Beril Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Beril Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

İçindeki önemli mineraller pek çok farklı alanda ve sektörde kullanılırken, Aynı zamanda benim taşının dayanıklı olmasına imkan vermektedir. Bu dayanıklılık ile çok farklı şekilde üzerinde takı ya da mücevher biçiminde kullanılabiliyor. Ruhsal ve fiziksel açıdan sunduğu faydalarının yanı sıra, değişik renkleri üzerinden de etkileyici bir görünüm sunan taşlardan biridir.



Beril Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?



Beril gruba ailesinde bulunan, içeriğinde değişik mineraller olan mineral beril taşı olarak bilinmektedir. Özellikle alüminyum ve Berilyum çok fazla bulunur. Mavi, pembe ve altın sarısı gibi değişik renkler üzerinden yeryüzünde yer almaktadır. Ayrıca koyu yeşil ve yeşil kırmızı gibi görünüme sahip renkleri de yer alıyor. Her bir renk üzerinden farklı isimler ile anılan özel ve değerli taşlar arasında bulunduğunu söylemek mümkün.



Farklı minerallerin milyonlarca yıl içerisinde kimyasal ve fiziksel reaksiyonları eşliğinde, günümüze kadar oluşumu gerçekleşmiş değerli taşlardan biridir. Dünyanın değişik yerlerinde pegmatitler içerisinden çıkarılan bir taştır. Böylece şekil alması ve cilalanması ile parlak görünüm ve üzerinden farklı renkler ile beraber, özellikle başta mücevher olmak üzere pek çok takı üzerinden kullanım imkanı sunuyor. Bu sayede insan sağlığına sunduğu faydalar ile fiziksel ve ruhsal sorunlardan kurtulma şansı elde edilebilir.



Beril Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?



Beril taşa genel olarak madenlerden çıkarılır. Başta Brezilya olmak üzere Güney Afrika, Zimbabve ve ABD gibi ülkelerde çıkarılmaya devam ediliyor. Camsı parlaklıkta bir görüntüye sahip olmasının yanı sıra sertlik derecesi 7,5-8 civarlarındadır. Farklı boyutlarda yeryüzünden çıkarılmasının yanı sıra, insan vücuduna değdiği zaman ısındığı bilinen özel taşlardan biridir. Ayrıca beril uçak sanayisinde kullanılır; Beril tuzları floresan için değerlendirilir ya da süs taşı şeklinde de öne çıkmaktadır.



Böylece mücevher veya takı ile beraber süs eşyasının dışında, pek çok sektör açısından beril taşı kullanılabiliyor. Sertlik derecesinin diğer taşlara göre daha yüksek olduğunu söylemek mümkün. Bu yüzden çok daha güvenli biçimde kullanılabilmektedir. Değerli taşlar arasında yer alan Beril taşı, aynı zamanda insan sağlığına fayda getirecek pek çok yarar üzerinden öne çıkmaktadır.



- Şans taşı olarak bilindiği için insana tüm kapıları açtığına inanılır.

- Sindirim sistemini düzenlemeye yarar.

- İshal ve kabızlığa karşı yardımcı olur.

- Dolaşım ile beraber solunum sistemini güçlü hale getirir.

- Beril taşının sakinleştirici etkisi bulunur.

- Boğaz enfeksiyonlarına karşı faydalı olduğu biliniyor.

- Karaciğerin daha hızlı şekilde gelişmesine imkan verir.

- Kişinin vücuduna yakın tuttuğu Beril taşı, rahatlama ve ferahlık ise sağlamaktadır.

- Doğrudan göz kapaklarını temas ettiği zaman, bölgeye rahatlık vermektedir.



Bu gibi farklı özellikleri ve faydaları ile beraber, Beril taşı amaca göre değerlendirilen değerli madenler içerisinde bulunuyor. Cevher veya takı olarak kolye, bileklik gibi seçenekler üzerinden değerlendirebilirsiniz.