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11.03.2020 - 07:00 | | Meltem Günay İstanbul

Böbrek hastalıkları korona kadar tehlikeli

Türkiye’de her 6-7 yetişkinden birinin kronik böbrek hastası olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ateş, koronavirüsten 4 bine yakın insan öldüğünü ancak böbrekten her yıl en az 2.5 milyon kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti

Böbrek hastalıkları korona kadar tehlikeli
Meltem Günay

Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş, “Koronavirüsüten 4 bine yakın insan öldü. Böbrekten ise yılda en az 2.5 milyon kişi ölüyor. Böbrek hastalığı en az korona kadar tehlikeli” dedi.

Dünya Böbrek Günü nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Kenan Ateş, hem dünyada hem de Türkiye’de böbrek hastalıklarının artışına dikkat çekti. Dünya genelinde her 10 kişiden birinin böbrek hastası olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ateş, “Tüm dünyada yaklaşık 700 milyon böbrek hastasının bulunduğu tahmin ediliyor. Bu sayı sık görülen hastalıklar olan diyabet, KOAH ve depresyonlu hasta sayısından daha yüksek. Üstelik hastalığın sıklığı da giderek artıyor. Bu artış son 25 yılda yaklaşık yüzde 30 düzeyinde. Türkiye’de ise her 6-7 yetişkinden biri kronik böbrek hastası. Ülkemizde 9 milyondan fazla kronik böbrek hastası bulunuyor. Kalp damar hastalıkları, kanser, KOAH gibi birçok hastalıkta ölüm oranları azalmasına rağmen, kronik böbrek hastalığında oranlar giderek artıyor” diye konuştu.

Diyabetle paralel

Kronik böbrek hastalığının toplum sağlığı için küresel tehdit olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ali Rıza Odabaş da, “Obezite, kan yağlarında yükseklik, tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, sık ağrı kesici kullanımı, sigara, düşük doğum ağırlığı ve çeşitli bitkisel ilaçların kullanımı riskler arasında” dedi.
Diyabeti olan kişilerde kronik böbrek hastalığı gelişme riskinin iki kat arttığını belirten Prof. Dr. Mustafa Arıcı da, “Bu hastaların yüzde 20-40’ında böbrek hastalığı gelişiyor. Ülkemizde diyabetli bireylerin yüzde 32.4’ünde kronik böbrek hastalığı saptandı. 2018 Böbrek Kayıt sistemi raporuna göre diyalize yeni başlayan hastaların yüzde 37’sinde altta yatan neden diyabet. Dünyada hesapladığımızda saatte 285 kişi böbrek yetmezliğinden ölüyor. Yine hipertansiyonla da çok bağlantılı. Kontrolsüz hipertansiyon kronik böbrek hastalığını artırıyor. Yine kayıtlara göre diyalize yeni başlayan hastaların yüzde 30’unda böbrek hastalığının nedeni hipertansiyon” diye konuştu.

Bağış konusunda gerideyiz

Tedavi seçenekleri hakkında bilgi veren Prof. Dr. Alaattin Yıldız da, “Bir diyaliz hastasında ortalama yaşam beklentisi yaklaşık yedi yıl iken böbrek nakli bu sürenin 18 yıla uzamasını sağlıyor. 2019 yılında toplam 3 bin 862 böbrek nakli yapıldı ama bu nakillerin yüzde 80’inde böbrek canlı vericiden alındı. Kadavradan nakil yüzde 20 civarında. Türkiye’de 2019 yılında beyin ölümü bildirimi yapılan 2 bin 309 vakadan sadece 619’unda aileleri organ nakli için verdi. Bağış konusunda çok geriyiz” diye konuştu.

 

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