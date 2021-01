Böbrek taşı ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer? Böbrek taşı nasıl düşer?

Böbrek taşı oluşumu gerçekleştikten sonra kişilere yoğun bir sancı hissettirir. Doğum sancısı kadar zorlayıcı olan bu durum ile başa çıkmak için bazı doğal yöntemler kullanılabilir.



Böbrek taşı ağrısına ne iyi gelir, nasıl geçer?



Böbrekler kanda bulunan zararlı maddeleri süzerek bunları idrar ile vücuttan atarlar. Bu sayede vücudun su ve tuz dengesi de sağlanmış olur. Vücutta oluşan maddelerin kandaki yoğunluğu arttığında ve vücuda alınan su miktarı azaldığında böbreğin işlevi de yoğunlaşacaktır. Bu nedenle böbreklerden süzülen tuzlar ve kimyasal maddelerin yoğunlukları arttıkça bu kimyasallar kristalleşebilir.



Bu kristalleşmeler ise böbreklerde taş ve kum oluşumuna neden olur. Farklı yapılarda oluşabilen bu böbrek taşı ağrısına ne iyi gelir diye merak edilmektedir. Böbrek taşını düşüren besinler ise limon, gilaburu suyu, altın otu ve yoğurt suyu olarak bilinir. Böbrek taşı olan kişiler günde en az 3 litre su tüketmeliler.



Böbrek taşı nasıl düşer?



Böbrek taşını düşürmek için beslenme şeklinin düzenlenmesi gerekir. Böbrek taşını düşürmek için yüksek lifli besinler tüketilmelidir. Ayrıca hazır ve konsantre meyve suları yerine taze sıkılmış meyve suları tüketilmelidir. Her sabah uyanır uyanmaz bir bardak limonlu su içildiğinde bu da böbrek taşının düşmesini sağlayabilir. Yüksek oranda C vitamini içeren portakal suyu, greyfurt suyu ve limon suyu böbrek taşı oluşumunu engeller.



Böbrek taşının düşürülmesi için hayvansal gıda tüketimi azaltılmalıdır. Ayrıca tuz kullanımı da iyice azaltılmalı. Limon suyu yüksek oranda asit içerdiği için böbrek taşlarını düşürmede oldukça etkilidir. Bunun yeni sıra yüksek lifli elma da böbreğin süzme işlemi gerçekleştirmesine yardımcı olur. O nedenle elma tüketimi de arttırılmalıdır. Böbrek taşı olan kişiler mutlaka belli bir oranda yoğurt da tüketmeliler.



Böbrek taşı düşürmek için nelere dikkat etmek gerekir?



Böbrek taşı düşüren kişiler sancının yaşandığı andan itibaren beslenme düzenlerini değiştirmeliler. Hazır ve paketli gıdalar yerine sağlıklı ve sebze ağırlıklı beslenme tarzı benimsenmelidir. Hazır gıdaların yanı sıra tuzdan da uzak durulması gerekir. Fazla tuz tüketimi böbreklerin en büyük düşmanıdır. Sodyum içeren gıdalardan ve tuzlu konserve, hazır gıdalardan uzak durulmalıdır. Böbrek taşı riskini arttıran yiyeceklerden uzak durmak gerekir.



Siyah çay, pancar, kakao ve fındık yüksek oranda oksalat içermektedir. Böbrek hastaları oksalat oranı yüksek gıdalardan da uzak durmalılar. Bunun yanı sıra gazlı ve asitli içecekler de böbrek taşı oluşumuna neden olduğu için uzak durulmalıdır. Böbrek taşı olan kişiler her gün en az 3,5 litre su tüketmeliler. Bu nedenle günlük su tüketimini arttırmak da çok önemlidir.