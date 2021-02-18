Biorezonans Nedir, Ne İşe Yarar? Biorezonans Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Bilindiği gibi insan vücudu elektromanyetik frekanslara sahiptir. Vücut yapısında bulunan her bir organın kendine has bir frekansı bulunmaktadır. Tüm bu frekanslar dışarıdan negatif bir etki altında kaldığı zaman çeşitli hastalıklar oluşabilmektedir. İlaç ya da ameliyat gibi tedavilerin uygulanması bazen sonuç vermez. Bu gibi durumlarda biorezonans tedavisi uygulanmaktadır.

Biorezonans Nedir, Ne İşe Yarar?

Vücudumuz makinelerde olduğu gibi bir elektromanyetik frekans yaymaktadır. Her insanın kendine yaymış olduğu kendine özgü bir elektromanyetik frekans bulunmaktadır. Biorezonans tedavisi yönteminde hastalıklı olan dokuların yaydığı frekansların aksi yönde frekans gönderimi yapılır ve bu şekilde hastalıklar ile savaşılmaktadır.

Batıda Biorezonans tedavisi uzun yıllardır oldukça yaygındır. Ancak ülkemizde yeni yeni uygulanmakta olan bir yöntemdir. Yöntemin herhangi bir ağrı ya da acı gibi bir etkisi bulunmamaktadır. Bunun yanında bir yan etkisi de bulunmamaktadır. Her yaştan insana hatta hamilelere bile rahatlıkla uygulanabilmektedir.

Biorezonans Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Biorezonans tedavisi çeşitli hastalıkların tedavisi amacı ile uygulanan bir yöntemdir. Bu hastalıklar

Kanser

reflü

fıtık

çölyak

alerji

obezite

kabızlık

depresyon

menapoz

prostat gibi birbirinden farklı hastalıklar olabilmektedir.

Elektromanyetik kirlilikler insan sağlığının bozulmasına sebep olabilmektedir. Ancak bu tedavi yöntemi ile temizlenme işlemi yapılabilmektedir. Elektromanyetik kirlilik çeşitleri, internet, cep telefonu, çeşitli ev aletleri gibi farklı sebeplerden olabilmektedir.

İnsan vücudu yaklaşık 10 Hz frekanstadır. Ancak stresli şehir yaşamında bu GHz'lere çıkabilir. Vücudun kaldıramayacağı kadar fazla olan bu elektromanyetik kirlilik insan vücudundaki hücrelerin bozulmasına sebep olabilmektedir. Biorezonans yöntemi ile bu durumun üstesinden gelmek mümkündür.







