Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Benign Prostat Hiperplazisi (İyi Huylu Prostat Büyümesi) Nedir, Nasıl Anlaşır? Nasıl Tedavi Edilir?
17.02.2021 - 18:44 |

Benign Prostat Hiperplazisi (İyi Huylu Prostat Büyümesi) Nedir, Nasıl Anlaşır? Nasıl Tedavi Edilir?

Prostat ve Benign prostat hiperplazisi erkeklerin özellikle belirli bir yaştan sonra karşılaştığı en büyük sorunlardan biridir. Bu sorunun kökenine inmek ve tedbir almak adına hastalık hakkında daha çok bilgi edinmek gerekmektedir. Benign prostat hiperplazisi nedir, önlemek için neler yapılmalıdır, tedavisi nedir gibi soruların yanıtlarını derledik.

Benign Prostat Hiperplazisi (İyi Huylu Prostat Büyümesi) Nedir, Nasıl Anlaşır? Nasıl Tedavi Edilir?
ABONE OL

Benign prostat hiperplazisi, prostat büyümesi olarak adlandırılmaktadır. Nedeni ise henüz bilinmemekle beraber, hormonlardan kaynaklı olduğu düşünülmektedir.

Prostat Nedir?

Prostat, erkek üreme sisteminin bir parçası olan ceviz şeklinde bir bezdir. Prostatın temel işlevi, meniye giren bir sıvı yapmaktır. Prostat sıvısı, bir erkeğin doğurganlığı için gereklidir. Bez, mesane boynundaki üretrayı çevreler. Mesane boynu, üretranın mesaneyle birleştiği bölgedir. Mesane ve üretra, alt idrar yolunun parçalarıdır . Prostatın bir dış doku tabakasıyla çevrelenmiş iki ya da daha fazla lobu vardır. Loblar mesanenin hemen altında, rektumun önündedir. Üretra, idrarı mesaneden vücudun dışına taşıyan tüptür. Erkeklerde üretra ayrıca meniyi penis yoluyla dışarı taşır.

BPH Nedir?

Kısaca BPH olarak da adlandırılan Benign prostat hiperplazisi, 50 yaş üstü erkeklerde yaygındır. Kanserli değildir ve genellikle sağlık açısından tehdit oluşturmaz. Prostat bezinin genişlemesi sonucu ortaya çıkar ve iyi huyludur. Erkekler yaşlandıkça prostat iki evrede büyüme göstermektedir. Bunlardan biri ergenlik dönemi, diğeri ise 25 yaşlarının üstüdür. Benign prostat hiperplazisi ise genelde ikinci evrede görülmektedir. Prostat büyüdükçe, bez üretrayı sıkıştırır. Bu yüzden mesane duvarı kalınlaşır. Bir süre sonra mesane zayıflar ve boşalma yeteneğini kaybedebilir.

BPH Belirtileri Nelerdir?

Prostat büyürse, mesaneye ve idrarın geçtiği tüp olan üretra üzerine baskı uygulayabilir. Bu durum boşaltım sistemini etkilemektedir;

● İdrar yaparken zorlanma,
● Sık sık idrara çıkma isteği,
● İdrarı kaçırmak,
● Zayıf idrar akışı,
● Ağrılı idrar,
● İdrarda görülen kanamalar,
● Mesanenin tamamen boşaltılmasında zorlanma olarak görülmektedir.
Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz mutlaka bir doktora görünmelisiniz. BPH tedavi edilebilmektedir.

BPH Büyümesinin Nedenleri Nelerdir?

Genellikle benign prostat hiperplazisinin büyümesinin herhangi bir nedeni yoktur. Fakat erkekler yaşlandıkça hormonel değişiklikler görülmektedir. BPH'nin buna bağlı olduğu düşünülmektedir.

BPH Kimlerde Görülür?

Aşağıdaki faktörlere sahip erkeklerin genelinde Benign prostat hiperplazisi görülmektedir;

● 50 yaş üzeri,
● Ailede BPH öyküsü,
● Obezite,
● Kalp ve dolaşım hastalıkları,
● Diyabet,
● Fiziksel aktivite eksikliği, hareketsiz yaşam tarzı,
● Erektil disfonksiyon durumlarında görülmektedir.

BPH Tedavisi Nasıl Yapılır?

BPH tedavisinde belirtilerin ne denli şiddetli olduğu göz önünde bulundurulur. Hafif semptomlarınız varsa, genellikle acil tedaviye ihtiyacınız yoktur. Fakat düzenli olarak prostat muayenesi yapılması gerekmektedir. Bu süreçte,

● Vaka alkol kullanıyorsa mutlaka bırakmalıdır,
● Yapay tatlandırıcılardan uzak durulmalıdır,
● Düzenli egzersizler yapılmalıdır,
● Akşamları daha az sıvı tüketimi yapılmalıdır.

Prostatın boyutunu küçültmek ve mesanenizi gevşetmek için ilaç tedavisi uygulanır. İlaca yanıt alınamadığında ise cerrahi müdahale yapılmaktadır.

 

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Gün içinde gelirlerinizle ilgili değişiklikler gündeminize gelebilir. Harcamalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz. İş hayatınızda desteklendiğinizi hissettiğiniz zamanlar olabilir. Yeteneklerinizi kullanacağınız işlerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle program yapmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konuların üzerinde daha fazla zaman harcayabilirsiniz. Yeni niyetler ortaya koyacağınız zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz. Akşam saatlerinde arkadaşlarınızla toplanıp, keyif aldığınız konulara yoğunlaşabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde gizli kalmış koşullar sizin dengenizi bozabilir. İçinize kapanmanıza neden olabilir. Kendinizi hapsolmuş hissedebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi savunmak için çok acele etmemeye çalışın. Yeniden harekete geçmek için kendinize zaman tanıyın. Akşama doğru koşullar daha akıcı olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gelecek beklentilerinizle ilgili yeniden harekete geçebilirsiniz. Yeni planlar yapabilirsiniz. Gün içinde fikirlerinizi ifade etmek için büyük bir istek duyabilirsiniz. Sosyal konular gündeminizi meşgul edebilir. İlerleyen saatlerde arkadaşlarınızla plan yapabilirsiniz. İşte alacağınız destekler sizin rahatlamanıza neden olacaktır.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda başkalarıyla daha fazla katılım içinde olabilirsiniz. Görünür olmak için daha aktif olabilirsiniz. Üstlerinizle iletişiminiz önem kazanabilir. Sorumlu olduğunuz konularda fikrinizi sonuna kadar savunmak isteyebilirsiniz. Eski ilişkilerinizin tekrar gündeme geleceği zamanlar olabilir. Akşam için program yapabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi yeniliklere açık hissedebilirsiniz. Daha fazla şey keşfetmek için yeni başlangıçlar yapmak size iyi gelecektir. Arkadaşlarınızla organizasyon yapabilirsiniz. İş hayatınızda yabancılarla ilgili konuları toparlamak isteyebilirsiniz. Gün içinde düşüncelerinizi paylaşmak önem kazanabilir. Akışta kalın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularda harekete geçmek isteyebilirsiniz. Bu durum sizi krize sokabilir. Kendi ideolojilerinizi ifade etme eğiliminde olabilirsiniz. Bugün sakin kalmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha akıcı koşullar meydana gelecektir. Parasal konularda başkalarından fikir almak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ikili ilişkilerinizdeki karşıtlıklarla ilgilenebilirsiniz. Yaşayacağınız olaylarla ilgili denge de kalmak zor olabilir. Sizi uğraştırabilecek konulara karşı dikkatli olmalısınız. Sorumlu olduğunuz işlerinizde paylaşım içinde olabilirsiniz. Birlikte çalıştığınız kişileri de organizasyona katmak isteyebilirsiniz.  İlerleyen saatlerde eşinizle zaman geçirmek iyi fikir olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma arkadaşlarınızla ortak payda da buluşabilirsiniz. Birlikte yeniden harekete geçmek size hız kazandıracaktır. Paylaşım içinde olmak işlerinizi kolaylaştıracağı gibi daha iyi hale getirecektir. Yine de sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Hizmet aldığınız kişiler gündeminizi meşgul edebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bazı işlerinize hız kazandırmak için yaratıcılığınızı kullanabilirsiniz. İlişkilerinizde çok daha rahat, kendinizi ifade edebileceğiniz imkânlar söz konusu. Güzel olan şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha kolay risk alabilirsiniz. Akşam saatlerinde sevdiklerinizle birlikte programlar yapmak size iyi gelecektir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konular sizi etkileyebilir. Ev hayatınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konulara çalıştığınız insanları dâhil etmek ve paylaşım içinde olmak iyi bir seçim olabilir. Fikirlerinizi yaymak isteyebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmeyin.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Konuşma ve yazışmaların sizi etkilediği bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konularda eğitim alabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilere daha fazla yoğunlaşabilirsiniz. Duyduğunuz dedikodulara değer vermemenizde fayda var. İlgilendiğiniz konularda yeniden harekete geçebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra Baripoğlu
Psikiyatri Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Semra BaripoğluTravma nedir, travma nasıl atlatılır?
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış Metin
Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Barış MetinEpilepsi nöbeti karşısında ne yapmalı, ne yapmamalıyız?
Betül Yergök
Betül YergökGüçlü iletişimin 8 kuralı
Dr. Astrolog Şenay Devi
Dr. Astrolog Şenay DeviÇin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı
Ekin Eylem Ulaş
Ekin Eylem UlaşNefis bir kahvaltıya ne dersiniz?
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDiş çürümesini önlemenin basit yolları
Tuğçe Dural
Tuğçe DuralMakyajda son trend: “No makeup makeup” tekniği
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin Keskin
Uzm. Klinik Psikolog Gülçin KeskinDüzenli seksin faydaları
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıBurun estetiği sonrası şişlikler ne zaman iner?
Hakan Kütahya
Hakan KütahyaBaharda renkleniyoruz!
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

El Bileği Kemikleri İsimleri Ve Görevleri Nelerdir? El Bileği Ağrıları Neden Olur?

El Bileği Kemikleri İsimleri Ve Görevleri Nelerdir? El Bileği Ağrıları Neden Olur?

Yüz Lazer Epilasyonu Nasıl Uygulanır? Yüz Epilasyonu Kaç Seans, Ne Kadar Sürer?

Yüz Lazer Epilasyonu Nasıl Uygulanır? Yüz Epilasyonu Kaç Seans, Ne Kadar Sürer?

Sarı Kantaron Otu Nedir? Sarı Kantaronun Faydaları Nelerdir, Zararları Var Mıdır?

Sarı Kantaron Otu Nedir? Sarı Kantaronun Faydaları Nelerdir, Zararları Var Mıdır?

Savant Sendromu Ne Demek? Savant Sendromunun Belirtileri Nelerdir?

Savant Sendromu Ne Demek? Savant Sendromunun Belirtileri Nelerdir?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet