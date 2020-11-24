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HaberlerÇocuk Haberleri "Bir nesil okulsuz kalmasın"
24.11.2020 - 13:46 |

"Bir nesil okulsuz kalmasın"

Eğitimci Özlem Dağ, tekrar online eğitime geçilmesi ile ilgili; “bu durum hem velilerde hem de öğrenciler de kaygı uyandırıyor. Bu dönemde yaşanan temel eksikliklerin tamamlanması ileride çok zor… Çünkü okuma yazma bu yaşlarda öğreniliyor, bilgilerin temeli bu sınıflarda atılıyor. Bu neslin okulsuz kalmaması herkesin önceliği olmalı” diyor.

"Bir nesil okulsuz kalmasın"
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Artan vakalar nedeni ile resmi ve özel tüm anaokulu ve kreşler haricinde tüm yaş grubu öğrenciler yıl sonuna kadar eğitimlerini online olarak sürdürecek. Milli Eğitim Bakanlığı tüm anaokulu ve kreşlerde 5 gün yüz yüze eğitim yapılacağını duyurdu. Yani küçük yaş grubu öğrenciler, büyüklerinin aksine okulda arkadaşları ile bir arada olacak. Ama 1.sınıftan 12.sınıfa kadar tüm kademeler eğitimlerine uzaktan devam edecek. Özel bir kolejin genel müdürü Özlem Dağ, bu süreç ile ilgili bazı önemli noktalara dikkat çekiyor.

“AKADEMİK SÜREÇ TESADÜFLERE BIRAKILAMAYACAK KADAR ÖNEMLİ”

Küçük yaştaki öğrenciler eğitimden uzak kalmamalı. Çocuklar bilgiye ne kadar erken ulaşırsa, gelişimleri de bir o kadar sağlıklı oluyor. Yüz yüze eğitime geçilinceye kadar, uzaktan eğitim olmazsa olmazların başında geliyor. Dağ; “Akademik süreç tesadüflere ve plansızlığa bırakılamayacak kadar önemli” diyor ve ekliyor; "Velilerin ve öğrencilerin kaygı duymaları normal ama süreç kolaylıkla yönetilebilir. Öncelikle evdeki yaşam düzeni, rutinler ve akademik süreç kaygıyı azaltabilmek için birlikte yürütülmeli. Akademik süreçler eğitimciler tarafından tasarlanmış olmalı, veliler öğretmen rolüne bürünmeden ama çocuklarını da çok baskılamayarak süreci en doğal şekli ile destekleyerek geçirmeli.”

Online psikososyal sürecin de desteklenmesi gerekiyor. Eğitimciler tarafından hazırlanan sürecin, online tarafta kesintisiz olarak sürmesi ana unsuru oluşturuyor.

“ANNE BABALAR ÖĞRETMEN ROLÜNE GİRMEMELİ”

Akıllara gelen ilk soru uzaktan eğitim ile çocukların verimli ders çalışmasının nasıl sağlanacağı. Dağ, evde plan yapmanın önemi ile başlıyor sözlerine ve anne babalara sesleniyor; “Biz eğitimin okul-çocuk ve aile üçgeninin dengesi ile yürüyeceğine inanırız. Bu nedenle okul ve aile arasındaki tutarlı yaklaşım çocuğun başarısında önemlidir. Ancak ailenin çocuğun eğitiminde farklı bir rolü vardır, okulun farklı bir rolü. Bu rollerin dengede yürütülmesi gerekir. Anne baba çocuğunun öğretmeni rolüne girmemelidir. Ebeveynler öğretmen rolüne girdiğinde ya çocuklarıyla yaşanan çatışmalar artıyor ya da çocuklar öğrenme konusunda anne babaya bağımlı hale geliyorlar.

Bir eğitimci olarak anne babalardan en önemli beklentilerinin çocukları için evde gerekli ortamı hazırlamak olduğu görüşünü savunan Özlem Dağ, okuma yazmaya yeni başlayan çocuklarda becerinin pekiştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor ve anne babalara şu uyarılarda bulunuyor; “Yaşına uygun keyif alacağı kitaplar ev ortamında bulunmalı, çocuğun kendisine ait bir kütüphanesinin oluşturulması önem taşıyor. Çocuklara okuma konusunda örnek olunmalı çünkü çocuk gördüklerini uygular. Bir çoğumuzun çocuk yaşlarda tuttuğu günlük, okuma ve yazma becerisini geliştiren en güzel yöntemlerden birisi, çocuğunuzu günlük tutmaya teşvik edebilirsiniz. Okuma yazma becerisinin gelişmesi için başvurulacak bir başka yöntem ise harfler ve kelimelerin bol kullanıldığı oyunlar. Ayrıca kişiye özgü dijital eğitim platformumuz Metodbox’ın içinde yer alan zengin “Dijital Kütüphanemiz” öğrencilerimiz için keyifli bir alternatif.

“İLGİLERİNİ ÇEKEN KONULARDA ÇOCUKLARINIZI TEŞVİK EDİN”

“Eğitimin yüz yüze olmamasından dolayı, akran iletişimi, yetişkin etkileşimi, fiziksel yetkinlik, gelişim ve benzeri konularda, ilköğretimin ilk kademelerinde tamamlanması gereken noktalar var elbette. Ancak, bu daha da artmamalı” diyen Özlem Dağ, çocukların ilgi alanlarının yakından takip edilmesi gerektiğinin de altını çiziyor; “Burada biz yetişkinlere düşen gerekli ortamı yaratmak. Kitaplar, bitkiler, oyuncaklar, bozulmuş elektronik eşyalar, boyalar, kumaşlar, spor alanları yaratarak önce çocuğumuzun ilgi alanlarını izlemeliyiz. Sonra da ilgilerini çeken konularda onları teşvik etmeliyiz” diyor.

Bu süreçte çocuklarda ortaya çıkabilecek dijital bağımlılık tehlikesini de göz ardı etmemek gerekiyor. Bağımlılıkla gereksinim arasında inci bir çizgi olduğunun altını çizen Dağ; “öncelikle çocuğun teknolojiyi ne amaçla kullandığına bakılması gerekiyor. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerimiz teknolojiden öğrenme amaçlı yararlanabiliyorlar ve bu süreci de kişisel öğrenme ihtiyaçlarına göre yönetme şansına sahipler. Eğitim sürecinde sağladığımız içerikler onların zihinsel ve ruhsal olarak sağlıklı gelişimine hizmet etmesi gerekiyor.”

“ANNE BABA KAYGILI OLURSA ÇOCUK DA KAYGILI OLUR”

Özlem Dağ, anne babalara önemli bir uyarı ile sözlerini noktalıyor. “Veliler çocuğu için en güzelini ister. Bu da zaman zaman endişeye neden olur. Şunu unutmasınlar; çocuklar dünyayı algılamak için onların gözlerinin içine bakıyor. Anne babalar kaygılı olduğu zaman çocukların da kaygı ve korkuları artabilir. Sakin olmak ve bu sürecin biteceğini bilmek önemlidir. Bu süreçte çok önemli bir role sahip olan velilerimizi yalnız bırakmıyoruz. Rehber öğretmenlerimiz ve mentor öğretmenlerimiz velilerimiz ile sürekli iletişim halindeler. Hem akademik süreci nasıl yürütmeleri gerektiğine dair yönlendirmelerimizi yapıyoruz hem de profesyonel psikososyal destek sağlıyoruz. Alanında uzman isimlerle velilerimizi anne baba okulu çalışmalarımızla bir araya getiriyoruz. Böylece belirsizlikler azaldığında, yaşama dair hayal ve hedefler canlı kaldığında velilerimiz de bu süreci daha sağlıklı bir şekilde yürütebiliyor. Çocukların ve gençlerin stresi yönetme, duygusal farkındalık, öz düzenleme ve eleştirel düşünme becerilerine her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var.

 

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