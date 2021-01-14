Böbrek iltihabı belirtileri nelerdir? Böbrek enfeksiyonu nasıl anlaşılır?

Böbrek iltihabı tüm yaş gruplarında görülebilir. Başta kadınlar olmak üzere erkeklerde de görülen böbrek iltihabı birden bire gelişebildiği için hemen önlem alınmalıdır.

Böbrek iltihabı belirtileri nelerdir?

Böbrek iltihabı genellikle üretra ve ya mesane bölgesinde oluşan bir idrar yolu enfeksiyonudur. Böbrek iltihaplarında mutlaka erken müdahalede bulunulmalıdır. Bu hastalık hızlı bir şekilde tedavi edilmez ise böbrek iltihabı böbreklere telafisi olmayan zararlar verebilir. Bu nedenle bakteriler de kan dolaşımına yayılıp hayati bir tehlike oluşturur.

Böbrek enfeksiyonu tedavisinde antibiyotik kullanımının ardından hastaneye yatış da istenebilir. Böbrek iltihabı olan kişilerde ateş yükselmesi, titreme, karın ve bel ağrısı, sık sık idrara çıkma ve kötü kokan bulanık idrar gibi belirtiler görülebilir. Ayrıca aniden ortaya çıkan idrar isteği ve idrar yaparken yanma hissi böbrek iltihabı belirtileri arasında yer almaktadır.

Böbrek enfeksiyonu nasıl anlaşılır?

Böbrek enfeksiyonu meydana geldiğinde bazı belirtiler ortaya çıkar. Kişilerde ateş, titreme ve karın ağrısı olduğunda böbrek enfeksiyonu olduğu anlaşılabilir. Özellikle aniden ortaya çıkan idrara çıkma isteği olduğunda ve bu tekrarlandığında böbrek enfeksiyonu olduğu anlaşılabilir. Böbrek enfeksiyonu olan kişilerde mide bulantısı ve kusma da yaşanır. Böbrek enfeksiyonu olan kişilerde idrarda iltihap ve kan görülebilir.

Böbrek enfeksiyonu tedavisinde nelere dikkat edilmelidir?

Böbrek enfeksiyonu tedavisinde sıcak su torbası kullanılmalıdır. Sıcak su torbası kullanımı genel olarak kasları rahatlatır ve bu da ağrının azalmasına yardımcı olur. Aynı zamanda böbrek enfeksiyonunun geçirilmesi için bol bol su içmek gerekir. Böbrek enfeksiyonu rahatsızlığı yaşayan kişiler günlük su tüketim miktarını da arttırmalılar. Bu genel olarak bakteri ve toksin maddelerin atılmasına yardımcı olur. Tekrarlayan böbrek enfeksiyonlarında mutlaka bir üriner cerraha görünmesi gerekir. Çünkü bu sayede hastalık evreleri de düzenli bir şekilde tedavi edilir. Şiddetli geçen böbrek enfeksiyonlarında doktor kontrolünden sonra hastaneye yatmak gerekebilir.

Böbrek enfeksiyonu çoğunlukla kimlerde görülür?

Böbrek enfeksiyonu hastalığı genellikle sigara kullanan kişilerde görülür. Sürekli ilaç kullanan ve uyuşturucu kullanan kişilerde de böbrek enfeksiyonu görülebilir. Ayrıca romatizmal kap kapak hastaları ile romatolojik hastalığı olanlarda da daha sık böbrek enfeksiyonu görülür.