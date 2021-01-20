Böbrek kisti belirtileri nelerdir? Polikistik böbrek hastalığı nasıl anlaşılır?

Böbrekler işlevlerini yerine getirirken kan milyonlarca kanalcıktan geçmekte, atılacak bölüm mesaneye iletilmekte vücutta tutulması gerekli yararlı maddeler ise kana tekrar verilmektedir. Bu kanalcıklardan bazılarının tıkanması gerisinde giderek idrar birikimine ve kanalların genişlemesine sebep olur ve böbrek kistleri ortaya çıkar.

Böbrek kistlerinin çoğu iyi huylu ve küçük çaplı kistlerdir. Basit böbrek kistleri de denilen bu kistler nadiren komplikasyonlara yol açan kanserli olmayan oluşumlardır. Genellikle tedavi gerektirmezler, yılda bir ultrason ile takipleri yeterlidir.

Böbrek kisti belirtileri nelerdir?

Böbrek kistleri farklı türlerde görülür. Böbrek türleri hakkında bilgi sahibi olmak tedavi planlamasında oldukça önemlidir. Basit kistler yapı olarak ince duvarlıdır. Su benzeri bir sıvı içerirler. Çok büyük bir hale gelmedikleri sürece böbreklere herhangi bir zarar vermezler. Böbrek kisti büyürse ya da enfekte olursa aşağıdaki belirtiler ortaya çıkar:

- Yan ağrısı

- Ateş

- Kaburgalarda, sırtta, pelviste ağrı

- Üst karın bölgesinde ağrı

- Karında şişme

- Normalden daha sık idrara çıkma

- Koyu renkli idrar

- Yüksek tansiyon

- İdrarda kan

Polikistik böbrek hastalığı nasıl anlaşılır?

Polikistik böbrek hastalığı görülen hastalarının bazılarında herhangi bir şikayet ve bulgu olmayabilmektedir. Hatta bazı hastalarda hastalık ömür boyu fark edilememektedir. Bazı hastalarda ise yaşın ilerlemesine bağlı olarak çeşitli şikayetler ve bulgular görülmektedir. Bunlar arasında en sık karşılaşılanı böğür ağrısı, kanlı idrar yapma, idrar yolu enfeksiyonu bulguları, böbrek taşı oluşumu ile yüksek tansiyondur.

Polikistik böbrek hastalığının özellikleri

Kadın ve erkeklerde polikistik böbrek hastalığının görülme düzeyi incelendiğinde eşit oranda ortaya çıktığı gözlemlenmektedir. Polikistik böbrek hastalığı, kalıtsal böbrek hastalıkları içerisinde en fazla karşılaşılan böbrek hastalığı türüdür. Polikistik böbrek hastalığı incelendiğinde risklerin en önemlisi gelişebilen böbrek yetersizliğidir. Bu sebeple insan ve toplum sağlığı bakımından son derece mühim olan bir rahatsızlıktır.

Böbrek yetmezliğine bağlı diyaliz tedavisine ihtiyaç duyan ya da böbrek nakli yapılmış olan hastaların %5-10'unda böbrek yetersizliğinin sebebi polikistik böbrek hastalığı olarak belirtilmektedir. Bu hastalık kalıtsal bir hastalık olduğu için ileriki kuşaklara aktarılabileceği hususu göz ardı edilmemelidir.