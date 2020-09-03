Berrin İsminin Anlamı Nedir? Berrin Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Farsça kökene sahip bir isim olarak Berrin ismi, ülkemizde yaygın olarak kullanılmasının yanında söylenişi de kulağa hoş gelmekte olan bir isimdir. Kız bebeklere verilen bu ismin asıl rengi ise pembe renk olmaktadır. Türkçede anlamı karada yaşayan ve yüksek yücedir.



Berrin Ne Demek?



Günümüzde sık kullanılan yaygın isimlerden biri olan bu isim anlamı bakımından hemen hemen her kız çocuğu ailesinin beğenerek tercih ettiği bir isim olmaktadır. Özellikle yüksek ve yüce anlamları bu isme sahip olan kişinin karakterini de yansıtmaktadır. Bu nedenle de oldukça beğenilmektedir. Bu isme sahip olan kişiler genel olarak gerek iş gerekse okul hayatlarında oldukça başarılı olurlar. Ayrıca herkese kendinden söz ettiren kişiler olurlar. Bu ismin bir diğer anlamı ise karada yaşayan demektir.

Bu özel ve güzel anlamı ile birlikte kız çocuklarına verebilecek en güzel kız isimleri arasındadır.



Berrin İsmi Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor mu?



Berrin ismi Farsça kökene sahip olan bir isim olduğu için Kur'an-ı Kerim'de geçerli değildir. Kuran-ı Kerim’de yapılan araştırmaların neticesinde Berrin ismi herhangi bir ayette ya da surede yer almamaktadır. Fakat bu ismi kişiler kız çocuklarına koymakta tedirgin olmamalıdırlar. Çünkü bu ismin kız çocuklarına verilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Dine ya da bizim kültürümüze aykırı bir isim değildir ve aykırı bir anlam içermemektedir.