Benign Prostat Hiperplazisi (İyi Huylu Prostat Büyümesi) Nedir, Nasıl Anlaşır? Nasıl Tedavi Edilir?

Benign prostat hiperplazisi, prostat büyümesi olarak adlandırılmaktadır. Nedeni ise henüz bilinmemekle beraber, hormonlardan kaynaklı olduğu düşünülmektedir.



Prostat Nedir?



Prostat, erkek üreme sisteminin bir parçası olan ceviz şeklinde bir bezdir. Prostatın temel işlevi, meniye giren bir sıvı yapmaktır. Prostat sıvısı, bir erkeğin doğurganlığı için gereklidir. Bez, mesane boynundaki üretrayı çevreler. Mesane boynu, üretranın mesaneyle birleştiği bölgedir. Mesane ve üretra, alt idrar yolunun parçalarıdır . Prostatın bir dış doku tabakasıyla çevrelenmiş iki ya da daha fazla lobu vardır. Loblar mesanenin hemen altında, rektumun önündedir. Üretra, idrarı mesaneden vücudun dışına taşıyan tüptür. Erkeklerde üretra ayrıca meniyi penis yoluyla dışarı taşır.



BPH Nedir?



Kısaca BPH olarak da adlandırılan Benign prostat hiperplazisi, 50 yaş üstü erkeklerde yaygındır. Kanserli değildir ve genellikle sağlık açısından tehdit oluşturmaz. Prostat bezinin genişlemesi sonucu ortaya çıkar ve iyi huyludur. Erkekler yaşlandıkça prostat iki evrede büyüme göstermektedir. Bunlardan biri ergenlik dönemi, diğeri ise 25 yaşlarının üstüdür. Benign prostat hiperplazisi ise genelde ikinci evrede görülmektedir. Prostat büyüdükçe, bez üretrayı sıkıştırır. Bu yüzden mesane duvarı kalınlaşır. Bir süre sonra mesane zayıflar ve boşalma yeteneğini kaybedebilir.



BPH Belirtileri Nelerdir?



Prostat büyürse, mesaneye ve idrarın geçtiği tüp olan üretra üzerine baskı uygulayabilir. Bu durum boşaltım sistemini etkilemektedir;

● İdrar yaparken zorlanma,

● Sık sık idrara çıkma isteği,

● İdrarı kaçırmak,

● Zayıf idrar akışı,

● Ağrılı idrar,

● İdrarda görülen kanamalar,

● Mesanenin tamamen boşaltılmasında zorlanma olarak görülmektedir.

Bu belirtilerden herhangi birine sahipseniz mutlaka bir doktora görünmelisiniz. BPH tedavi edilebilmektedir.



BPH Büyümesinin Nedenleri Nelerdir?



Genellikle benign prostat hiperplazisinin büyümesinin herhangi bir nedeni yoktur. Fakat erkekler yaşlandıkça hormonel değişiklikler görülmektedir. BPH'nin buna bağlı olduğu düşünülmektedir.



BPH Kimlerde Görülür?



Aşağıdaki faktörlere sahip erkeklerin genelinde Benign prostat hiperplazisi görülmektedir;

● 50 yaş üzeri,

● Ailede BPH öyküsü,

● Obezite,

● Kalp ve dolaşım hastalıkları,

● Diyabet,

● Fiziksel aktivite eksikliği, hareketsiz yaşam tarzı,

● Erektil disfonksiyon durumlarında görülmektedir.



BPH Tedavisi Nasıl Yapılır?



BPH tedavisinde belirtilerin ne denli şiddetli olduğu göz önünde bulundurulur. Hafif semptomlarınız varsa, genellikle acil tedaviye ihtiyacınız yoktur. Fakat düzenli olarak prostat muayenesi yapılması gerekmektedir. Bu süreçte,

● Vaka alkol kullanıyorsa mutlaka bırakmalıdır,

● Yapay tatlandırıcılardan uzak durulmalıdır,

● Düzenli egzersizler yapılmalıdır,

● Akşamları daha az sıvı tüketimi yapılmalıdır.



Prostatın boyutunu küçültmek ve mesanenizi gevşetmek için ilaç tedavisi uygulanır. İlaca yanıt alınamadığında ise cerrahi müdahale yapılmaktadır.