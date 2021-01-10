Böbrek ağrısı üşütme belirtileri nelerdir? Böbrek üşütmesi nasıl anlaşılır, nasıl geçer?

Böbrekler, ortalama olarak 11cm x 7cm x 3cm boyutlarına sahip olan, üst karın bölgesinde yer alan sırt kaslarına karşı yerleşmiş fasulye şeklindeki organlar olmaktadır.

Böbreklerin görevi nedir?

Vücudun sol ve sağ tarafında olan böbreklerin başlıca temel işlevleri atık ürünleri ve ya fazla sıvıyı vücuttan uzaklaştırmaktır. Bunun yanında insan vücudunda yer alan böbreklerin sayesinde vücut dengesinin de korunması amacı ile önemli görevleri yer almaktadır.

Böbrek ağrısı üşütme belirtileri nelerdir?

Böbrek ağrısı ve ya sırt ağrısını ayırt etmek genelde zor olabilir. Genel olarak ağır kaldırma ve ya bir travma sonrasında oluşmuş olan sırttaki kas ağrıları, aşağıda hissedilme eğiliminde olmaktadır. Böbrek ağrıları kaburgaların hemen altında ve de sırt ağrılarından daha yüksekte hissedilir. Ağrı keskin olur ve nedenine bağlı olarak da kasıklara ve ya karın bölgesine doğru yayılır.

Böbrek ağrısı üşütme belirtileri aşağıdaki gibidir.

Bunlar;

Ateş, ağrılı idrara çıkma, kusma, idrarda kan, mide bulantısı, baş dönmesi, yorgunluk, kabızlık, ishal, titreme, ağızda metalik tat, şişme ve ya nefes darlığı gibi belirtilerdir.

Böbrek ağrısı üşütmesi nasıl anlaşılır?

Böbrek ağrıları günümüzde oldukça önemli olan ağrılar olmaktadır. Böbrek ağrısına yol açmakta olan böbrek hastalığının sebeplerinden çoğu, böbrek fonksiyonunu akut ya da kronik şekilde etkileyebilecek, altta yatan ve de sonradan edinilmiş rahatsızlıklardan kaynaklanır. Bazı durumlarda doğumsal kusurlar ile oluşan rahatsızlıklardan böbrek ağrıları oluşabilir.

Böbrek ağrısı üşütmesi nedenleri nelerdir?

Böbrek ağrısı üşütmesi nedenlerinden bazıları şu şekildedir.

Bunlar;

İdrar yolu enfeksiyonları, mesane enfeksiyonu, böbrek enfeksiyonları, hidronefroz, böbrek taşları, böbrek kanseri, böbreği sıkıştıran bir durum, böbreklerde kan pıhtıları, polikistik böbrek hastalığı bu ağrıların sebeplerindendir.

Bireyler böyle böbrek ağrısı hissettikleri zaman doktora görünmeyi asla ertelememelidir. Doktorlar böbrek ya da diğer ağrılara yol açmakta olan altta yatan sorunların mutlaka teşhisine destek olabilir. Böbrek ağrısı üşütmesi mutlaka kontrol altına alınması gereken bir hastalık olup ihmal edilmemelidir.

Böbrek hastalıkları nasıl teşhis edilir?

Böbrek ağrısı nedeni ile doktora başvurulduğu zaman kişiler mutlaka bir fizik muayeneden geçirilecektir. Böbrek ağrısı sebebi ile gelen hastalarda genelde ilk tetkikler olarak istenenler tam kan sayımı, böbrek fonksiyonu ve de idrar testleri olmaktadır. Hastanın cinsiyeti ve ya yaşı uygun olursa ve de hamilelikten şüpheleniyor ise gebelik testi de istenebilir.

Böbrek taşından şüphelenildiği durumlarda, BT yani bilgisayarlı tomografi görüntülemesi veya renal ultrason yapılmaktadır. Bunun haricinde de gerekir ise karın röntgeni istenebilir. Buna ek olarak böbreğin travmatik olaydan zarar gördüğünden şüphelenilir ise rutin olarak kontrol yapılır.

Böbrek ağrısı nasıl geçer?

Böbrek ağrısı üşütmesinin tedavisi, ağrının altında yatmakta olan tıbbi nedenine bağlı olmaktadır. Ağrıya sebep olan böbrek enfeksiyonları bazen uygun antibiyotikler ile tedavi edilebilir. Ayrıca böbrek taşının sebep olduğu renal kolik ağrısında kuvvetli, steroid olmayan antienflamatuvar bazı ağrı kesiciler reçete edilebilir.

Eğer taş var ise taşı düşürmek adına gerekli olan tedavi taşın büyüklüğüne ve de konumuna bağlı olarak değişebilir. Genel olarak böbrek taşları retrograd cerrahi olan teknikler ile çıkarıldığında iyileşme süresi de hızlı olmaktadır. Bununla beraber bazı böbrek laserasyonları daha da kapsamlı olan cerrahi gerektirebilir. Ameliyatlar amacı ile iyileşme süresi haftalardan aylara kadar da değişebilir.