Bipolar Hastalığı Ne Demek? Bipolar Bozukluğun Tedavisi Var mı?

Bipolar hastalığında bir taşkınlık bir de depresif hal görülmektedir. Bu iki durum birbirini izlemektedir. Bu kişilerde hastalığın kendini göstermediği zamanlarda kişiler normal hayatlarına devam etmektedir. Atakların süreleri farklı olmakla beraber genelde bir ya da iki haftalık bir dönemde görülmektedir.

Bipolar Hastalığı Ne Demek?

Bipolar en kolay anlatımı ile kişinin ruh hallerindeki aşırı olan değişimler şeklinde adlandırılabilir. Manik depresif bozukluk tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Eğer tedavi edilmezse kişilerin hem kariyerini hem de sosyal yaşamını ciddi derece de etkilemektedir. Bipolar bozukluğu olan kişiler tedavi edilmezlerse intihar eğilimi de görülebilir.

Bipolar bozukluk durumunda hastaların ruh hallerinde ani görülen iniş çıkışlar vardır. Bu durum günlük yaşamlarında büyük sıkıntılar yaşamalarına sebep olur. Mani döneminden sonra hastalar depresyon dönemine geçerler ve oldukça durgun olurlar.

Bipolar Bozukluğun Tedavisi Var Mı?

Bipolar bozuklukta hastaların atak dönemlerinde bunu en aza indirmek için tedaviler uygulanmaktadır. Ancak atak durumlarının önüne geçmek için de uygulanan bir takım yöntemler bulunmaktadır. Hastalarda genelde belli bir plan dahilinde tedavi uygulanmaz. Doktorlar çoğunlukla hastalığın seyrine uygun olarak bir tedavi programı oluştururlar.

İlaç tedavisinin yanında hastalara, bu hastalığın farkında olabilmeleri adına bir takım bilgiler vermek gerekir. Bunun için de hasta kişilerin öncelikle düzenli hayatlarının olması, alkolden ve uyuşturucu maddelerden uzak durması gerekir. Bu hastalıkta Valprot, Lityum gibi ilaçlar ile çeşitli psikoz ilaçları kullanılabilir. Bununla birlikte hastalığın tekrarlanmasının önüne geçmek için bazı koruyucu tedaviler de uygulanmaktadır.

Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

Bu hastalığın iki farklı evresi vardır. Bu evreler birbirlerinden zıt bir şekilde seyreder.

Mani döneminde hastalarda;

Çok yoğun enerji

Dikkat dağınıklığı

Heyecanlı hareketler

İştahın kesilmesi

Düşüncelerinin sürekli değişmesi

Çok neşeli ya da çok sinirlilik halleri

İyimser hal içerisinde olma

Cinsel isteğin artması

Bir konu üzerinde odaklanmada sorun yaşanması

Normalde çok daha hızlı bir şekilde konuşma

Çok az uyuma görülmektedir.

Depresyon döneminde ise hastalarda;

Kişilerin intihara meylinin artması

Kişide enerjisizlik hali

Kişilerin kendini çok değersiz hissetmesi

Kişilerin çok unutkan olması

Normalde yapılan faaliyetlerde isteksizlik

Kişilerin kendini ümitsiz hissetmesi

Çok içe kapanık olma

Kişilerin hiç bir şeyden zevk almaması

Kişilerin sık sık uykudan uyanması

İştahın kesilmesi

Kişinin çevresinden uzaklaşması görülebilir.

Bu gibi durumlarda kişilerin mutlaka doktora görünmesi gerekmektedir.