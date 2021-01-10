Beyin Kanaması Belirtileri Nelerdir? Beyin Kanaması Nasıl Anlaşılır?

Genel tabirle beyin kanaması, kafatasının içinde meydana gelen bir kanamadır. Ancak tüm kanamalar beyne yayılmaz. Kanamanın beyni de etkilemesi durumunda, daha çok kanamalı inme olarak adlandırılır.



Beyin Kanaması Belirtileri Nelerdir?



Beyindeki şiddetli bir kanama, genellikle hastayı ölüm tehlikesine sokar - kanama beynin dışında olsa bile bu sorun ortaya çıkabilir.



Kafatasında biriken kan hacmi ne kadar büyükse beyin üzerindeki baskı o kadar artar. Bunun nedeni kafatasının kemiklerinin genişleyememesidir. Basınç beyni sıkıştırır ve kılcal damarlar ezilir. Sonuç olarak, beynin bazı kısımları artık düzgün bir şekilde su ile beslenmez ve sinir hücreleri oksijen eksikliğinden ölebilir.



Doktorların en çok korktuğu şey beyin kanamalarıdır. Güçlü bir şokta beyin, kafatasının içinde jöle gibi hareket ederek beyin dokusuna zarar veren dalgalar oluşturur.



Kan daha sonra organın içine dökülür ve beyin ile kafatası kemiği arasındaki boşlukları doldurur. Bu süre zarfında, travmanın kurbanı bilinçli kalabilir, bu yüzden maruz kalınan şokun ciddi olmadığı düşünülebilir. Ancak zaman içinde durum hızlı bir biçimde kötüleşir.



Beyin kanaması şiddetli baş ağrılarına, kusmaya veya baş dönmesine neden olur. Uzun vadede ciddi komplikasyonlara yol açabileceğinden bu patolojiye hızlı bir şekilde müdahale edilmelidir. Diğer belirtileri ise şöyledir:

Vücudun bir tarafında felç olabilir

Vücudun bir tarafında hassasiyet bozuklukları

Vücudun bir tarafında hareketlerde koordinasyon bozuklukları ve beceriksizlik

Baş dönmesi

Görme azalması veya kaybı ile görme bozuklukları

Özellikle vücudun bir tarafında ani karıncalanma, halsizlik, uyuşma veya felç

Baş ağrısı

Zor yutma

Görüş problemleri

Koordinasyon kaybı

Kötü ifade edilmiş konuşma

Anlama, görüntüleme veya yazmada zorluk

Bilinç kaybı

Kusma

Şiddetli bir baş ağrısı genellikle ilk semptomdur. Teşhis esas olarak görüntüleme testlerinin sonuçlarına dayanır. Tedavi, kanamaya katkıda bulunabilecek sorunları yönetmeyi (çok yüksekse kan basıncını düşürmeyi) ve nadir durumlarda biriken kanın ameliyatla alınmasını içerebilir.



Beyin Kanaması Nasıl Anlaşılır?

Bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme

Kan şekerini ölçmek için kan testi

Kanın normal pıhtılaşıp pıhtılaşmadığını görmek için kan testleri yapılarak teşhis edilir.

Doktorlar genellikle semptomlara ve fizik muayenenin sonuçlarına bakarak intraserebral kanamadan şüphelenebilirler.



Düşük kan şekeri felç benzeri semptomlara neden olabileceğinden kan şekeri seviyeleri hemen ölçülür.



Trombosit sayısını (kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan) ölçmek ve kanın pıhtılaşmasının ne kadar sürdüğünü belirlemek için kan testleri de yapılır. Trombosit sayısı (trombosit sayısı) birçok nedenden dolayı düşük olabilir. Düşük trombosit sayısı kanama riskini artırabilir. Kan pıhtılaşması çok fazla varfarin, karaciğer yetmezliği veya diğer durumlardan etkilenebilir.



Tanıyı doğrulamak için bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRI) hemen yapılır. Bu iki test, hemorajik inmeyi iskemik inmeden ayırt etmeyi mümkün kılar. Testler ayrıca beyin dokusuna verilen hasarın ciddiyetini ve beynin diğer bölgelerindeki artan basıncı da gösterebilir.



Doktorlar bazen kanamanın genişlemeye devam edip etmediğini görmek için bir CT anjiyogram (bir damar içine bir kontrast madde enjekte ettikten sonra yapılan bir CT taraması) yaparlar.



Beyin Kanamasının Sebepleri Nelerdir?



Tedavinin amacı, herhangi bir komplikasyonu önlemek için kan basıncının sıkı kontrolü ve yakın nörolojik izleme üzerine odaklanır. Rehabilitasyona mümkün olan en kısa sürede fizyoterapi, konuşma terapisi başlanır. İntraserebral hematomun boyutu ve yeri, bilinç bozukluklarından ve hatta komadan sorumludur.



Resüsitasyon bakımı daha sonra gerekli olabilir. İstisnai olarak, onu tahliye etmek için hematom üzerinde ameliyat yapılması gerekebilir.



Beyin kanamasının en yaygın nedeni, genellikle kronik yüksek tansiyonunuz olduğunda, kan basıncında keskin bir yükselmedir. Bu ciddi komplikasyon, hipertansiyonu olan herhangi bir kişide düzenli kan basıncı takibi ve kontrolünün gerekli olmasının nedenlerinden biridir. Daha nadir olarak, bir beyin kanaması beynin damarlarında (arterler ve / veya damarlar) bir deformasyonu ortaya çıkarabilir.



Beyin Kanamasında Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Gerekirse izleme ve destek önlemleri

Risk faktörlerinin kontrolü

Bazen kanın pıhtılaşmasına yardımcı olan tedaviler

Bazen biriken kanı almak için ameliyat tedavi yöntemleri arasında başı çeker. Beyin kanaması durumunda acil tedavi gereklidir. Tedavi öncelikle kan basıncını ve risk faktörlerini kontrol etmeye dayanır. Yakın nörolojik izleme de gereklidir.



Olası komplikasyonları önlemek için hastalar genellikle bir yoğun bakım ünitesine alınır. Geçici inme tedavisinin aksine antikoagülanlar, aspirin ve trombolitik ilaçlar beyin kanamasını daha da kötüleştirdikleri için önerilmemektedir.



Nadir durumlarda, kafatasında biriken kanı almak ve kafa içi basıncını azaltmak için ameliyat planlanır. Daha fazla kanamaya neden olabileceği ve ciddi sakatlığa neden olabileceği için bu ameliyat sıklıkla yapılmamaktadır. Ancak beyincikte kanaması olan bir hastayı kurtarabilir.



Kan basıncı çok yüksek olmadıkça tedavi edilmez. Kan basıncını çok hızlı veya çok düşürmek, kanamanın bir sonucu olarak beynin zaten kansız olan kısımlarına kan akışını azaltabilir. Kan eksikliği beynin bu kısımlarında felce (geçici felç) yol açabilir.



Serebral kanama ne kadar erken tedavi edilirse, mağdurun hayatta kalma olasılığı o kadar artar ve sekel riski o kadar düşer. Ciddi durumlarda, hastanın durumu ilk önce örneğin yapay komaya alınarak stabilize edilir. Çoğu zaman, kanı aspire etmek, kanamayı durdurmak ve beyin basıncını düşürmek için beyin kutusunu açmak da gereklidir.



Beyin Kanaması Nasıl Önlenebilir?



İntraserebral kanama riskini azaltmak için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek önemlidir. Tansiyonunuz, kolesterolünüz veya kilonuz çok yüksekse egzersiz yapın, sigarayı bırakın ve tedavi olun.



Yetişkinlerin yaklaşık yüzde üçünde anevrizmalar mevcuttur. Kan damarlarının diğer deformasyonları gibi, bunlar genellikle bilgisayarlı tomografi (CT taraması) veya MRI incelemesi (manyetik rezonans görüntüleme) sırasında yalnızca şans eseri keşfedilir. Cerrahi olarak kısmen çıkarılabilirler. Ancak operasyon beyin hasarı bırakabilir.