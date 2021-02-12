Boncuk Bileklik Yapımı Ve Malzemeleri: Boncuklar İle Bileklik Nasıl Yapılır?

Bileklik yapımında boncuk kullanılırken birçok değişik şekillerde ve tarzlarda bileklik yapılmakta ve her modaya uygun modellerde bileklikler kullanılmaktadır.



Kümes Bileklik Yapımı Nedir?



Kümes bileklik ince kum boncuklar ile örülmek suretiyle yapılan boncukların iplerle sıkıştırılması ile üç boyutlu bir şekli bulunan bileklik çeşididir.



Kümes Bileklik Yapımında Kullanılan Malzemeler

● Kümes bileklik yapımında kum boncukları örmek için aparat (elle veya kartondan yapılmış ortası delik kenarlarından ip geçirilen örmeye yarayan bir alet)

● Kum boncuk, ip, iğne ve makas

Boncuklar İle Bileklik Nasıl Yapılır?



Boncuk kullanarak birçok bileklik modeli yapılabilmektedir. Boncuk kullanımı boncuğun boyutlarının değiştirilmesiyle değişik modeller ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Boncuklar ile bileklik yapma çocukların severek yapacağı bir aktivite şeklidir.



Boncuklar İle Bileklik Yapımında Kullanılan Malzemeler



Boncuk kullanarak bileklik yapmak için çeşitli boylarda boncuk çeşitleri kullanılmaktadır.

● Kum boncuk, ara boyutlar için taş boncuk,

● Misine veya kopmayan ip

● Bilekliği eklemek için aparat

● Makas ve iğne

Boncuklar İle bileklik yapılışı; bileklik yapılışında öncelikle kullanılacak ip belirlenir.



İpe belirli sayılarda boncuk geçirilerek ara vermek için geçirilen boncuktan karşılıklı şekilde ip geçirilir.

Bilek boyu kadar boncuklar örüldükten sonra açma ve kapama aparatı geçirilerek ipin ucu yakılır.

Boncuklarla bileklik yapımında boncukların ipi kesmemesi için ipin sağlam bir ip olarak tercih edilmesi gerekmektedir. Özellikle misine olarak bilinen iplerin kullanılmasının sebebi budur.



Boncuklar kullanılarak yapılan bileklik modellerinde 2 kum boncuk bir büyük boncuk geçirilerek veya 6 kum boncuk bir büyük boncuk geçirilerek değişik çiçek modelleri yapılabilmektedir. Birçok bileklik modelinde boncuk kullanılmaktadır. Örgü yapılarak hazırlanan bileklik modellerinde deri ip kullanılmaktadır. Boncuk ile deri ip kullanmak da mümkündür.