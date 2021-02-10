Bipolar Hastalığı Ne Demek? Bipolar Bozukluğun Tedavisi Var mı?
Bipolar hastalığı ciddi ruhsal hastalıklardan biridir. Tıp dilinde manik depresif ismi ile bilinmektedir. Bu hastalıkta iki ayrı ruhsal bozukluk görülmektedir. Bipolar hastalığı ne demek? Bipolar bozukluğun tedavisi var mı? Sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.
Bipolar hastalığında bir taşkınlık bir de depresif hal görülmektedir. Bu iki durum birbirini izlemektedir. Bu kişilerde hastalığın kendini göstermediği zamanlarda kişiler normal hayatlarına devam etmektedir. Atakların süreleri farklı olmakla beraber genelde bir ya da iki haftalık bir dönemde görülmektedir.
Bipolar Hastalığı Ne Demek?
Bipolar en kolay anlatımı ile kişinin ruh hallerindeki aşırı olan değişimler şeklinde adlandırılabilir. Manik depresif bozukluk tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Eğer tedavi edilmezse kişilerin hem kariyerini hem de sosyal yaşamını ciddi derece de etkilemektedir. Bipolar bozukluğu olan kişiler tedavi edilmezlerse intihar eğilimi de görülebilir.
Bipolar bozukluk durumunda hastaların ruh hallerinde ani görülen iniş çıkışlar vardır. Bu durum günlük yaşamlarında büyük sıkıntılar yaşamalarına sebep olur. Mani döneminden sonra hastalar depresyon dönemine geçerler ve oldukça durgun olurlar.
Bipolar Bozukluğun Tedavisi Var Mı?
Bipolar bozuklukta hastaların atak dönemlerinde bunu en aza indirmek için tedaviler uygulanmaktadır. Ancak atak durumlarının önüne geçmek için de uygulanan bir takım yöntemler bulunmaktadır. Hastalarda genelde belli bir plan dahilinde tedavi uygulanmaz. Doktorlar çoğunlukla hastalığın seyrine uygun olarak bir tedavi programı oluştururlar.
İlaç tedavisinin yanında hastalara, bu hastalığın farkında olabilmeleri adına bir takım bilgiler vermek gerekir. Bunun için de hasta kişilerin öncelikle düzenli hayatlarının olması, alkolden ve uyuşturucu maddelerden uzak durması gerekir. Bu hastalıkta Valprot, Lityum gibi ilaçlar ile çeşitli psikoz ilaçları kullanılabilir. Bununla birlikte hastalığın tekrarlanmasının önüne geçmek için bazı koruyucu tedaviler de uygulanmaktadır.
Bipolar Bozukluk Belirtileri Nelerdir?
Bu hastalığın iki farklı evresi vardır. Bu evreler birbirlerinden zıt bir şekilde seyreder.
Mani döneminde hastalarda;
Çok yoğun enerji
Dikkat dağınıklığı
Heyecanlı hareketler
İştahın kesilmesi
Düşüncelerinin sürekli değişmesi
Çok neşeli ya da çok sinirlilik halleri
İyimser hal içerisinde olma
Cinsel isteğin artması
Bir konu üzerinde odaklanmada sorun yaşanması
Normalde çok daha hızlı bir şekilde konuşma
Çok az uyuma görülmektedir.
Depresyon döneminde ise hastalarda;
Kişilerin intihara meylinin artması
Kişide enerjisizlik hali
Kişilerin kendini çok değersiz hissetmesi
Kişilerin çok unutkan olması
Normalde yapılan faaliyetlerde isteksizlik
Kişilerin kendini ümitsiz hissetmesi
Çok içe kapanık olma
Kişilerin hiç bir şeyden zevk almaması
Kişilerin sık sık uykudan uyanması
İştahın kesilmesi
Kişinin çevresinden uzaklaşması görülebilir.
Bu gibi durumlarda kişilerin mutlaka doktora görünmesi gerekmektedir.