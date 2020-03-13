'Ben' zamanınız için pratik öneriler

1. Duş mu banyo mu?

10 kişi arasından 9'u büyük ihtimalle duş yapmayı, banyo yapmaya tercih eder. Ama banyo yapmanın sizi nasıl hissettirebileceğini hiç hafife almayın. Küveti doldurun. Banyo tuzları veya banyo bombası ile suya biraz köpük katın! Işıkları kısın, birkaç mum yakın ve kolay okunabilir bir kitap ile rahatlamanın tadını çıkarın. Sadece suyun çok sıcak olmadığından emin olun, çünkü bu cildinizin kuru kalmasına neden olabilir.

2. Saç maskesi

Bakımlarınızı küvete taşıdığınızda, saç tellerinize de vakit ayırabilirsiniz demektir! Saçlarınızı güçlendirmek ve yumuşak bir yapıya sokmak için; ya evde yapacağınız doğal maskelerden ya da saçınıza uygun satın alacağınız saç maskelerinden yararlanabilirsiniz.

3. Yüz maskesi

Cildinizi bir veya iki yüz maskesi ile kaplayarak rahatlayın. İhtiyacınız olan tek şey 10-15 dakika ayırarak, cildinizin bölgesel ihtiyaçlarına göre oluşturduğunuz yüz maskesini çoklu maskeleme yöntemi ile yüzünüze uygulamak! Böylece hem güzelleşirken hem de cildinizin ihtiyaçlarını gidereceksiniz.

4. Serumlardan yararlanın

Cildinizin toparlanması gerektiğini düşündüğünüzde, bir cilt bakım ampulü kullanışlı olabilir. Hyaluronik asit, antioksidanlar ve bitki özleri gibi sayısız bileşenle formüle edilmiş bir cilt bakım ampulü, cildinize parlak ve sağlıklı bir ışıltı vermek için birçok fayda sağlar.

5. Cildinize masaj yapın

Hiçbir öz bakım rutini cildinize nazikçe masaj yapmadan tamamlanmaz. Yanaklarınıza, çene çizginize ve alnınıza yukarı doğru hareketlerle masaj yapmak cildinizdeki kan akımını hızlandıracak ve size daha canlı bir görüntü kazandıracak.