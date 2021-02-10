Bilek ağrısına ne iyi gelir? Şiddetli el bilek ağrıları nasıl iyileşir?

Bilek bölgesinde meydana gelen ağrılar birçok farklı nedenden dolayı oluşabilir. Özellikle söz konusu el bileği olduğu zaman, uygulanacak olan farklı yöntemler ile bölgedeki ağrıları azaltmak mümkün.



Bilek Ağrısına Ne İyi Gelir?



Sporcuların belirli aralıklarla yaşadığı bilek ağrısı, gün içerisinde pek çok insanın da karşılaştığı istenmeyen durumlardan biridir. Bu ara özellikle bilek bölgesini hareket ettirme noktasında ciddi sorunlar teşkil edebiliyor. O yüzden birçok kişi bilek ağrısına ne iyi gelir sorusunu merak etmekte ve araştırma gerçekleştirmektedir.



- Bir bez içerisine buz koymak suretiyle ilgili bölgeyi uygulamak en yaygın yöntemlerden biridir.

- Bandaj sararak bölgenin hareket etmesi engellemek suretiyle iyileşme şansı elde edilebilir.

- Çok fazla zorlamadan tenis topunu sıkmak suretiyle bölgedeki ağrılar giderilebilir.



Bu yöntemleri kullanmak suretiyle kısa bir zaman içerisinde bilek ağrısından kurtulmak.



Şiddetli El Bilek Ağrıları Nasıl İyileşir?



El bilek ağrılarına giderebilmek için birçok farklı doğal yöntem evde uygulanabilir. Ancak ilgili bölgede meydana gelen ağrılar şiddetli bir noktaya ulaşırsa, daha geç olmadan bir doktora başvurmak en önemli unsurdur. Uzman hekimlerin verecekleri tedavi yöntemleri ışığı altında ilaç ve krem ile beraber alçı ya da bandaj üzerinden ağrılardan kısa süre içerisinde kurtulmak mümkün. Özellikle bazı dönemler ağrılar bilek bölgesinde şişlik yaratabiliyor. Bu durum kemiklerde çatlak veya kırık gibi ciddi sorunların habercisi olabilir. O yüzden böyle durumlarda ilk yapılması gereken doktor kontrolü altında tetkik ve teşhis ile tedavi yöntemi uygulamaktır.



El Bilek Ağrısı Neden Olur?



El bilek bölgesindeki ağrılar hafif ya da şiddetli dereceye ulaşabilir. Hatta hareket ettiğinin kaybolmasına ve en ufak bir hareketi dahi izin vermeme durumunu meydana getirebilir. Bu konuda belli başlı bazı sebepler el bilek ağrısına sebebiyet verebilmektedir.



- Tendon iltihaplanma problemi

- Bilinçsiz hareketler eşliğinde spor yapmak

- Kireçlenme

- İlgili bölgeye gelecek olası darbe



Her ne kadar bu durumdan kaçınmaya çalışılsa bile çoğu zaman mümkün olmaz. Böyle zamanlarda öncelikle evde uygulanabilecek belli başlı bazı yöntemler, ağrının önemli oranda azalmasına fırsat verir. Fakat şişlik ile beraber dayanılmayacak derecede büyük ağrılar söz konusu olduğu zaman, en yakın zamanda doktora başvurmak büyük öneme sahiptir.