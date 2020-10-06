Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İçin Randevu Nasıl Alınır?

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İstanbul'da Fatih ilçesinde yer almaktadır. Pek çok bölüm ve doktorları ile hastanede hizmet vermeye devam etmektedir.



Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden Nasıl Randevu Alınır?



Bezmialem Hastanesinden nasıl randevu alınacağını öğrenmek için bazı detayların bilinmesi gerekir. Hastaların bölümlerini doğru tercih etmeleri ve sistemi tam olarak öğrenmeleri de oldukça önemlidir. Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden randevu alabilmek için şu adımlar takip edilmelidir:



- Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin online sistemine giriş yapılması gerekir.

- Randevu alınacak hastane seçimi yapılır.

- Hastane seçiminden sonra ekrana gelen bilgiler detaylı okunmalıdır.

- Daha sonra sayfada randevu alınacak bölüm seçilir.

- İlgili bölümde bulunan doktorların seçimi yapılır.

- Doktor seçiminin ardından tarih ve saat belirlenir.

- Son olarak TC kimlik numarası girildikten sonra randevunun onaylanması beklenir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra randevunuz kabul edilmiş olunur.



Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Randevu Alındıktan Sonra Yapılacak İşlemler



Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden randevu alındıktan sonra mutlaka randevu saati ve tarihi not edilmelidir. Hastaneye randevu günü mutlaka randevu saatinden 45 dakika önce gidilmelidir. Geç kalındığı taktirde randevular iptal olarak kabul edilmektedir.



Ayrıca hastaneden alınan randevular için tarih ve saat sorgulaması da yapılabilir. Online sistem üzerinden online sorgulama sekmesine girip randevu esnasında verilen randevu kodu ile veya SMS ile doğrulama gerçekleştirilebilir.