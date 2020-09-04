Berke İsminin Anlamı Nedir? Berke Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Kelime anlamı olarak kılıç, kamçı gibi savaş aleti anlamında kullanılan Berke isminin kökeni Cengiz Han’a dayanmaktadır. Cengiz hanın torununun adının Berke olması ismin fazla tercih edilme nedenleri arasındadır.



Berke Ne Demek?



Yeni nesil bir isim olarak karşımıza çıkan Berke Cengiz hanın torunu ve Altınordu hükümdarı olarak geçmektedir. Bir diğer anlamı ise kama olarak karşımıza çıkan Berke ismi ülkemizde erkek çocuklar için tercih edilen bir isimdir. Aynı zamanda bir kayısı türünün adı da Berke olarak geçmektedir.



Daha ziyade savaş aletleri içerisinde kama ve kılıç için kullanılmaktadır. Tarih boyunca uzun dönemde kullanılmış bu isim özellikle de altın ordu devleti tarafından çok sık kullanılan isimler arasındadır.



Kökeni Türkçe olan Berke ismine herhangi bir yabancı kaynakta rastlanmamıştır. Kamçı, kılıç ve değnek gibi anlamları olan Berke isminin bir diğer kullanıldığı yer ise zerdali kayısısıdır. Berk kökeninden geldiği düşünülen isim güçlü ve kuvvetli olması dilenilen kişilere bu isim verilmektedir.



Türk dil kurumu sözlüğünde ‘kamçı’ manasına gelir. Ek olarak ise ‘kama’ ve ‘Cengiz hanın torunu Cuci’nin oğlunun ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Türk dilinden Moğollara oradan da pek çok millete yayılan bir isim olarak kullanılmaktadır.



Berke İsmi Kuran-ı Kerim’de Geçiyor mu?



Kuran-ı Kerim’de Berke adı yer almamaktadır. Ancak din ve kültüre aykırı bir mana içermemesi ve herhangi bir çirkin anlam ifade etmemesi dolayısı ile kullanımında bir sakınca görülmemektedir.