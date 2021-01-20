Bel kayması belirtileri nelerdir? Bel kaymasının tedavi yöntemleri ve ameliyatı

Bel kayması genel olarak yaşlanma ya da yıpranma ile ortaya çıksa da, zaman zaman çocuklarda da görülebilen bir hastalıktır.

Bel kayması nedir?

Bel kayması, altta bulunan omur üzerinden üstte bulunan omurun öne kayması olarak tanımlanır. Bel kayması genellikle yaşlanmaya ve yıpranmaya bağlı olarak ortaya çıksa da, çocuklarda da sıklıkla görülebilmektedir. Bel kayması problemlerinde genellikle L4 omuru, L5 üzerinden öne doğru kaymaktadır.

Bel kayması belirtileri nelerdir?

Bel kayması hastalığının en yaygın belirtisi, bel bölgesinde ortaya çıkan şiddetli ağrılardır. Kişi öne doğru eğildiğinde bu ağrılar artış gösterir, kendisini arkaya doğru çektiğinde ise hafifler. Özellikle yürürken ciddi bel ağrıları çekilmektedir, hatta hasta ağrılar yüzünden durmak zorunda kalabilir. Çok uzun süre ayakta durmak bel kaymasına sebep olabileceği gibi, özellikle akşam saatlerinde bacaklarda meydana gelen kramplar da bel kaymasının belirtilerinden biri olabilir.

Kişi bu belirtilerinden bazılarını kendisinde görüyorsa vakit kaybetmeden bir doktora gitmelidir. Çünkü ortada gerçekten bir bel kayması sorunu varsa, ters bir harekette ortaya ciddi omurilik sorunları çıkabilir. Bel kaymasının teşhisi genellikle MR yöntemiyle konulmaktadır. MR çeşitli pozisyonlarda çekilir ve omurdaki kaymanın durumu tespit edilir.

Bel kaymasının tedavi yöntemleri

Bel kaymasının tedavisinde cerrahi olmayan yöntemler ve fizik tedavi yöntemleri uygulanabileceği gibi, gerektiğinde cerrahi müdahale de uygulanabilir. Cerrahi olmayan yöntemlerde hastaya öncelikle bir medikal tedavi uygulanır. Doktor hastadan fiziksel aktivitelerini durdurmasını isteyebilir ve bel korsesi önerebilir. Bu şekilde kişinin ağrısının dindirilmesi amaçlanır. Bu süreçte hastaya belden iğne vurularak da bir tedavi uygulanabilir. Fakat iğne tedavisi kesin sonuçlar vermez.

İlaç tedavisiyle birlikte ya da bu tedaviden bağımsız olarak fizik tedavi uygulamaları yapılabilir. Doktorun hazırladığı rehabilitasyon programı, hastanın kaslarının güçlenmesi içindir. Tüm bu tedavilerden sonuç alınamadığı durumlarda, son çare olarak cerrahi müdahale gerçekleştirilir.

Bel kayması ameliyatı

Bel kayması sebebiyle ortaya yürüme zorlukları, bağırsak ve mesane problemleri ya da sinir sisteminde bazı problemler ortaya çıkıyorsa, bu durumda doktorlar hasta için ameliyat önerebilirler. İlaç tedavisinin ve fizik tedavinin işe yaramadığı durumlarda ameliyat önerilmektedir.