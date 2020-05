Zaman geçiyor... Büyüyor benim can parçam ve ben yetişemiyorum. Tutamıyorum zamanı. Onunla geçen her saniye öyle farklı ki. Her an yeni bir şey öğrenmek, yeni bir şey keşfetmek.

Bazen hemen büyüsün istiyorum bazen hep bu yaşlarda kalmasını...

Bazen çok yoruluyorum bazen içime öyle bir enerji doluyor ki; onunla birlikte ben de çocuk oluyorum. Bazen üzülüyorum; “yetemiyor muyum ben bu çocuğa” diye. Ama onun bir gülüşü, bir sarılması, bir öpücüğü bütün karamsarlığımı alıyor.

Bazen kızıyorum sonra dönüp baktığımda kendime daha çok kızıyorum.

Bazen pes edecek gibi oluyorum sonra yeniden canlanıyorum.

Zor zamanlardan geçiyoruz... Bu süreçte hepimizin sabrı, toleransı biraz daha azaldı belki. Bazen karamsarlığa kapılıyorum. “Ne zaman geçecek bu günler” diye... Sonra kızımın o bitmek bilmeyen enerjisi, her yeni güne umutla uyanışı, gülen yüzü geliyor aklıma. Çocuk olmak ne güzel şey. Umudunu yitirmemek, ufacık şeylerle mutlu olmak... Bence bu süreçte en büyük alkışı, en büyük teşekkürü hak edenlerden biri de çocuklar. Evden çıkamadan geçirdikleri bu güneşli günlere rağmen hep gülümsüyorlar bize.

Teşekkür ederiz çocuklar! Teşekkürler kızım. Sizin o gülen yüzünüz olmasa bu günler hiç çekilmezdi.

Ve tabi ki siz değerli anneler. Annem, ikinci annem...

Anne demek can demek.

Anne demek fedakarlık demek.

Anne demek sonsuz sevgi demek.

Anne demek şefkat demek.

Anne demek güven demek.

Anne demek güç demek.

Anne demek yeri geldiğinde baba olmak demek.

Anne demek pes etmemek demek.

Anne demek sırtını yaslayabileceğin dağ demek.

Çok daha fazlası aslında. Anneliği, annelerimizin kıymetini sayfalarca yazsam da anlatamam. “Anne olunca anlarsın” cümlesi ne kadar doğruymuş meğerse. Başımızın tacı annelerimiz hakkınız ödenmez. Teşekkürlerin en büyüğü size. Evladına gerçekten “anne” olan, yeri geldiğinde baba olan, doğurmadan anne olan, bir hayvanı, bir çiçeği sevgiyle büyütüp ona anne olan, anne olmak isteyen herkesin bu özel günü kutlu olsun. Annesiz büyüttükleri çocuklarına anne olmak zorunda kalan babalar, annesinden ayrı olan çocuklar, bugünü bir yanı eksik geçirenler... Sizin de gününüz bugün. Tutamadığımız zamana inat umutla, sevgiyle, sabırla...