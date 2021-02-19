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19.02.2021 - 18:25 |

Böbrek Büyümesi (Hidronefroz) Nedir? Hidronefroz Nasıl Anlaşılır, Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sık görülen böbrek hastalıklarından biri olarak bilinen hidronefroz, farklı belirtiler göstererek vücutta ağrı ve enfeksiyona neden olabilen bir hastalıktır. Genellikle ileri seviyelerde fark edilmesi nedeniyle aniden gelişen olumsuz durumlara neden olabilmektedir. Böbreklerde idrarın birikmesi sonucu oluşan bu hastalık idrarın toplandığı sistemdeki büyüme problemidir. Bugünkü yazımızda sizler için Böbrek büyümesi (hidronefroz) nedir? Hidronefroz nasıl anlaşılır, tedavisi nasıl yapılır? İşte, merak edilen tüm detaylar...

Böbrek Büyümesi (Hidronefroz) Nedir? Hidronefroz Nasıl Anlaşılır, Tedavisi Nasıl Yapılır?
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Böbrek büyümesi veya diğer bir adıyla hidronefroz, böbreklere kalıcı hasara neden olabilen ve erken süreçte tespit edilmesi uzmanlar tarafından gerekli görülen bir rahatsızlıktır. Rahatsızlığın kısa sürede fark edilmesi, tedavi için büyük önem taşır.

Böbrek Büyümesi (Hidronefroz) Nedir?

Hidronefroz hastalığı böbreğin idrar kanallarının genişlemesi ve böbrek büyümesi şeklinde gelişen ciddi bir hastalıktır. Bu hastalık idrarın böbrekte birikim göstermesi şeklinde gözlemlenir. Oluşan birikim basınç yaparak ağrıya neden olduğu bilinir. Eğer böbrek sistemi düzenli bir çalışma prensibi uygulayamazsa hastalık oluşum gösterir.

Tek taraflı bir biçimde böbreğin tıkanması halinde vücut normal işlevsel bütünlüğünü koruyabilir ve böbrekler çalışmaya devam eder. Hastalığın erken teşhis edilememe nedeni de budur Tıkanmanın ileri düzeyde gerçekleştiği durumlarda her iki böbrek oluşan bu durumdan etkilenir ve idrar ters yönde akar, bu durum da olumsuz sonuçlar doğurur.

Hidronefroz Nasıl Anlaşılır?

Hidronefroz başlangıçta herhangi bir belirti göstermese de ilerleyen süreçte bel bölgesinde ağrı başta olmak üzere;

● Ateş,
● İdrar birikimine bağlı enfeksiyon,
● Kusma ve mide bulantısı,
● İdrar sırasında acı ve ağrı,
● İki böbrekte de böbrek büyümesi meydana gelmişse hastalarda susama belirtileri,
● Halsizlik ve iştahsızlık,
● Kilo kaybı gibi sonuçlar doğurur. Bu gibi problemlerle karşılaşan kişiler hemen bir doktor muayenesinden geçmesi tavsiye edilir. Hidronefrozun oluşma nedenleri idrar yolunu tıkayan bir tümör, taş, hamilelik, prostat gibi etmenler de olabilir. Bu nedenler hastalarda sıklıkla böbrek büyümesine yol açabilmektedir.

Hidronefroz Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hidronefroz hastalığının tedavisinde öncelikli olarak doktor tarafından bazı testler istenir. Bu testler içerisinde ürografi, idrar testi, ultrason, sistoskopi, MR gibi değerlendirmeler yer alabilir. Daha sonra kişide mevcut hastalık tespit edilirse öncelikle ilaç tedavisine başlanır. Tıkanmanın düzeyi ve tıkanmaya sebep olan rahatsızlık tespit edildikten sonra (örneğin mevcut bir taş oluşumu halinde) bu duruma uygun bir tedavi planlaması yapılır.

Gerekli görülmesi halinde böbreğin cerrahi bir işlemle alınması da söz konusu olabilmektedir. Şikayetin düzeyi ve nedeni hastalıkta tedaviyi belirleyecek olan öncelikli unsurdur. Bu planlama için de genel bir muayene süreci gereklidir.

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