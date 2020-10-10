Su gibi geçen 3 yıl... Biz artık 3 yaşındayız. Minik bebeğim büyüyor ve onunla birlikte ben de büyüyorum. Özellikle son birkaç ayda öyle hızlı gelişti, öyle değişiklikler oldu ki hayatımızda... Bunlardan en önemlisi; bezi bıraktık. Birçok ebeveyn için en önemli konulardan biridir; tuvalet eğitimi. Ben de nasıl alıştıracağım, nelerle karşılaşacağız diye tedirgindim. Ama bu konuyla ilgili hiç üstüne gitmedim. O ne zaman kendini hazır hissederse o zaman olacak diye düşünüyordum. Ancak tekrarlanan “idrar yolu enfeksiyonu” bu konuda biraz daha hızlanmam gerektiğini söyledi adeta. İdrar yolu enfeksiyonu ile bezi bırakmanın nasıl bir bağlantısı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak belli bir yaşa gelen çocuklarda beze yapılan tuvalet, bakteri üretebiliyor ve bu da idrar yolu enfeksiyonuna neden olabiliyormuş. Bu gerçekle yüzleştikten sonra biz de ilk adımı attık. İlk günler gündüzleri bez bağlamadım, geceleri yatarken bağladım. Bu konuda da herkes ikiye ayrılmış durumda. Kimileri ilk günler gece bez bağlamak gerektiğini, kimileri kesinlikle bağlanmaması gerektiğini söylüyor. Bu durum her çocuğa göre farklılık gösterse de iş yine biz ailelerde bitiyor.

-En öncelikli konu; endişelenmemek. Çocuğunuz siz ne verirseniz onu alır. Hele de bu yaşlarda. Siz bu konuyla ilgili endişe duyarsanız ve bunu çocuğunuza yansıtırsanız o da kendinde bir baskı hissedecektir. Sakin olun, ona anlatın. Herhangi bir “kaza” durumunda ona asla kızmayın.

- Tuvalet ile ilgili bütün bilgileri onunla paylaşın. Lazımlık ne işe yarar? Sifon nedir? Çocuğunuza bunları öğretin.

-“Başarısız” olduğu durumlarda çocuğunuza bez bağlamayın. Çünkü bu yeniden başa dönmenin dışında hiçbir fayda sağlamaz.

-Tuvalet alışkanlığına çocuğunuza bu konuyla ilgili kitaplar alarak da başlayabilirsiniz. Alıştırma külotları da bu dönemde işinizi kolaylaştırabilir.

-Tuvalet eğitimine yaz aylarında başlamanız hem sizin hem çocuğunuz için sürecin daha kolay geçmesini sağlar.

Başında da söylediğim gibi geceleri bu durum biraz daha zor olabilir. Yatmadan önce fazla sıvı almasını engelleyerek, geceleri kontrol edip, gerekirse ona sorarak ve ona zaman tanıyarak bu süreci başarıyla bitirebilirsiniz.

Her zaman söylediğim gibi sabır, sabır, sabır... Herşeyin anahtarı işte bu sihirli kelime.