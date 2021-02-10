Boncuk Kolye Yapımı Ve Malzemeleri: Evde En Kolay Boncuk Kolye Nasıl Yapılır?

Boncuk yüzyıllardır insanlar tarafından bazen süs, bazen de kötülüklerden korunmak amacıyla kullanılmıştır. Yuvarlak yapıda, ortası delik ve genellikle renkli yapıdadır. Faklı malzemeler kullanılarak üretilen cam, metal, sedef ve birçok değerli taştan boncuk yapılabilmektedir.



Boncuk Kolye Yapımı ve Malzemeleri



Boncuk kolye evde kolayca yapabileceğiniz takılardandır. Kendi tasarımlarınızı oluşturabileceğiniz boncuk kolye yapımı eğlenceli vakit geçirmenizi de sağlayacaktır. Aynı zamanda kendi emeğinizle oluşturduğunuz şık ve tasarım bir takıya sahip olabilirsiniz. Evde en kolaylıkla yapabileceğiniz boncuk kolye yapımı için öncelikle gerekli olan basit malzemeleri temin etmelisiniz.



Malzemeler;

● Dilediğiniz renk, cins ve büyüklükte boncuk

● İstediğiniz uzunluğa yeterli gelecek kadar ip

● İnce tel

● Makas

Tasarlamak istediğiniz kolyeye uygun olan boncuk ve misina ile kolayca boncuk kolyenizi tasarlayabilirsiniz.



Evde Kolay Boncuk Kolye Yapımı



Son günlerin en popüler hobileri arasında olan takı tasarımını sizde evinizde kolayca uygulayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı da işin içine katarak kolayca yapabileceğiniz tasarım kolyelere sahip olabilirsiniz. Evde kolay bir şekilde kendi tasarladığınız boncuk kolyeler yapabilirsiniz.

● Kolyenizin uzunluğunu istediğiniz kadar ayarlayarak ipi iki kat olacak şekilde kesin.

● İnce telden küçük bir parça kesin.

● Boncukları ipe rahatça geçirebilmek için ince teli kıvırarak ipin başlangıç ucuna tutturun.

● Tel yardımıyla geçirdiğiniz boncuklarınızı tasarımınıza uygun şekilde dizmeye başlayın.

● Boncuklarınızı tasarımınıza uygun şekilde dizim işlemi bittikten sonra teli ipten çıkartınız.

● İpin iki ucunu birleştirmek için birkaç kez sıkı şekilde düğüm atın.

● Ucunda fazla kalan ipi makas yardımıyla kesin.

Bu şekilde kısa süre içinde kendi tasarlamış olduğunuz boncuk kolyeniz hazır olacaktır. Farklı renk ve ebatlarda boncukları kullanarak birbirinden farklı tasarımlar yaratabilirsiniz.



Farklı Modeller Tasarlamak İçin



Kendi kolyelerinizi tasarlamaya karar verdiyseniz farklı renk ve ebatlarda boncuklar kullanarak yüzlerce model üretebilirsiniz. Klips ve misina gibi basit takı malzemelerini de listenize ekleyerek değişik tarzda birçok kolye üretebilirsiniz. Oldukça eğlenceli zaman geçirirken kendi tasarımlarınız olan takılarınızla şıklığınızda fark yaratabilirsiniz.