BÃ¶brek Ä°ltihabÄ± Nedir? BÃ¶brek Enfeksiyonu (Ä°ltihabÄ±) Belirtileri Nelerdir?

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18.02.2021 - 16:49 |

Böbrek Ä°ltihabÄ± Nedir? Böbrek Enfeksiyonu (Ä°ltihabÄ±) Belirtileri Nelerdir?

Ä°nsan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± oldukÃ§a titiz korunmasÄ± gereken en Ã¶nemli yaÅŸamsal etkendir. Ã–zellikle bazÄ± organlar hayati Ã¶nem taÅŸÄ±r ve bu organÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bozulmasÄ± ciddi derecede sonuÃ§larÄ±n doÄŸmasÄ±na neden olabilir. Bu organlardan bir tanesi de bÃ¶brektir. BÃ¶brek iltihabÄ± nedir? BÃ¶brek enfeksiyonu (iltihabÄ±) belirtileri nelerdir? Ä°ÅŸte, tÃ¼m detaylar.Â

Böbrek Ä°ltihabÄ± Nedir? Böbrek Enfeksiyonu (Ä°ltihabÄ±) Belirtileri Nelerdir?
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BÃ¶brek, insan iÃ§in Ã¶zellikle sindirim sisteminin saÄŸlÄ±klÄ± Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± ve vÃ¼cudun yaÅŸamsal etkinliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rebilmesi iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir organdÄ±r. BÃ¶breÄŸin iltihaplanmasÄ± Ã¶zellikle yaÅŸamsal kaliteyi oldukÃ§a dÃ¼ÅŸÃ¼rebilen bir durumdur. Bu nedenle de erken tanÄ± ve teÅŸhisi bu baÄŸlamda da tedavisi oldukÃ§a bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem taÅŸÄ±maktadÄ±r.Â 

BÃ¶brek Ä°ltihabÄ± Nedir?Â 

BÃ¶brek iltihabÄ± temelinde baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sisteminin zayÄ±f olmasÄ±, kullanÄ±lan (Ã¶zellikle kanser ilaÃ§larÄ± ve aÄŸÄ±r antibiyotikler) ilaÃ§larÄ±n, tÃ¼berkÃ¼loz, virÃ¼sler, enfeksiyonlar nedeniyle bÃ¶breklerin tamamÄ±nÄ±n ya da bir kÄ±smÄ±nÄ±n gÃ¶revlerini yerine getirmemesi veya zedelenmesi aynÄ± zamanda idrar yollarÄ±nda gÃ¶rÃ¼len tÄ±kanÄ±klarÄ±n ve enfeksiyonlarÄ±n sebep olduÄŸu bir hastalÄ±ktÄ±r.

BÃ¶brek iltihabÄ± her yaÅŸ grubunda ortaya Ã§Ä±kabilen bir hastalÄ±ktÄ±r. Genel olarak net bir ÅŸekilde belirli bir etki nedeniyle ortaya Ã§Ä±kmamasÄ± her yaÅŸ grubundan insanÄ±n riskli olarak gÃ¶rÃ¼lmesine neden olmaktadÄ±r. Ä°drar yolunda yer alan bakterilerin zamanla Ã§oÄŸalmasÄ± ve bu Ã§oÄŸalma idrar yollarÄ±nda Ã¶nemli tahribatlara ve tÄ±kanÄ±klÄ±klara neden olur. VÃ¼cutta bir sÃ¼zgeÃ§ gÃ¶revi gÃ¶ren bÃ¶breklerin de fonksiyonlarÄ±nÄ± yerine getirmemesi bÃ¶brek iltihabÄ±nÄ±n nedenleri arasÄ±nda gelmektedir.

Bol bol su tÃ¼ketimi ve idrarÄ±n tutulmamasÄ± bÃ¶brek iltihabÄ± oluÅŸmasÄ±na engel olmaktadÄ±r. BÃ¶brek iltihabÄ±nÄ±n tedavisi bulunmaktadÄ±r ancak bu tedavilerin etkili olmasÄ± iÃ§in erken tanÄ± Ã¶nemlidir. BÃ¶brek iltihabÄ± genel olarak antibiyotik ile tedavi edilmektedir. Ancak antibiyotiklerin etkisiz kaldÄ±ÄŸÄ± durumlarda hastaneye yatÄ±rÄ±larak gerekli ilaÃ§larÄ±n damar yolu ile verilmesi saÄŸlanÄ±r.Â 

BÃ¶brek Enfeksiyonu (Ä°ltihabÄ±) Belirtileri Nelerdir?Â 

BÃ¶brek iltihabÄ±, teÅŸhisinin erken konmasÄ±nda tedavinin aÅŸamalarÄ±nda kaydedilen mesafeye oldukÃ§a bÃ¼yÃ¼k etki etmektedir. Bu nedenle de belirtileri halinde mutlaka doktora baÅŸvurulmalÄ±dÄ±r. BÃ¶brek iltihabÄ±nÄ±n belirtileri ise ÅŸu ÅŸekildedir;Â 

Â - BÃ¶brek iltihabÄ±nÄ±n en belirgin Ã¶zelliÄŸi idrar yapmada yanma ve aÄŸrÄ± hissinin oluÅŸmasÄ±dÄ±r.Â 

Â - Ã–zellikle bÃ¶brek bÃ¶lgesinde gÃ¶rÃ¼len aÄŸrÄ±lar, ateÅŸ, titreme, kusma.Â 

Â - GÃ¶ÄŸÃ¼s bÃ¶lgesinde ve kollarda kaÅŸÄ±ntÄ±. Yine bu bÃ¶lgelerde sÄ±kÄ±ÅŸmasÄ± ve aÄŸrÄ± hissi.Â 

Â - KanlÄ± ve aÅŸÄ±rÄ± derecede koyu renkte idrar.Â 

Â - Kanda Ã¼re ve keratin gibi maddelerin deÄŸerlerinin yÃ¼ksek Ã§Ä±kmasÄ±.Â 

Â - VÃ¼cudun deÄŸiÅŸik bÃ¶lgelerinde ÅŸiÅŸlik gÃ¶rÃ¼lmesi.

Â - Kan basÄ±ncÄ±nda ani artÄ±ÅŸlar.Â 

Â - Kan yaÄŸlarÄ±nda artÄ±ÅŸ.

Â - Ä°drarÄ±n kÃ¶pÃ¼klenmesi ve idrar miktarÄ±nda belirgin azalmalar.Â 

Â - Ä°drarÄ±n fark edilebilir bir ÅŸekilde kokulu olmasÄ±.Â 

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