Bilek Ağrısı Neden Olur? Sağ Ve Sol Bilek Ağrısı Nasıl Geçer, Neyin Habercisi Olabilir?

Bilek ağrısı, genellikle ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek bir hastalık olarak görülse de el ve bilek ağrıları yaştan bağımsız olarak pek çok faktörden ve hastalıktan kaynaklanabilir.

Sağ ve Sol Bilek Ağrısı Nasıl Geçer?

El bileklerinde oluşan ağrılar, ağrının nedenine bağlı olarak farklı yöntemlerle geçirilebilir. Bazı ağrılar, ağır kaldırma nedeni ile olurken bazı ağrılar ise, daha ciddi sorunların habercisi olabilir. Hafif bir nedenden dolayı meydana gelen bilek ağrısının tedavisi için buz uygulaması yapılabilir. Ağrıyan bölgeye buz uygulaması yapılarak ağrının dinmesi sağlanabilir.

El bileğindeki ağrının hafifletilmesi için ağrıyan bölgeye bandaj sarılabilir. Ama bandaj sarılırken bandajın çok sıkı sarılmamasına özen göstermeniz gerekir. Bileğinizi çok fazla zorlamadan tenis topu sıkarak ağrıyan bölgenin hafifletilmesini sağlayabilirsiniz. Şiddetli bilek ağrısında zaman kaybetmeden uzman bir hekime başvurmak ve onun önerdiği tedaviyi uygulamak gerekir.

Bilek Ağrısı Neyin Habercisi Olabilir?

Bilek ağrısı, kireçlenmenin de habercisi olabilir. Bilek ağrısının pek çok farklı nedeni olabilir. Bazı ağrılar ise, dayanılamayacak boyutlara ulaşabiliyor. Özellikle de ağırlık kaldırırken yapılan yanlış bir hareket sonucunda meydana gelen ve el kontrolünün tam anlamı ile sağlanamadığı durumlarda ortaya çıkan ağrılar, en çok rastlanan bilek ağrısı nedenleri arasında yer alıyor. Bilek ağrısı, tendon iltihaplanması sonucunda da meydana gelebilir. Bu tür ağrılarda ise, başparmak köküne ağrıya neden olabilir.

El Bilek Ağrısı Nasıl İyileşir?

El bileklerinde oluşan ağrılar, çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilirler. Ağrılar, kimi zaman ağırlık kaldırırken yapılan yanlış bir davranış sonucunda ortaya çıkarken kimi zaman da ciddi sağlık sorunlarının habercisi olarak ortaya çıkabilir. Bilek ağrısı şiddetliyse doktora başvurmanız gerekir. Bilek ağrısı şeklinde ortaya çıkan ağrılar için soğuk uygulaması ve bandaj sarma işlemi yapılmalıdır.

Yaşantıyı olumsuz yönde etkileyen bilek ağrısından kurtulmak için doktorun vereceği ilaçları düzenli olarak tüketmeniz gerekir. Bileğiniz tamamen iyileşmeden önce bileğinizi zorlamamalı ve ağırlık kaldırmamaya özen göstermelisiniz. Aynı zamanda yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan bilek ağrıları için de doktorunuzun uygulayacağı tedaviyi uygulamaya özen göstermeniz gerekir. Bilek ağrıları genellikle geçici bir ağrıdır ve doğru bir tedavi ile ağrı önlenebilir.