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07.01.2021 - 17:32 |

Böbrek Hastalığı Belirtileri Nelerdir? Böbrek Hastalıkları Nasıl Anlaşılır?

Böbrek yetmezliği nedeniyle her yıl pek çok kişi hayatını kaybedebiliyor. Böbrek hastalığı nedir, böbrek hastalığının ne gibi belirtileri vardır, böbrek hastalığı nasıl anlaşılır gibi sorulara detayları ile cevapları derledik.

Böbrek Hastalığı Belirtileri Nelerdir? Böbrek Hastalıkları Nasıl Anlaşılır?
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Kronik böbrek hastalığı (KBH), böbreklerinizin hasar görmesi ve kanınızı olması gerektiği gibi filtreleyememesi anlamına gelir.

Böbrek Hastalığı Nedir?

Böbrekler dakikada 1 litre kanı veya kalbin pompaladığı miktarın beşte birini süzer. Kronik böbrek yetmezliği filtre kan ve vücuttan belirli hormonlar böbreklerin kabiliyetinin kademeli ve geri dönüşü olmayan bir bozulmaya neden olan ciddi bir hastalıktır.

Her biri yumruk büyüklüğünde iki böbreğiniz var. Ana görevleri, atıkları ve fazla suyu kanınızdan süzerek idrara dönüştürmektir. Ayrıca vücudun kimyasal dengesini korur, kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur ve hormon üretirler.

KBH genellikle "ilerleyen" bir hastalıktır, bu da zamanla kötüleşebileceği anlamına gelir. KBH böbrek yetmezliğine neden olabilir. Böbrekleriniz düzgün çalışmıyorsa, sağlıklı kalmanız için diyalize veya böbrek nakline ihtiyacınız olacaktır.

Böbreklerinizi uzun süre sağlıklı tutmak için şu adımları takip edebilirsiniz:

Daha az tuz (sodyum) içeren yemekler yiyin.

Kan basıncınızı doktorunuzun belirttiği seviyede tutun.

Şeker hastalığınız varsa, kanınızdaki glikoz miktarını kabul edilebilir bir seviyede tutun.

Böbrek Hastalığı Belirtileri Nedir?

Kronik böbrek hastalığının ilerlemesi o kadar yavaştır ki, böbrekler işlev kayıplarını adapte edip telafi ettikçe semptomlar ilk birkaç yıl içinde genellikle fark edilemez. Pek çok hasta, böbrekleri normal kapasitelerinin% 25'inden daha azında çalıştığında sağlık sorunlarının farkına varır.

Yorgunluk gibi bazı spesifik olmayan semptomlar, uzun süre hastalığın tek belirtisi olabilir. Risk altındaki kişilerde, böbrek yetmezliğinin uyarıcı belirtilerini tespit etmek için kan ve idrar testleri ile izleme gereklidir.

Belirtiler şu şekildedir:

Ayakların, ayak bileklerinin, bacakların veya göz kapaklarının şişmesi;

İdrar yaparken ağrı ve idrar hacminde azalma;

Daha sık idrara çıkma;

Köpüklü, bulanık veya koyu renkli idrar;

Arteriyel hipertansiyon;

Daha belirgin yorgunluk ve halsizlik;

Mide bulantısı ve kusma;

Ağızda iştahsızlık ve kötü tat;

Açıklanamayan kilo kaybı;

Uyuşukluk, psikomotor yavaşlama;

Baş ağrısı;

Uyku sorunları;

Pelvisin ortasında, alt sırtında veya yanlarında ağrı;

İstemsiz kas kasılmaları ve krampları;

Kalıcı kaşıntı.

Böbrek Hastalıkları Nasıl Anlaşılır?

Kronik böbrek hastalığı, artık vücudun kanını düzgün şekilde filtrelemeyen böbreklerin işleyişinde bir azalmadır. Ana nedenler diyabet ve yüksek tansiyondur.

Yüksek tansiyon ve diyabet, neredeyse her iki kronik böbrek hastalığı vakasından birinden sorumludur . Bu iki hastalık böbrek glomerüllerini tahrip eden ve böbreklerin işleyişini bozan küçük arter lezyonlarından sorumludur. Bu nedenle bu kişilerde böbrek hastalığını erken teşhis etmek önemlidir, çünkü erken tedavi ilerlemesini yavaşlatır.

Belirtileri yakaladığınız zaman aksatmadan doktorunuza başvurmanız gerekir.

Böbrek Hastalığı Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kronik böbrek hastalığı son dönem böbrek hastalığına dönüştüğünde, böbrek fonksiyon bozukluğu diyaliz veya böbrek nakli ( böbrek nakli) ile ele alınmalıdır. Tedavi seçimine hasta ve ailesi ile birlikte sağlık ekibi tarafından karar verilir.

Ameliyat ve diyaliz tedavi yöntemleri arasında yer alır. Kan, bir diyalizörden veya "yapay böbrek" den süzülür, ardından geri döndürülür. Seanslar ortalama dört saat sürer ve genel olarak haftada üç kez tekrarlanır. Seansların süresi ve sıklığı her hastaya göre uyarlanır.

Diyaliz seansları sık olduğu için, hastanın diyalizöre bağlanmasına olanak tanıyan kalıcı damar erişiminin olması gerekir. Böbrek nakli böbrek yetmezliği için iyi bir tedavi yöntemidir. Bir vericiden alınan bir böbreğin aşılanmasından oluşur ve çoğu zaman tüm böbrek fonksiyonlarının geri kazanılmasına izin verir.

 

 

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