Böbrek Taşı Nasıl Oluşur? Kısaca Böbrek Taşı Oluşumu

Böbreklerden idrar atılırken, kandaki minerallerden bir kısmı burada çözünmüş halde bulunmaktadır. Bazı sebepler bu kristallerin çözünürlüğünü azaltmaktadır. Çözünürlüğü azalan kristaller, böbrek içerisinde birikmekte ve ardından da çökmektedir. Böbrek içindeki odacıklarda biriken kristaller zamanla sertleşip, böbrek taşına dönüşmektedir.

Böbrek Taşı Nasıl Oluşur?

Böbrek taşlarının oluşumu, farklı pek çok sebebe dayanmaktadır. Bu sebepler arasında genetik faktörler ve beslenme alışkanlıkları yer almaktadır. Özellikle gün içinde yetersiz su tüketimi taş oluşumu doğrudan tetiklemektedir.

Yüksek hayvansal protein tüketimi, rafine şeker kullanımı, kahve gibi kafeinli ürünler de taş oluşumuna etkisi bulunan beslenme alışkanlıkları arasındadır. Beslenme alışkanlıkları dışında idrar yollarında meydana gelen bazı enfeksiyonlar da taş oluşumunda etkilidir. Bunların yanı sıra böbreğin yapısal bozukluğu ve ilaç kullanımları da taş problemini tetikleyici özellik taşımaktadır.

Kısaca Böbrek Taşı Oluşumu

Böbrek taşı oluşumu esnasında kişide farklı düzeylerde semptomlara rastlanmaktadır. Böbrek ağrısı, taş oluşumunun tüm aşamalarında hasta tarafından belirtilen şikayetler arasındadır. Bu ağrı çok küçük taşlar için hissedilmezken, taş büyüdükçe dayanılmaz şiddetlere çıkabilmektedir. Çünkü taş boyutları arttıkça, bunların mesane ya da tüplerde sıkışma riski de artmaktadır. Kimi böbrek taşı hastalarında herhangi bir şikayet olmazken, kimilerinde de şikayetler artarak devam etmektedir.

Böbrek taşları nedeniyle oluşan ağrılar genellikle kesik kesik olmaktadır. Yani ağrı kendini gösterdikten bir süre sonra kaybolup, sonrasında tekrar başlamaktadır. Taş ağrısı genellikle yan ağrısı olarak tarif edilmektedir. Bu ağrının yanı sıra hastalardan gelen farklı şikayetlere de rastlanmaktadır. İdrar sırasında yanma ve sancı ile mide bulantısı ve kusma yaygın olarak görülen şikayetler arasındadır. Böbrek taşları genelde idrar yapılırken kendisini belli etmektedir.

Buna göre hasta çok sık idrara çıkmakta, idrar sırasında iz çok az miktarda idrar yapmaktadır. Kişi idrar yapma sırasında oldukça acı çektiğini ve zorlandığını ifade etmektedir. Hastalığın ilerleyen seviyelerinde idrarda kana da rastlanılmaktadır. İdrardan kan gelmesi genellikle yapılan tetkikler neticesinde fark edilebilmektedir.