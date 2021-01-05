Bel SoÄŸukluÄŸu (Frengi) Nedir? Bel SoÄŸukluÄŸunun Belirtileri Nelerdir?

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Bel soÄŸukluÄŸu cinsel yolla bulaÅŸÄ±r. Anal seks, hastalÄ±ÄŸÄ±n bulaÅŸmasÄ±nda en bÃ¼yÃ¼k etkendir. Bununla birlikte oral seks ve Ã¶pÃ¼ÅŸme de treponema pallidum enfeksiyonunun bulaÅŸma riskini arttÄ±rmaktadÄ±r. Bu mikrop doÄŸum esnasÄ±nda anneden bebeÄŸe bulaÅŸabilir.



Frengi nedeniyle oluÅŸan yaralara ÅŸankÄ±r adÄ± verilir. Bel soÄŸukluÄŸu ÅŸankÄ±r yaralarÄ±na Ã§Ä±plak elle dokunan insanlara da bulaÅŸÄ±r.



Bel SoÄŸukluÄŸunun Belirtileri Nelerdir?



Cinsel iliÅŸkiden ya da temastan sonra hastalÄ±ÄŸÄ±n ilk belirtisi 2 -3 hasta iÃ§erisinde ortaya Ã§Ä±kar. Cinsel uzvun Ã§evresinde sivilceye benzeye bir kabartÄ± oluÅŸur. Ã‡oÄŸu hastada bu kabartÄ± aÄŸrÄ±sÄ±z olsa da bazÄ± kiÅŸilerde aÄŸrÄ± semptomlarÄ±na yol aÃ§abilir. Bu yaralar sadece cinsel organlarda deÄŸil parmaklarda ve dudaklarda da Ã§Ä±kabilir. Frenginin 2. evresinde bu yaralar kendiliÄŸinden geÃ§er.



HastalÄ±ÄŸÄ±n ilerleyen evrelerinde en sÄ±k rastlanan semptomlar halsizlik ve yÃ¼ksek ateÅŸtir. DiÄŸer belirtiler ise kiÅŸiden kiÅŸiye farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterir. HastalÄ±ÄŸÄ±n ilerleyen evrelerinde farklÄ± semptomlar ortaya Ã§Ä±kar.



Frengiden Korudan YollarÄ± Nelerdir?



Ã‡ok eÅŸlilik, diÄŸer cinsel hastalÄ±klarda olduÄŸu gibi bel soÄŸukluÄŸunun da ana nedenlerinden biridir. Bu nedenle tek eÅŸli bir yaÅŸam sÃ¼rmek, frengi riskini bÃ¼yÃ¼k oranda dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼r. Cinsel iliÅŸkide kondom kullanÄ±lmalÄ± ve ÅŸÃ¼pheli iliÅŸkilerden mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸunca uzak durulmalÄ±dÄ±r. Belirtilerden biri ortaya Ã§Ä±karsa mutlaka uzman desteÄŸi alÄ±nmalÄ±dÄ±r.



Bel SoÄŸukluÄŸunun Evreleri Nelerdir?



1. Evre:



Bu evreye tÄ±p literatÃ¼rÃ¼nde primer sifiliz ad verilir. HastalÄ±ÄŸÄ±n ilk belirtileri bu evrede, ilk 60 gÃ¼n iÃ§erisinde ortaya Ã§Ä±kar. BazÄ± kiÅŸilerde ise bu sÃ¼re 90 gÃ¼ne kadar uzar. Dudak ve genital bÃ¶lgede Ã§Ä±kan irili ufaklÄ± yaralar, bu evrede gÃ¶rÃ¼len tek semptomdur.



2. Evre:



Sekonder Sifiliz adÄ±yla da bilinen 2. evre aynÄ± zamanda en tehlikeli evredir. HastalÄ±ÄŸÄ±n bulaÅŸma riski iki katÄ±na Ã§Ä±kar. Cilt yÃ¼zeyinde ortaya Ã§Ä±kan lezyonlarÄ±n Ã§oÄŸu gÃ¶zle gÃ¶rÃ¼lmeyecek kadar kÃ¼Ã§Ã¼ktÃ¼r. Treponema pallidum enfeksiyonu tÃ¼m vÃ¼cuda yayÄ±lÄ±r ve ÅŸiddetli eklem aÄŸrÄ±larÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. BazÄ± hastalar ayaÄŸa kalkmakta ve yÃ¼rÃ¼mekte gÃ¼Ã§lÃ¼k Ã§eker. BoÄŸaz aÄŸrÄ±sÄ±, yutkunmada gÃ¼Ã§lÃ¼k, baÅŸ aÄŸrÄ±sÄ± da 2. evrede en sÄ±k gÃ¶rÃ¼len belirtiler arasÄ±nda yer alÄ±r.



3. Evre:



Bu evrede herhangi bir belirti gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi iÃ§in hastalÄ±ÄŸÄ±n en sinsi evresi olarak tanÄ±mlanÄ±r. Mikrobun vÃ¼cutta kalma sÃ¼resi kiÅŸide kiÅŸiye gÃ¶re farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterir. Minimum 4 -5 yÄ±l sÃ¼ren gizli evre, bazÄ± hastalarda 8 - 9 yÄ±la kadar devam edebilir.



4. Evre:



Tersiyer sifiliz, hastalÄ±ÄŸÄ±n son evresidir. BaÅŸta kalp ve karaciÄŸer olmak Ã¼zere tÃ¼m iÃ§ organlarda bakteriler hÄ±zla artar. BaÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemi zayÄ±flar ve kemikler erimeye baÅŸlar.



Bel SoÄŸukluÄŸu Tedavi Edilmezse Ne Olur?



Bel soÄŸukluÄŸu zamanÄ±nda tedavi edilmezse ciddi komplikasyonlara yol aÃ§ar. Frengi Ã¶lÃ¼mle sonuÃ§lanabilecek son derece tehlikeli bir hastalÄ±k olduÄŸu iÃ§in mutlaka tedavi edilmelidir.

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