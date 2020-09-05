Berkay İsminin Anlamı Nedir? Berkay Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Berkay ismi Türkçe kökene ait bir sözcüktür. Böylelikle telaffuzu da kolaydır. Kelime olarak Berkay, güçlü ve sağlam kişileri ifade edebilmek için kullanılmaktadır. Bununla birlikte sıklıkla tercih edilen bir erkek ismidir.



Berkay Ne Demek?



Berkay isminin anlamı Türk Dil Kurumu Güncel Sözlüğünde bulunmamaktadır. İsmin farklı sözlüklerde geçen manaları ise şu şekilde sıralanabilir:

Güç, kuvvet sahibi olan kimse

Ay ve ışık gibi parıldayan kimse

Dayanıklı

Metanet sahibi kimse

Sağlam yapılı

Görüldüğü üzere Berkay kelimesi taşıdığı manalarla da erkek cinsiyetini sembolize etmektedir. Bu sebeple yeni doğan erkek çocuklar için ebeveynler tarafından tercih edilen bir isimdir. Berkay isminin analizi ve karakter özellikleri de şu şekilde özetlenebilir:

Bu kişiler disiplin sahibi ve çalışkandırlar.

Ayrıca duygusal yoğunlukları da yüksektir. Bu sayede dostluk, aşk ve aile gibi kavramlar onlar için çok önemlidir.

Olay ve durumlar üzerinde derin inceleme yapmaya gereğinden fazla özen gösterirler.

Objektif olmak onlar için önemlidir.

Yüksek iş ahlakına sahiptirler ve bu sayede mesleklerinde aranan kişiler olurlar.

Önsezileri ve dikkat oranları yüksektir.

Öncülük yapma yeteneğine sahiptirler.

Tutkuludurlar.

Cesur oldukları için inandıklarının arkasından giderler.

Sinirlenmeye ve kaygılanmaya uygun bir yapıya sahiptirler.Barışçıl, şefkatli ve merhametli insanlardır.



Berkay İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



Erkek isimleri arasında günümüzde popüler olan Berkay ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir. Kelime Türkçe kökenli olduğu için Kuran-ı Kerim'in hiçbir yerinde Berkay ismine rastlanmamaktadır. Taşıdığı anlamlar dolayısıyla dinen bu ismin kullanımında bir sakınca görülmemiştir.