Çocukla evde karantina dönemi

Yaşamak”... Ne çok şey gizliymiş aslında bu kelimede değil mi? Geçirdiğimiz şu zor günlerde günlük hayatımızdaki rutinlerin bile ne kadar değerli olduğunu anladık. Ailelerimizle ve arkadaşlarımızla görüşmek, yürüyüş yapmak, markete gitmek, dışarıda bir kahve içmek, yemek yemek... Önceleri farkında bile değildik bunların ne kadar değerli olduğunu. Korona virüs çok şey aldı bizden kabul ama bazı manevi duyguların da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Bir ders verdi insanoğluna adeta... Bu inatçı hastalık her yaştan insanı ayrı etkiledi ama çocuklu ailelerin durumu bana göre biraz daha zor. “Evde kal” çağrılarına uydum ve 2.5 yaşındaki kızımı 20 gündür evden çıkarmadım. Ama onu evde oyalamakta çok kolay olmuyor haliyle... Evcilik, resim, lego, hamur ,saklambaç, yakalamaca derken her gün yeni bir oyun bulmak durumundasınız. Peki çocukla evde hangi aktiviteler yapılabilir?

- Özellikle Beren’in yaş grubundaki çocuklarda enerji oldukça fazla. Bu enerjiyi atabilmesi için evde birlikte spor yapabilirsiniz. Zumba bunun için iyi bir başlangıç. Kızım hem dans ediyor, hem spor yapıyor, hem müzik dinliyor. Birlikte pilates ve yoga yapmak da en büyük hobilerimiz arasında.

- “Yok benim çocuğum sporu sevmiyor” diyorsanız açın en sevdiği şarkıyı ve dans edin.

- Parka gidemediğimiz şu günlerde evi parka çevirsek nasıl olur? Bunun için illa ki bir salıncağa ve kaydırağa ihtiyacınız yok. Evdeki eşyalarla da bunu yapabilirsiniz. Koyun yastıkları, minderleri yere ona bir parkur hazırlayın. İnanın çok eğleneceksiniz.

- Bu günlerde evde en çok yaptığımız şey kuşkusuz temizlik. Çocuğunuz da size eşlik etse nasıl olur. Hem birlikte vakit geçirirsiniz hem de bu sayede kendini o da faydalı hissedecektir.

-Kızımla en sevdiğimiz şeylerden biri de beraber yemek yapmak. Favorileri her çocuk gibi, kek ve kurabiye.

-Birlikte kitap okuyun. Hem o da kitap okuma alışkanlığını kazansın.

-Sinemaya gidemiyorsak, biz de sinemayı eve getiririz. Patlatın mısırları ve en sevdiği çizgi filmi birlikte izleyin.

- Çocukken evdeki çarşaflarla çadır yapar ve onun içine girip vakit geçirmeye bayılırdım. Çoğumuzun oynadığı bu keyifli oyun için şimdi tam zamanı.

- Bir kızınız varsa giyinip, süslenmek kaçınılmaz. Makyaj yapın, en şık kıyafetlerinizi giyin. Bu da yetmezse kostüm partisi düzenleyin.

- Farklı nesnelerle resim yapın. Beren patates ile sulu boya yapmaya bayıldı.

-Oyuncaklarını yıkayın.

-Birlikte çiçek ekin ve o çiçeklere isimler koyun.

-Onunla sohbet edin, anlatın ve sıkıca sarılın.

Yaşamın reçetesi; en iyi ilaç. Şu ara en çok özlediğimiz; sevdiklerimize sıkıca sarılmak. Çocuğunuza sıkıca sarılın ve gelecek güzel günlerden bahsedin.