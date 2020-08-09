Gece 3-5 nöbetleri... Anne ve babalar yakından bilirler bu sancılı geceleri. Gündüzleri çok fazla uğramayan o ateş ne hikmetse hep gece kendisini gösterir. İşte geçtiğimiz hafta bizi de bu kez yüksek ateş vurdu.

Ateşin yükselmesine birçok neden etkili. Yaz aylarında çocuklarda sıklıkla görülen “idrar yolu enfeksiyonu” da onlardan biri. Gece çıkan 39.8 ateş ile kızımın poposundaki ağrı birleşince biz de direkt enfeksiyon ihtimalini düşündük. Çünkü birkaç gün önce havuza gitmiştik. Ertesi gün de menenjit aşısı olmuştu. Nitekim doktor görüşmeleri ve yapılan idrar testinin sonuçları bizi haklı çıkardı. Kızımın lökosit değerleri bir hayli yüksekti.

Lökosit değerlerinin yüksek çıkması vücutta enfeksiyon olduğunu gösteriyormuş. Doktorumuz tedavi için antibiyotik verdi. Biz de böylece 2.5 yıl sonunda ilk kez antibiyotik ile tanıştık. Basit bir “idrar yolu enfeksiyonu” diyorsunuz ama o kadar zor ve sancılı bir haftaydı ki anlatamam. Çocuğunuz her tuvaletini yapışında sancı ve acı çekiyor, ağlama krizleri yaşıyor. Bir yandan kabızlık başlıyor ki o apayrı bir sorun. İşin kötüsü sizin elinizden hiçbir şey gelmiyor. Genellikle kız çocuklarında daha sık görülüyormuş bu hastalık. O yüzden kız annelerinin 2 kat daha temkinli olmasında yarar var. Yaz aylarında yakalanma riski de oldukça fazla. Malum havuzlar, sıcak hava... Peki belirtileri ne derseniz, yüksek ateş, kabızlık, çocukta huzursuzluk, idrar yaparken ağlama, sık idrara çıkma, idrarın renk ve kokusunda değişiklik, poposunda pişik gibi belirtiler olabilir. Tabi ki kesin tanı için, idrar testi ve kültür şart. İdrar yolu enfeksiyonunu yabana atmamak gerek. Çünkü tedavi edilmediği takdirde böbreklerde kalıcı hasara neden olabiliyor. Bizim doktorumuz 1 hafta antibiyotik tedavisinin ardından kontrol amaçlı kültür testi istedi. Onun sonucunu şimdi merakla bekliyoruz.

Ah onlar hiç hasta olmasa keşke... Hep sağlıklı, hep iyi olsunlar istiyorsunuz ama mümkün değil tabi. Anne baba olmanın güzelliği bir başka da, zorluğu da inkar edilemez bir gerçek. Onunla birlikte ben de yepyeni bir hayata başladım. Her gün yeni bir şey öğreniyorum. Uçsuz bucaksız... Sonu olmayan bir kitap gibi... Sonu olmayan bir masal.