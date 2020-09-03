Beray İsminin Anlamı Nedir? Beray Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Beray ismi Türkiye’de birçok kız çocuğuna konulmaktadır, oldukça güzel anlamlara sahip olan bu ismi çocuğunuz için rahatlıkla tercih edebilirsiniz.



Beray Ne Demek?



Beray isminin dört farklı anlamı bulunmaktadır. Oldukça güzel anlamları olan bu isim Türkçe bir isimdir ve genel olarak kız çocukları için tercih edilmektedir. Toplayıcı anlamına sahip olan Beray ismi aynı zamanda da ayın en ışıltılı ve parlak hali anlamına da sahiptir. Ayın göründüğü vakit, ayın en açık ve net göründüğü zaman anlamını da taşıyan bu isim özellikle güzel isim arayan anne ve baba adaylarının tercih edebileceği isimler arasına girmektedir.



Beray ismine sahip olan kişiler genel olarak duygusal ve içine kapanık insanlar olmaktadır. Oldukça kişiye oldukça iyi niyet yansıtan bu ismin kendi içerisinde çeşitli özellikler bulunmaktadır. Bu isme sahip olan kişiler oldukça sadık, evcimen ve uyumlu kişilerdir. Her isim kendi özelliklerini sahibine vermektedir, bu isme sahip olan kişiler oldukça objektif ve açık görüşü kişiler olmaktadır.



Beray Türkçede için ve maksadıyla anlamlarında kullanılmaktadır. Sözlük içerisinde de yer alan bu kelime isim olarak da ayın açık görüldüğü zaman ve ayın en parlak hali olarak da geçmektedir. Genelde kız çocukları için verilen bu isim bazen erkek çocukları içinde tercih edilmektedir.



Beray İsmi Kur’anda Geçiyor mu?



Beray İsmi Kur’an içerisinde yer almamaktadır fakat kişiler oldukça güzel anlama sahip olan bu ismi çocukları için tercih edebilirler. İki farklı isimle kolay bir şekilde kullanılabilen bu isim, oldukça kullanışlı ve özel duran bir isimdir. Beray ismi anlamı gereğince caizdir ve rahat bir şekilde çocuklara konulabilir herhangi bir şekilde İslami açıdan bir sakıncası bulunmamaktadır.