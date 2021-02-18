Beyaz Lahana Faydaları Ve Zararları Nelerdir? Lahana Nasıl Tüketilir?

Beyaz lahana faydaları oldukça fazladır. Beyaz lahana besin değerleri bakımından son derecede zengin bir besin kaynağıdır. A ve K vitaminlerini bolca barındırır. Vücut için son derecede faydalıdır.

Beyaz Lahana Faydaları Nelerdir?

1) Zayıflatır

Özellikle diyet yapanların mutlaka menüsünde beyaz lahana olması gerekmektedir. Beyaz lahana kalorisi en düşük yiyeceklerden bir tanesidir. Bundan dolayı zayıflamak isteyenler fazla kilolarından arınmak isteyenler mutlaka beyaz lahana tüketmesi gerekir. Beyaz lahana aynı zamanda enerji verici olduğundan dolayı vücuda tokluk hissiyatı da yaratır.

2) Tansiyonu Dengeler

Beyaz lahana yüksek tansiyon için de birebirdir. Yüksek tansiyonu şikayeti olanlar beyaz lahana tüketmesi son derecede önemlidir. Beyaz lahana yoğun miktarda lif içeren bir besindir. Vücuda son derecede faydalı olan beyaz lahana düzenli aralıklarla tüketilmesi önem teşkil eder.

3) Kemik Sağlığına Etki Eder

Kemiklerin de korunması ve kemiklerin daha güçlü olması için beyaz lahana tüketebilirsiniz. Beyaz lahana kalsiyum bakımından zengin bir gıdadır. Bu özelliği sayesinde diğer sebzelere göre daha faydalı olduğu söylenilebilir. Kemik sağlığına doğrudan olumlu etki eden beyaz lahana tüketerek kalsiyum ihtiyacınızı önemli ölçüde karşılayabilirsiniz.

4) Kansere Karı Korur

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki beyaz lahana tüketen kişilerde kansere yakalanma olasılığı da düşmektedir. Beyaz lahana vücuttaki tüm serbest radikallere etki eder. Vücuttaki kanserli hücrelere karşı savaşır.

Beyaz Lahana Zararları Nelerdir?

Her besinin fazla tüketilmesi durumunda zararı vardır. Beyaz lahanayı aşırı olarak tüketildiği durumlarda vücut yoğun miktarda su kaybına uğrar. Bundan dolayı da gaz ve şişkinlik şikayeti ortaya çıkabilir. Su kaybına uğrayan vücutta baş ağrısı da meydana gelebilmektedir. Aynı zamanda aşırı tüketim sonucunda yine idrar yollarında tahrişlenme de meydana gelebilmektedir.

Lahana Nasıl Tüketilir?

Lahanayı isterseniz çiğ isterseniz de yemeğini yaparak tüketebilirsiniz. Aynı zamanda beyaz lahananın son derecede lezzetli olan turşusu da bulunmaktadır. Dilerseniz beyaz lahanayı turşu haline getirerek de afiyetle tüketebilirsiniz. Beyaz lahanayı her gün değil ara ara tüketmek doğru olacaktır.