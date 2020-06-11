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11.06.2020 - 13:33 |

Bikini bölgenizdeki tüylerden kurtulmadan önce mutlaka okuyun

Tıraş kasık bölgenizden saçlardan kurtulmanın en kolay yolu olsa da, pürüzsüz ve tıraş bıçağı içermeyen bir sonuç elde etmek için bir çok alternatif yol var.

Bikini bölgenizdeki tüylerden kurtulmadan önce mutlaka okuyun
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Kasık tüyleri tamamen normaldir ve rutin olarak temizlendiği sürece sağlık riski taşımamaktadır. Bazı kadınlar daha fazla tüyün daha fazla neme, daha fazla kokuya yol açtığını düşünüyor ve kasık tüylerinden tamamen kurtulmayı tercih ediyor.

Kişisel tercihleriniz ne olursa olsun, kasık kılları altta yatan hassas ciltler için koruyucu bir bariyer oluşturur. Bakteriler ve virüsler gibi patojenleri savuşturduğuna inanılır ve cinsel ilişki sırasında cildin sürtünmeye karşı bir kalkanıdır.

Bununla birlikte, kasık bölgenizi öngörülebilir bir gelecekte tıraş etmeyi planlıyorsanız; nasıl düzgün bir şekilde yapılacağını öğrenmek için uzman kılavuzumuzu izleyin.

Duşta uygulayın

Kasık bölgenizi tıraş etmek, asla cilt kuru iken yapılmamalıdır. Sıcak duş, cildi tıraş için hazırlarken, kasık bölgesinin tıraş edilmesi duş rutininizdeki son adım olmalıdır.

Bölgeyi temizlerken yumuşak bir pamuklu yıkama bezi veya lif kullanın. Bu, tıraştan önce cildin nazikçe hazırlanmasına ve hatta oluşabilecek erken batık tüylerin yerinden çıkmasına yardımcı olur.

Açılarınızı mükemmelleştirin

Uzmanlar, tıraş olduğunuz bölgeye daha iyi erişebilmeniz için ayağınızı desteklemek adına küvetinizin çıkıntısını kullanmanızı önerir.

Tıraş

Tıraş olmaya başladıktan sonra, daima saçın uzama yönünde çalışın. Köklere karşı gitmek kızarıklık, tahriş ve batık tüylere neden olabilir. Ayrıca jiletin pürüzsüzce kaymasına yardımcı olmak için bir tıraş kremi de kullanabilirsiniz.

Uzmanlar, tahriş veya bakterilerin enfeksiyona neden olmasını önlemek için tıraş bıçağınızı düzenli olarak değiştirmenin önemini vurgulamaktadır. Tıraş bıçağının değişim sıklığı, tıraş sıklığı ve saçın iri olması ile belirlenir.

Uzmanlar, tıraşın tipik olarak bir veya iki gün sürdüğünü ve her iki ila üç günde bir bakım gerektirdiğini söylüyor.

Nemlendirin, nemlendirin, nemlendirin!

Batık tüyleri ve tahrişi önlemek için yoğun nemlendiricili ve parfümsüz kremlerden yararlanın.

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