Böbrek Taşı Neden Olur? Böbrek Taşını Düşürmeye Yardımcı Hareketler Ve Kırma...

Böbrek taşı böbreklerde oluşan taşlar ile meydana gelir. Çok ağrılı olarak bilinen ve bu şekilde etki gösteren bir hastalıktır.

Böbrek Taşı Neden Olur?

Böbrek taşı, böbrek rahatsızlıklarından birisini teşkil etmektedir. Böbreğin görevi vücutta bulunan pis atıkları süzmek, vücuttan dışarı atmaktır. Bu görevini böbrek bazen tam anlamıyla yapamaz. Böbrek taşı oluşumu birçok nedeni sahiptir. Böbrek taşının oluşmasında en önemli nedenlerden birisi idrarda bulunan bazı kristallerin çözünürlüğünün düşmesi ve birikmesiyle böbrek içinde bazı taşların oluşmasıdır. Bu taşların genelini oksalat taşları oluşturmaktadır. Ancak bunun yanında başka taş çeşitleri de bulunmaktadır. Bu taşlar enfeksiyona bağlı taşları olarak bilinir.

İsimleri kalsiyum fosfat taşı, ürik asit taşı, sistin taşı gibi adlar alır. Bunun yanı sıra taşların oluşmasında en önemli faktör beslenmedir. Kişinin günlük olarak düzenle sıvı tüketmemesi en büyük sebeplerden birini teşkil eder. Bunun yanında çok fazla sodyum tüketmek, rafine şekerleri çok yemek, hayvansal protein bakımından çok zengin beslenmek de bu hastalığa sebep olabilmektedir.

Bazı hastalıklarda böbrek taşı oluşumunu risk faktörü oluşturur. Bu hastalığa örnek olarak böbreğin yapısal bazı bozuklukları, idrar yollarında enfeksiyon olması örnek verilebilir. Ek olarak da genetik faktörler ve bazı ilaç kullanımları taş oluşumunda rol oynayabilir.

Böbrek Taşını Düşürmeye Yardımcı Hareketler ve Kırma

Böbrek taşını düşürmek için yeter etüde var olan bazı hareketler egzersizler ve duruş çeşitleri bulunmaktadır. Böbrek taşını düşürmeye yarayan pozisyonlara verilen isime biosan pozisyonları denir. Bu pozisyonlar çok farklı çeşitlerde ortaya çıkmaktadır. İlk olarak böbrek taşından kurtulmanın pozisyonlarından birisi yere koyduğumuz bir yastığı üzerine oturup çöker ve halde secdeye varıp anlaması da yer ile birleştirmektir.

Bu pozisyonda dururken sırtımız en dik biçimde olmalı, kalçamız da yukarıya doğru kaldırılmalıdır. Başımız ise tam eğik olmalıdır. Bu pozisyonda en fazla 10 dakika kadar kalmamız gerekir. Bu pozisyonda kalırken de çok şiddetli olmamakla birlikte sırt kısmımıza birinin vurması gerekmektedir. O pozisyon böbrek taşının düşmesinde veya kırılmasında etkili bir yöntemdir.

Böbrek Taşı Belirtileri

Her hastalıkta olduğu gibi böbrek taşı hastalığının da bazı belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtilerin başını şiddetli ağrılar almaktadır. Bu ağrılar özellikle böbreğin olduğu vücudun yan taraflarında meydana gelmektedir. Bazen ortaya çıkmakta, bazen yok olmakla seyreden ağrı çeşitleridir. Bunların yanı sıra böbrek taşının başka belirtileri de bulunmaktadır. İdrardan kan gelmesi, midede bulantı yaşanması, kusma hissi, sürekli idrara çıkma isteği, idrar yaparken zorlanma veya idrar miktarında azlık kişinin ateşinin çıkması, kişide titreme ihtiyacının var olması bu hastalığın belirtileri arasındadır. Ancak bazı insanlarda ise böbrek taşı hastalığı hiçbir belirti vermemektedir. Bu hastalık ilerleyen dönemlerde belirtilerini gösterebilir.

Tanı Yöntemleri

Böbrek taşını teşhis etmek için farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerinin başını kişinin şikayetleri, gösterdiği belirtileri öğrenme alır. Sonrasında hastanın öyküsü ve fizik muayene ile devam edilir. Tahlil olarak ultrasonografi veya üriner sistem grafisi gibi tetkikler yapılır. Bu tetkikler sonucunda böbrek taşlarının varlığı tespit edilir.