ve dışkı tutamama, bacaklarda oluşan ileri güç kaybı ve cinsel fonksiyonların yitirilmesi gibi karşılaşılan kritik durumlarda cerrahi müdahaleye başvurulabilir. Ameliyat ise, artık son aşama olarak en güçlü ağrı kesicilere bile cevap vermeyen ağrılı durumlarda genellikle uygulanır. Hastaya, üç hafta süre ile ilaç, fizik tedavi, istirahat verilir ve fizik tedaviye cevap vermeyen hastalar için cerrahi tedavi düşünülür.

Bel Fıtığı Ameliyatı Riskli Midir?

Bel fıtığı ameliyatı, günümüzde gelişen mikrocerrahi teknikleri ile yapılıyor. Bu nedenle bel fıtığı ameliyatları, diğer ameliyatlardan daha çok risk taşımıyor. Bu cerrahi teknik sayesinde ameliyat sahası, mikroskop aracılığı ile en ince ayrıntısına kadar görülebiliyor. Bu da bel fıtığı ameliyatlarında büyük rahatlık sağlıyor. Bel fıtığı tedavisinde lazer, diskin ısı ile küçülmesi ve disk ile çeşitli uygulamalar da yapılabiliyor. Ama bu tedavilerin uygulanabileceği kişi sayısı oldukça azdır.

Bel Fıtığından Nasıl Korunmak Gerekir?

Aşırı kilolu kişilerde bel fıtığı oluşma riski daha çok artar. Aynı zamanda hareketsiz yaşam tarzına sahip olan ve sürekli masa başı işte oturarak çalışan kişilerde bel fıtığı daha sık görülüyor. Bel fıtığından korunmak için vücudumuzun fizyolojisine uygun olarak düzenli hareket etmek ve aktif olmak gerekir. Aynı zamanda bir yük kaldırırken mutlaka dizleri kırarak çökmeli ve öyle yükü kaldırmaya özen göstermeniz gerekir.

Küçük yaşlardan itibaren egzersiz yapmak çok önemlidir. Bel fıtığı, çalışma iş gücü kayıplarına neden olan hastalıkların yüzde 25'ini kapsar. Özellikle de hamile kadınların bu dönemde aşırı kilo almaları da bel fıtığına yol açabilir.