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17.02.2021 - 21:40 |

Beyin Tomografisi Nedir, Nasıl Uygulanır? Beyin Tomografisinde Hangi Hastalıklar Belli Olur?

Adından da anlaşılacağı üzere beyin görüntüleme cihazı olarak ifade edilecek BT, pek çok hastalığın teşhisi noktasında büyük öneme sahiptir. Özellikle erken tanı ve konusunda hayati bir risk faktörü oluşturmaktadır. Peki beyin tomografisi nedir, nasıl uygulanır? Beyin tomografisinde hangi hastalıklar belli olur? İşte bu konuda merak edilenler.

Beyin Tomografisi Nedir, Nasıl Uygulanır? Beyin Tomografisinde Hangi Hastalıklar Belli Olur?
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Beynin farklı kesitlerinden bölüm olarak görüntü elde etmek için kullanılan beyin tomografisi, günümüzde en yaygın kullanılan tıbbi cihazları içerisinde yer alır. Önemli hastalıklar için etkin bir şekilde teşhis ortaya koymak ve tedavi yöntemleri uygulama noktasında, her açıdan önemli bir potansiyel teşkil ediyor.

Beyin Tomografisi Nedir?

BT ya da bilgisayarlı beyin tomografisi olarak da ifade edilen bu cihaz, teşhis amaçlı tıbbi görüntüleme cihazıdır. Beynin üç boyutlu görüntüsünü ortaya çıkarmak suretiyle, gerekli teşhis ve tetkiklerin yapılmasına imkan verir. Dokuların ve kan damarlarının görüntülerini etkin şekilde bilgisayar ortamına aktaran bu sistem, herhangi bir sorun ve hastalığın ortaya çıkmasına olanak tanır.

Beyin Tomografisi Nasıl Uygulanır?

Beyin tomografisi aşamalı bir uygulama altında ele alınır ve buna bağlı olarak çekim gerçekleştirilir.

- Öncelikle rahat bir çekim yapabilmek için hastaya özel önlükler giydirilir.
- Küpe, yüzük ve saati gibi birçok farklı metal eşya çıkarılır.
- Etkin bir görüntü elde edebilmek için ise kontrast madde kullanımı gerçekleştirilir.
- Beyin tomografisi için alerji veya bu gibi durumdan olup olmadığı incelemesi yapılır.
- Daha sonra ilgili cihaz üzerinde beynin görüntüleri birkaç dakika içerisinde bilgisayara aktarılır.

Teknolojik donanıma sahip sistem yapısı altında üç boyutlu görüntünün bilgisayara aktarılmasına imkan sağlayan beyin tomografisi, çekim sırasında elde edilen görüntülerle bilgisayar üzerinden detaylı bir tanımlama imkanı sağlar.

Beyin Tomografisinde Hangi Hastalıklar Belli Olur?

En çok merak edilen konular içerisinde beyin tomografisinde hangi hastalıkların ortaya çıkarılmasıdır. Özellikle ölümcül unsurlar taşıyan ya da kişinin günlük yaşamını zor bir noktaya taşıyacak hastalıkların ortaya çıkarılmasında, önemli bir teknik cihaz olduğunu dile getirmek mümkün.

- İnme
- Beyin tümörleri
- Beyin ile ilgili farklı hastalıklar
- Beyin kanamaları
- Kafa yaralanmaları

Bu ve benzeri unsurlar beyin tomografisi ile beraber ortaya çıkarılmak suretiyle, uzman bir doktor kontrolü altına gerekli tedavi yöntemlerinin ele alınmasına imkan verir. Özellikle tam ve doğru teşhis üzerinden, zamanında tedavilerin gerçekleşmesine olanak sağlayan en önemli cihazlardır. Hayati bir önem teşkil ederken, üç boyutlu görüntü üzerinden çıktıların etkin bir şekilde haftada teşhis etmesini sağlar.

 

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