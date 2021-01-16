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HaberlerSağlık Haberleri Boğaz Yanması Neden Olur, Nasıl Geçer? Boğaz Yanmasına Ne İyi Gelir?
16.01.2021 - 19:59 |

Boğaz Yanması Neden Olur, Nasıl Geçer? Boğaz Yanmasına Ne İyi Gelir?

Boğazlarda yanma hissi, oldukça önem verilmesi gereken bir konudur. Birçok rahatsızlığın habercisi olan boğazlardan yanma dış etkenler nedeniyle de olabilecek bir rahatsızlıktır. Boğaz yanması neden olur, nasıl geçer? Boğaz yanmasına ne iyi gelir? Boğaz yanmasının tedavileri nelerdir? Boğazlarda yanma hissi hangi hastalıkların belirtisidir? Tüm bu soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Boğaz Yanması Neden Olur, Nasıl Geçer? Boğaz Yanmasına Ne İyi Gelir?
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Boğaz ağrısı, ağız ve gövde arasında ki bir köprü görevini üstlenen en önemli bölgelerden bir tanesini olan boğazlarda yanma, ağrı, yutkunma zorluğu ve tahriş olma hissinin genel ifadesi olarak kullanılmaktadır. Bu durum geçici olabildiği gibi, önemli sağlık sorunlarının da başlangıcı olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle de üzerinde önemle durulması gereken bir sağlık sorunudur.

Boğaz Yanması Neden Olur?

Boğaz yanmasının iç ve dış etkenleri bulanabilir. İç etkenler rahatsızlık olarak tanımlanırken dış etkenler ise çevresel faktörlerin ve zararlı alışkanlıkların neden olduğu durumlardır. Boğaz yanmasının nedenleri şu şekilde sıralanabilir;
- Soğuk algınlığı ve nezle.
- Grip.
- Öpücük Hastalığı.
- Ağır derecede yaşanan öksürükler.
- Aşırı sigara ve alkol tüketimi.
- Suçiçeği, kızamık.
- Aşırı nemli veya nemli olmayan kuru havalar.
- Alerjik reaksiyonlar.
- Hava kirliliği ve ortam kirliliği.
- Boğaz ve dil bölgelerinde yer alan kanserli tümör ve kistler.
- 20'lik diş ağrısının etkileri.
- Aşırı derecede gün içerisinde sesli ve bağırarak konuşmak durumunda kalmak.
- Çok soğuk veya çok sıcak içeceklerin hızlı bir şekilde tüketilmesi.
- Aşırı tatlı (acı veya ekşi) baharatların tüketilmesi.
- Hamilelik.

Boğaz Yanması Nasıl Geçer?

Boğaz yanmasının geçirmenin en etkili yolu tıbbi destek alarak doktorların sebebine göre verdiği ilaçların doğru bir şekilde kullanılmasıdır. Ancak özellikle sigaraya bağlı, hava kirliliğinden dolayı olan ve öksürüklerden kaynaklanan boğaz yanması için doğal yöntemlere başvurulabilir. Boğaz yanması durumunda ilk önce tıbbi tedavi önerilmektedir. Doktorların uygun tedavi yöntemleri belirleyerek boğaz yanmasının önce sorununu tespit ederek buna uygun bir yol izlemektedir.

Boğaz Yanmasına Ne İyi Gelir?

Boğaz yanması durumunda doğal faktörlerden de yardım alınarak geçirilmesi sağlanabilir. Bu doğal besinler hastalık durumunda iltihaplanmamış olan yanmalar için geçerlidir. İltihap durumunda mutlaka profesyonel yardım alınması gerekmektedir. Çayların özellikle limonlu bir şekilde tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Boğaz yanmasına iyi gelebilecek olan doğal besinler ise şunlardır;

- Sık sık ılık su tüketilmesi.
- İyotsuz tuz ile yapılacak olan gargaralar.
- Zencefil.
- Elma sirkesi ile gargara yapmak.
- Ihlamur çayı.
- Bal.
- Papatya çayı.
- Nane çayı.
- Ada çayı.
- Çemen otu.
- Rezene çayı.
- Sarımsak.
- Acı Biber.

Boğaz Yanmasının Tedavileri Nelerdir?

Boğaz yanmasının temel tedavisi antibiyotiklerdir. Bunların yanı sıra viral olarak ifade edilen boğaz yanmaları için ağrı kesiciler önerilmektedir. Bu yanmaların genel tedavi süresi 5 ila 7 gün arasındadır. Tüm bunların yanı sıra vitamin takviyeleri ile de boğaz yanmaları tedavisinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Bunların yanı sıra sık sık sıvı tüketimi ve seslerin dinlendirilmesi de doktorlar tarafından tavsiye edilmektedir.

Boğazlarda Yanma Hissi Hangi Hastalıkların Belirtisidir?

Boğaz bölgelerindeki ağrılar geçici ağrılar olabildiği gibi bazı hastalıklarında habercisi niteliğini taşıyabilmektedir. Bu nedenle de boğaz ağrılarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Boğaz yanmalarının belirtisi olabileceği hastalıklar ise şunlardır;
- Yeni Tip Corona Virüs Covid - 19.
- Farenjit.
- Bademcik İltihabı.
- Zattüre.
- Sinüzit.
- Özofajit.
- GÖRH olarak bilinen reflü hastalığı.
- Akciğer enfeksiyonları.
- Soluk borusu tümörleri.

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