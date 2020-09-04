Benan İsminin Anlamı Nedir? Benan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Arapça kökenli isim olan Benan ismi, erkek ve kız çocuklar için kullanılabilen isimler arasında yer alıyor. Parmakla gösterilebilecek kişi anlamına gelen Benan ismi tanınmış anlamını da içermektedir.



Benan Ne Demek?



Benan isminin anlamına bakıldığında parmak uçları, parmaklar ve tanınmış özellikleri gösterilmektedir. Türkiye’de ortalama 2500 kadar Benan ismi kullanılmakta ve en çok da İstanbul’da Benan yer almaktadır. Benan isminin anlam falına bakıldığında duygusallık ön plana çıkıyor. Hayatın her anlamındaki davranışlarda duyguları ile kararlar verirler. Küçük şeylerden bile kırılabilen bir yapıya sahip olurlar ve duygusal açıdan zayıftırlar. Sevgi ile yaklaşıp, nefret ve kin duygularını hayatlarından çıkarmış şekilde hareket ederler ve çevresindeki kişilerden de bu davranışı beklerler.



Duygusal olmaları nedeni ile iş hayatında da zorluk çekerler ve sevmedikleri insanlara bile iyi niyetle yaklaşarak, onların sorunlarına çare aramak istemektedirler. Aşk hayatlarında karşı cinste ilk olarak sadakat ve aşka önem verirler. Mantıklı düşünebilen yapıya sahiptirler ve karşılarına çıkan tüm sorunları mantıklı düşünmeleri sayesinde aşabilirler.



Benan İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Benan isminin renk profili mavi ve pembe olarak geçmektedir. Benan ismi İslami açıdan da koyulabilecek olan isimlerin başında yer alıyor. Kur’ an-ı Kerimde Benan ismi geçiyor. Benan ismi Kıyamet ve Enfal surelerinde geçmektedir. Bu nedenle anlamı ve Kur’ an da geçmesi nedeni ile Benan ismini gönül rahatlığı ile hem erkek hem de kız çocuğuna koyabilirsiniz. Aynı zamanda Benan isminin anlam bakımından güzel olması nedeni ile tavsiye edilen isimlerden birisidir.