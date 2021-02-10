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10.02.2021 - 13:11 |

Bipolar Hastalığı Ne Demek? Bipolar Bozukluğun Tedavisi Var mı?

Bipolar hastalığı ciddi ruhsal hastalıklardan biridir. Tıp dilinde manik depresif ismi ile bilinmektedir. Bu hastalıkta iki ayrı ruhsal bozukluk görülmektedir. Bipolar hastalığı ne demek? Bipolar bozukluğun tedavisi var mı? Sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Bipolar Hastalığı Ne Demek? Bipolar Bozukluğun Tedavisi Var mı?
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 Bipolar hastalığında bir taşkınlık bir de depresif hal görülmektedir. Bu iki durum birbirini izlemektedir. Bu kişilerde hastalığın kendini göstermediği zamanlarda kişiler normal hayatlarına devam etmektedir. Atakların süreleri farklı olmakla beraber genelde bir ya da iki haftalık bir dönemde görülmektedir.

 Bipolar Hastalığı Ne Demek?

 Bipolar en kolay anlatımı ile kişinin ruh hallerindeki aşırı olan değişimler şeklinde adlandırılabilir. Manik depresif bozukluk tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Eğer tedavi edilmezse kişilerin hem kariyerini hem de sosyal yaşamını ciddi derece de etkilemektedir. Bipolar bozukluğu olan kişiler tedavi edilmezlerse intihar eğilimi de görülebilir.

 Bipolar bozukluk durumunda hastaların ruh hallerinde ani görülen iniş çıkışlar vardır. Bu durum günlük yaşamlarında büyük sıkıntılar yaşamalarına sebep olur. Mani döneminden sonra hastalar depresyon dönemine geçerler ve oldukça durgun olurlar.

 Bipolar Bozukluğun Tedavisi Var Mı?

 Bipolar bozuklukta hastaların atak dönemlerinde bunu en aza indirmek için tedaviler uygulanmaktadır. Ancak atak durumlarının önüne geçmek için de uygulanan bir takım yöntemler bulunmaktadır. Hastalarda genelde belli bir plan dahilinde tedavi uygulanmaz. Doktorlar çoğunlukla hastalığın seyrine uygun olarak bir tedavi programı oluştururlar.

 İlaç tedavisinin yanında hastalara, bu hastalığın farkında olabilmeleri adına bir takım bilgiler vermek gerekir. Bunun için de hasta kişilerin öncelikle düzenli hayatlarının olması, alkolden ve uyuşturucu maddelerden uzak durması gerekir. Bu hastalıkta Valprot, Lityum gibi ilaçlar ile çeşitli psikoz ilaçları kullanılabilir. Bununla birlikte hastalığın tekrarlanmasının önüne geçmek için bazı koruyucu tedaviler de uygulanmaktadır.

 Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir?

 Bu hastalığın iki farklı evresi vardır. Bu evreler birbirlerinden zıt bir şekilde seyreder.

 Mani döneminde hastalarda;

 Çok yoğun enerji

 Dikkat dağınıklığı

 Heyecanlı hareketler

 İştahın kesilmesi

 Düşüncelerinin sürekli değişmesi

 Çok neşeli ya da çok sinirlilik halleri

 İyimser hal içerisinde olma

 Cinsel isteğin artması

 Bir konu üzerinde odaklanmada sorun yaşanması

 Normalde çok daha hızlı bir şekilde konuşma 

 Çok az uyuma görülmektedir.

 Depresyon döneminde ise hastalarda;

 Kişilerin intihara meylinin artması

 Kişide enerjisizlik hali

 Kişilerin kendini çok değersiz hissetmesi

 Kişilerin çok unutkan olması

 Normalde yapılan faaliyetlerde isteksizlik

 Kişilerin kendini ümitsiz hissetmesi

 Çok içe kapanık olma

 Kişilerin hiç bir şeyden zevk almaması

 Kişilerin sık sık uykudan uyanması

 İştahın kesilmesi

 Kişinin çevresinden uzaklaşması görülebilir. 

 Bu gibi durumlarda kişilerin mutlaka doktora görünmesi gerekmektedir.

 

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