Berfin İsminin Anlamı Nedir? Berfin Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Farsça kökenli bir isim olan Berfin kardan yapılmış ve kar gibi beyaz anlamlarını taşımaktadır. Sağduyulu ve kırılgan yapıya sahip özelliği bulunan Berfin ismi Türkiye’de ortalama 60 binden fazla kişide kullanılıyor.



Berfin Ne Demek?



Kar gibi beyaz ve tertemiz anlamlarına gelen Berfin ismi, kardan yapılmış anlamını da içeriyor. Berfin isminin analizine bakıldığında önsezileri ve duyguları kuvvetli olduğu aynı zamanda geleceğe ve yaşama dair büyük umutla yaklaşan olarak görülmektedir. Sevinç ve üzüntüyü aynı anda yaşayabilen kişiler olan Berfin isimli kişiler, kararsızlıkları ile ünlüdür. Karar verme sırasında büyük zorluk çekerler ve duygusallıkları başlarına beladır. Küçük olaylardan bile kırılabilirler ve incinebilirler.



Altıncı his duyguları ön plandadır ve duygusal oldukları kadarda sert bir yapıya sahiptirler. Unisex bir isim olarak kullanılan Berfin ismi, ülkemizde en çok İstanbul’da yaygın olarak kullanılmaktadır. Karşısına çıkacak olan tüm zorluklarla mücadele etmeyi severler ve yardımsever kişilikleri ile ön plana çıkarlar.



Berfin İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Erkek ve kız çocuklar için kullanılabilen Berfin isminin renk profili mavi ve pembedir. Berfin ismi kullanmak için merak edilen diğer bir konu ise Berfin isminin Kur’an da geçip geçmediği konusudur. Berfin ismi Kur’ an-ı Kerim’de geçmiyor. Ancak Kur’an da geçmese bile Berfin ismini çocuğunuza koymak için herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Berfin’in anlam falına bakıldığında karakterin en büyük özelliğinin plancı ve düzenli olmasıdır. İş ve sosyal yaşamda sürekli olarak plan yapmak ve bu planlara göre yaşam sürdürmek en belirgin özelliklerin başında geliyor.