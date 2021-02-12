Bıttım Sabunu Neye İyi Gelir? Cil Ve Saç Bakımında Bıttım Sabunu Nasıl Kullanılır?

İçeriğinde yüksek oranda B ve E vitamini bulunan bıttım sabunu tamamen doğal bir üründür. Hem saç hem de cilt bakımı için kullanılabilir.



Bıttım Sabununun İçinde Hangi Mineraller Var?



Geçen yıldan itibaren eczanelerde de satılmaya başlanan bu sabunun içerisinde potasyum, çinko ve kalsiyum gibi insan sağlığına faydalı mineraller bulunuyor. Doktor onaylı bıttım sabununun herhangi bir yan etkisi yoktur ve tüm cilt tipleri için uygundur.



Bıttım Sabunu Neye İyi Gelir?



Türkiye genelinde kullanım oranı artan bıttım sabunu, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesine ihraç ediliyor. Hem saça hem de cilde sayısız faydası olan bu özel sabun tamamen organik olduğu için de tercih edilmektedir.



1- Alopesi Areata (Saçkıran)



Bıttım sabunu Sadece saçlarda değil deri ve sakallarda da dökülmeye neden olan saçkıran hastalığına iyi geliyor.



2- Egzama ve Sedef



Egzama ve sedef hastalarına tavsiye edilen bıttım sabunu, hastalık sonucu ortaya çıkan yaraların geçmesinde etkilidir. Deri hastalıklarının en yaygın belirtilerinden biri olan kaşıntıyı geçirmek için de düzenli aralıklarla bıttım sabunu kullanılabilir.



3- Alopecia (Saç Dökülmesi)



Bıttım sabunu ile yapısal bozukluklar ve psikolojik nedenlerle ortaya çıkan saç dökülmelerinin önüne geçmek mümkün. Kimyasal içermeyen bir sabun olduğu için saçların çok daha canlı çıkmasını ve parlak görünmesini sağlıyor.



4- Kepek



Günümüzde en sık yaşanan saç problemlerinden biri de kepektir. Bıttım sabunu saç diplerini besler ve kepek oluşumunu engeller.



5- Sivilce ve akne



Bıttım sabunu, sivilceleri kurutur, cildi aknelerden temizler. İçerdiği vitamin ve mineraller ile cildin nem oranını dengeler. Siyah noktalar için de bu organik sabun kullanılabilir.



6- Varis

Varisli bölgelere haftada 2 kez bıttım sabunu ile masaj yapılabilir.



Cilt ve Saç Bakımında Bıttım Sabunu Nasıl Kullanılır?



Saç dökülmesi ve kepek sorunu yaşayan kişiler saçlarını iki günde bir bıttım sabunu ile yıkayabilir. Sabunun saç diplerine kadar sürdükten sonra kimyasal içermeyen bir krem ile durulanmalıdır.



Sivilce, akne ve siyah noktalarından kurtulmak isteyenler haftada 2 ya da 3 kez yüzünü bıttım sabunu ile yıkamalıdır. Sabunun etki süresi kişiden kişiye ve cilt tipine göre farklılık gösterebilir.