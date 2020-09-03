Bilal İsminin Anlamı Nedir? Bilal Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Bilal, ‘bll’ fiilinden türemiştir. Bll fiili ‘ıslattı’ demektir. Bilal, su misali ıslatan anlamına gelmektedir. Arapça bir kelimedir ve sahabe ismidir.



Bilal Ne Demek?



Arapçadan türeyen ve bll fiilinden türeyen Bilal kelimesi, günümüzde Türkçe’ye yerleşmiştir. Bilal ismi Türk ismi olarak kabul edilmekle birlikte Arapça bir kelimedir. Erkek çocuklara verilen bir isimdir.



Hz. Muhammed aleyhisselam’ın müezzini olan Bilal b. Rebah, peygamberimizin vefatına kadar müezzinlik yapmıştır. Köle olan Bilal Mekke’nin müşriklerinden Ümeyye bin Halef’in kölesidir. Bilal Müslüman olunca efendisi Ümeyye Mekke sokaklarında Bilal’i gezdirerek işkence yaptı. Kırbaçladı ve ağır taşlar altında ezdi. Bilal buna rağmen dininden dönmedi. İşkence esnasında ölmek üzereyken Hz. Ebubekir (ra) onu satın aldı ve azad etti.



Hazreti Bilal’in hayatı inancı uğruna işkence çekerek zafere ulaşanlar için ibret olmuştur. Hazreti Bilal (ra), İslam tarihinde kölelikten efendiliğe uzanan şanlı bir hayat hikayesine sahiptir.



Azad olduktan sonra Peygamberimizin müezzini olan Bilal güzel sesiyle meşhurdur. Güzel sesini ezan okuyarak değerlendiren bu sahabe İslam büyükleri arasına girdi. Hazreti Bilal’e nispet edilerek günümüze kadar erkek çocuklarına ‘Bilal’ ismi verilmiştir. Bilal ismi sadece Türkiye’de kullanılan bir isim değildir. İslam dininin yaygın olduğu bütün ülkelerde bu isim kullanılmaktadır ve hala kullanılmaya devam etmektedir.



Bilal İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Arapça olan Bilal ismi Kuran’da geçmez. İslam tarihinde geçen kahraman sahabelerden birinin adıdır. İslam’ın ilk müezzini Bilal sahabelerin ileri gelenlerinden biridir. Bilal-i Habeşi olarak bilinen sahabe Hz. Ömer zamanında Suriye’de vefat etti. İslam’ın seçkin sahabelerinden biridir.