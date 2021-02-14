Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Böbrek Taşı Neden Olur? Böbrek Taşını Düşürmeye Yardımcı Hareketler Ve Kırma...
14.02.2021 - 16:44 |

Böbrek Taşı Neden Olur? Böbrek Taşını Düşürmeye Yardımcı Hareketler Ve Kırma...

Böbrek vücuttan atıkların atılmasında en büyük işlevi gören organlardır. Vücutta ikişer tane olacak şekilde var olurlar. Bir nevi süzme görevi görmektedirler. Bu görevleri sayesinde vücutta oluşum gösteren, pis, zararlı atıklar vücut içerisinde birikmemiş olacaktır. Böbreğin bazı yönlerden zarar alması ile bazı hastalıklar da oluşabilmektedir. Böbrek taşı neden olur? Böbrek taşını düşürmeye yardımcı hareketler ve kırma nasıl olur? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik.

Böbrek Taşı Neden Olur? Böbrek Taşını Düşürmeye Yardımcı Hareketler Ve Kırma...
ABONE OL

Böbrek taşı böbreklerde oluşan taşlar ile meydana gelir. Çok ağrılı olarak bilinen ve bu şekilde etki gösteren bir hastalıktır.

Böbrek Taşı Neden Olur?

Böbrek taşı, böbrek rahatsızlıklarından birisini teşkil etmektedir. Böbreğin görevi vücutta bulunan pis atıkları süzmek, vücuttan dışarı atmaktır. Bu görevini böbrek bazen tam anlamıyla yapamaz. Böbrek taşı oluşumu birçok nedeni sahiptir. Böbrek taşının oluşmasında en önemli nedenlerden birisi idrarda bulunan bazı kristallerin çözünürlüğünün düşmesi ve birikmesiyle böbrek içinde bazı taşların oluşmasıdır. Bu taşların genelini oksalat taşları oluşturmaktadır. Ancak bunun yanında başka taş çeşitleri de bulunmaktadır. Bu taşlar enfeksiyona bağlı taşları olarak bilinir.

İsimleri kalsiyum fosfat taşı, ürik asit taşı, sistin taşı gibi adlar alır. Bunun yanı sıra taşların oluşmasında en önemli faktör beslenmedir. Kişinin günlük olarak düzenle sıvı tüketmemesi en büyük sebeplerden birini teşkil eder. Bunun yanında çok fazla sodyum tüketmek, rafine şekerleri çok yemek, hayvansal protein bakımından çok zengin beslenmek de bu hastalığa sebep olabilmektedir.

Bazı hastalıklarda böbrek taşı oluşumunu risk faktörü oluşturur. Bu hastalığa örnek olarak böbreğin yapısal bazı bozuklukları, idrar yollarında enfeksiyon olması örnek verilebilir. Ek olarak da genetik faktörler ve bazı ilaç kullanımları taş oluşumunda rol oynayabilir.

Böbrek Taşını Düşürmeye Yardımcı Hareketler ve Kırma

Böbrek taşını düşürmek için yeter etüde var olan bazı hareketler egzersizler ve duruş çeşitleri bulunmaktadır. Böbrek taşını düşürmeye yarayan pozisyonlara verilen isime biosan pozisyonları denir. Bu pozisyonlar çok farklı çeşitlerde ortaya çıkmaktadır. İlk olarak böbrek taşından kurtulmanın pozisyonlarından birisi yere koyduğumuz bir yastığı üzerine oturup çöker ve halde secdeye varıp anlaması da yer ile birleştirmektir.

Bu pozisyonda dururken sırtımız en dik biçimde olmalı, kalçamız da yukarıya doğru kaldırılmalıdır. Başımız ise tam eğik olmalıdır. Bu pozisyonda en fazla 10 dakika kadar kalmamız gerekir. Bu pozisyonda kalırken de çok şiddetli olmamakla birlikte sırt kısmımıza birinin vurması gerekmektedir. O pozisyon böbrek taşının düşmesinde veya kırılmasında etkili bir yöntemdir.

Böbrek Taşı Belirtileri

Her hastalıkta olduğu gibi böbrek taşı hastalığının da bazı belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtilerin başını şiddetli ağrılar almaktadır. Bu ağrılar özellikle böbreğin olduğu vücudun yan taraflarında meydana gelmektedir. Bazen ortaya çıkmakta, bazen yok olmakla seyreden ağrı çeşitleridir. Bunların yanı sıra böbrek taşının başka belirtileri de bulunmaktadır. İdrardan kan gelmesi, midede bulantı yaşanması, kusma hissi, sürekli idrara çıkma isteği, idrar yaparken zorlanma veya idrar miktarında azlık kişinin ateşinin çıkması, kişide titreme ihtiyacının var olması bu hastalığın belirtileri arasındadır. Ancak bazı insanlarda ise böbrek taşı hastalığı hiçbir belirti vermemektedir. Bu hastalık ilerleyen dönemlerde belirtilerini gösterebilir.

Tanı Yöntemleri

Böbrek taşını teşhis etmek için farklı yöntemler bulunmaktadır. Bu yöntemlerinin başını kişinin şikayetleri, gösterdiği belirtileri öğrenme alır. Sonrasında hastanın öyküsü ve fizik muayene ile devam edilir. Tahlil olarak ultrasonografi veya üriner sistem grafisi gibi tetkikler yapılır. Bu tetkikler sonucunda böbrek taşlarının varlığı tespit edilir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün duygusal yönden sizi bağlayan konular, geçmişten kaynaklanan durumlar var. Olaylara daha tarafsız yaklaşmanız iyi olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Sevdiklerinizle görüşmek ya da eve yönelik bir konu üzerinde düşünmek söz konusu. Arkadaşlarla daha çok diyalog kurabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kararsızlıklar gündeme gelebilir. Aslında evinizi, ailenizi ilgilendiren konularda çok şey yapabilirsiniz. Etki altındasınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Ay Balık burcunda ilerlerken yeni fikirler, eğitsel uğraşlar hayatınıza farklı şeyler katabilir. Hareketsiz kalmamalı ve bedeninize de özen göstermelisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sizi duygusal açıdan etkileyen konular ve hassasiyetler olabilir. Eve ait konularda daha endişeli de olabilirsiniz. Şartları aşırı zorlamamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün karşıt burcunuzda yer alan Ay evlilik hayatına ve yakın arkadaşlıklara vurgu yapıyor. Başkalarından beklentilerinizde daha gerçekçi olmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın tamamlanması gereken işler ve sorumluluklar olabilir. Eve yönelik konular da uğraştırabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Yaratıcılığınızı daha iyi ifade edebileceğiniz akıcı bir gündesiniz. Aşkta da mutlu olmak daha kolay olacak.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eve ait konular ve sizi duygusal açıdan meşgul eden konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Gereksiz alınganlıklara kapılmamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün konuşmalar, hareket ve iletişim açısından verimli geçebilir. Hassasiyetlerinizi daha iyi anlatabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eğer parasal konular üzerinde düşünüyorsanız biraz daha gerçekçi olmaya bakın. Parasal konularda, aradığınız desteklerde daha çok dalgalanma, dağılma olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken daha gayretli ama aynı zamanda daha kırılgan da olabilirsiniz. Evinizi, sevdiklerinize yönelik girişken olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Ergoterapist Rabia Tuğçe Karaman
Ergoterapist Rabia Tuğçe KaramanDEHB ve Ergoterapi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan Sipahi
Diyabetli Sağlık ve Yaşam Koçu Neslihan SipahiSağlığa Bütünsel Yaklaşım
Dt. Pertev Kökdemir
Dt. Pertev KökdemirDişleriniz için Sevgililer Günü ipuçları
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluYılın en önemli teması
Astrolog Aslıhan Kozluca
Astrolog Aslıhan KozlucaSevgililer Günü ve Juno: Juno'nun bulunduğu burçlara göre eş tercihi
Asuman Korugan
Asuman KoruganKendinden alışveriş yap
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tekİlişkilerde diyalog kurmanın önemi
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıCilt sağlığını arttıran süper gıdalar
Lale Kaya
Lale KayaCovid-19 saç dökülmesine neden olur mu?
Avukat Serpil Çınar
Avukat Serpil ÇınarAnlaşmalı Boşanma Davası [30 SORU-CEVAP]
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göz Kapağı Ameliyatı Neden Yaptırılır? Göz Kapağı Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Göz Kapağı Ameliyatı Neden Yaptırılır? Göz Kapağı Ameliyatı Sonrasında Nelere Dikkat Edilmeli?

Kas Yırtılması Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kas Yırtılması Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kas Yırtılması Nedir, Belirtileri Nelerdir? Kas Yırtılması Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kalça Kemiği Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Sağ Ve Sol Kalça Kemiği Ağrısı Neyin Habercisi?

Kalça Kemiği Ağrısı Neden Olur, Nasıl Geçer? Sağ Ve Sol Kalça Kemiği Ağrısı Neyin Habercisi?

Tip 2 Diyabet Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tip 2 Diyabet Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tip 2 Diyabet Nedir, Belirtileri Nelerdir? Tip 2 Diyabet Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet