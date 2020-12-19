Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGenel Sağlık Haberleri Belirti vermeden ortaya çıkan timoma nedir, nasıl tedavi edilir?
19.12.2020 - 11:26 |

Belirti vermeden ortaya çıkan timoma nedir, nasıl tedavi edilir?

Timoma, nadir görülen bir kanser türüdür ve genelde tesadüfen fark edilir. Ancak timoma bazen de nefes darlığı, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, yüz ve kolda şişme gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Timomanın belirtileri, teşhis ve tedavileri hakkında tüm bilinmesi gerekenleri Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Özkan Demirhan anlattı

Belirti vermeden ortaya çıkan timoma nedir, nasıl tedavi edilir?
ABONE OL

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Özkan Demirhan,"Timus bezinden kaynaklı bir tümör olan timoma genellikle timus bezinden kaynaklanarak  etrafına doğru, yavaş büyüyen ve nadir görülen bir kanser türüdür.  Timus bezi ergenlik dönemine kadar bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan T lenfositlerinin yapım yeridir ve gelişmesini sağlar. Ergenliğe doğru küçülmeye başlar ve zamanla işlevini kaybeder” dedi. 

Timoma belirtileri nelerdir, nasıl ortaya çıkar?

Timomanın belirtilerine değinen Özkan Demirhan,"Timomalar çoğu zaman belirti vermez ancak büyümeye başlayınca öksürük, göğüs ağrısı, ses kısıklığı, yutma güçlüğü, nefes darlığı, iştahsızlık gibi belirtiler verirler. Nadir durumlarda deri döküntüsü ve kansızlık gibi belirtiler de görülebilir. Bazı durumlarda yine nadiren vena kavaya (SVC) yani kol ve kafanın toplardamarlarının birleşerek kalbe döküldüğü damara baskı yaparak Superior Vena Cava Sendromu' na (SVCS) neden olabilir. SVCS durumunda boyun, göğüs ve yüzde şişlik oluşur ve vücudun üst tarafındaki görünür damarlar şişer. Bu tabloya baş ağrısı ve baş dönmesi gibi belirtiler de eşlik eder.

Hangi hastalıklar timoma ile bağlantılı olabilir?

Bağışıklık sisteminin kendi kendine saldırması sonucu oluşan miyasteni gravis, kırmızı hücre aplazisi, hipogamaglobulinemi, lupus, polimiyozit, ülseratif kolit, romatoid artrit, Sjogren Sendromu, sarkoidoz ve skleroderma gibi bağışıklık sistemi hastalıkları da timoma bağlantılı olabilir" şeklinde bilgi verdi. 

Belirti vermeden ortaya çıkan timoma nedir, nasıl tedavi edilir

Timoma tanısı nasıl konur?

Timomanın teşhis yöntemlerine ve tedavi seçeneklerine de değinen Demirhan, "Timoma genelde başka nedenlerle tarama veya kontrol yapıldığı zaman tesadüfen tespit edilir. Timomanın tanısı ve evrelemesi için Bilgisayarlı Tomografi (BT), Magnetik Rezonans( MR) ve PET CT  ile hastalığın kapsamı, tümörün yakındaki dokulara yayılım durumu, hücre tipi dikkate alınır. Tanı için ileri evre tümörlerde mutlaka hücre tipi tayini yapılmalıdır. Bazen timoma dışı bir hastalıkla ile karıştırılabilir. Biyopsi için ve kesin tanı için mutlaka yeterli materyal alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

Timoma nasıl tedavi edilir?

Timomanın tedavi seçeneklerine değinen Dr. Demirhan, "Timomada tedavi seçenekleri hastalığın evrelerine göre belirlenir. Timomanın 4 evresi vardır. Evre 1’de tümör bir kapsül içerisinde sınırlıdır. Evre 2’de tümör kapsülünü invaze eder. Evre 3’te timoma kapsülü aşarak nefes borusu, akciğer, damarlar, kalp zarına uzanır. Evre 4’te timoma uzak organlara yayılım gösterir. 1’inci ve 2’inci evre timomalar cerrahi  yöntemler ile çıkarılır ve ardından hastaya onkolojik işlemler olan kemoterapi ya da radyoterapiye genelde gerek duyulmaz. 3’üncü evre timomalar genellikle çevre dokulara yayılım yapmış tümörler oldukları için önce kemoterapi ve radyoterapi ile tümörün çevre dokulardaki yayılımı geriletilir, ardından da tümör cerrahi  tedavi ile çıkarılır. Ameliyat sonrası onkolojik işlemler uygulanmaya devam edilir. 4’üncü evre timomalarda çevre organlara yayılım olduğu için cerrahiye uygun değildir ve sadece onkolojik işlemler uygulanır. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi timomanın da erken evrede tespit edilmesi önemlidir ve erken evre hastalıklarda birincil tedavisi cerrahidir" bilgilerini paylaştı.  

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Günün ilk yarısında yeni planlar, beklentiler söz konusu. Arkadaşlarla, gruplarla daha fazla bağlantılı görüşmeler mümkün. Öğle sonrasında daha gevşek hissedebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında yapılması, bitirilmesi gereken konular, sorumluluklar olabilir. Öğle sonrasında duygularınızı daha çok paylaşabileceğiniz imkanlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında İletişim ve görüşmeler, eğitim açısından daha hareketli olabilirsiniz. Öğle sonrasında eldeki sorumluklara zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında bazı endişeler ya da huzursuzluklar gündeme gelebilir. Öğle sonrasında kendinizi geliştirebileceğiniz işler bulabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında eşinizle, karşılıklı konularda hassasiyetler yaşanabilir. Öğle sonrasında  duygusal açıdan daha olgun davranmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında zaman alabilecek işler, görevler dikkat çekebilir. Öğle sonrasında karşılıklı konular ve eşinizle ilgili işlerle daha alakalı olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında daha fazla arayış ve yaratıcı konular içinde olabilirsiniz. Öğle sonrasında hizmet ve düzen gerektirebilecek işlere zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında evde duygusal açıdan daha huzursuz olabilirsiniz. Öğle sonrasında ise kendinizi daha olumlu hissedebileceğiniz fırsatlar var.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında haberler ve çevrenizdekilerle daha alakalı olabilirsiniz. Öğle sonrasında evinizde daha aktif ve yaratıcı olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında parasal konular üzerinde daha fazla düşünebilirsiniz. Öğle sonrasında ise konuşmalar, görüşmeler gündeme gelebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında duygusal açıdan kararsız kalabilirsiniz. Öğle sonrasını yaratıcı çalışmalara ayırmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Günün ilk yarısında duygusal açıdan arayışlar ve dağınıklık var. Ancak öğle sonrasında sevdiğiniz konular üzerinde daha çok durmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluJüpiter ve Satürn size nasıl bir dönem getiriyor?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaBacak estetiği hakkında merak ettikleriniz
Cevher Soydan
Cevher SoydanSahipkıran beklerken korona 'kıran' geldi
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan
Çocuk Gelişimi Uzmanı Ayşin Özkan2 yaş sendrom değil, keşif ve ayrışma dönemidir
Arzu Bıyıklıoğlu
Arzu BıyıklıoğluNLP serisi: Farklı düşünme ve farklı davranmamızı etkileyen meta programlar
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaSahipkıran
Özlem Çetinkaya
Özlem ÇetinkayaKendini ve niyetlerini fark et
Esra Kemer
Esra Kemerİş tekliflerini değerlendirmek
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşŞef Köşesi: Ayva tatlısı tarifi
Pınar Civelek
Pınar CivelekPopüler estetik trendleri: Doğru bilinen yanlışlar
En Çok İzlenen Videolar
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?
Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?Şeffaf plak tedavisi kimlere ve nasıl uygulanır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Belirti vermeden ortaya çıkan timoma nedir, nasıl tedavi edilir?

Belirti vermeden ortaya çıkan timoma nedir, nasıl tedavi edilir?

Aşırı yeme isteği obezitede neden değil, semptom olabilir

Aşırı yeme isteği obezitede neden değil, semptom olabilir

21 Aralık'ta Jüpiter ve Satürn Saka burcunda birleşiyor

21 Aralık'ta Jüpiter ve Satürn Saka burcunda birleşiyor

Haftalık burç yorumları – 21-27 Aralık haftası burç yorumları

Haftalık burç yorumları – 21-27 Aralık haftası burç yorumları

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet